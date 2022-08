HANDLING: – Vi har nok kunnskap. Nå trengs det et globalt, grønt taktskifte og konkrete handlingsplaner for kutt, skriver kronikkforfatterne. Avbildet er statsminister Jonas Gahr Støre under det 26. klimatoppmøtet i Glasgow.

Norge trenger en handlingsplan!

Norge trenger et tydelig mål og en konkret handlingsplan for hvordan CO₂-utslippene skal kuttes før 2030.

ÅSLAUG HAGA, administrerende direktør i Norwea

BJØRN KJÆRAND HAUGLAND, administrerende direktør i Skift

Tydelige mål og en handlingsplan er nødvendig for at Norge skal nå klimamålene, fremstå som en ansvarlig klimanasjon og opprettholde næringslivets konkurransekraft.

De globale utslippene har ligget på omtrent samme nivå siden 1990. Dette til tross for at verdens land siden den gang har møttes 26 ganger i regi av FN for å diskutere klimakrisen og utslippskutt.

Vi har nok kunnskap. Nå trengs det et globalt, grønt taktskifte og konkrete handlingsplaner for kutt.

2022 har så langt bestått av en rekke nyheter som understreker alvoret i situasjonen. I januar omtalte NRK en forskningsartikkel som viste at havene aldri har vært varmere enn nå, og at det i seks år på rad har blitt satt varmerekord.

I februar og april presenterte FNs klimapanel rapporter som viser at verden har tre år på seg før utslippene må gå raskt nedover. I juni la Norsk institutt for naturforskning fram en rapport som viser at høye temperaturer, bresmelting og insektdød har rammet ørretbestanden i Jotunheimen.

Konsekvensene av klimaendringene er konkrete, alvorlige og merkes over hele kloden.

Verst er det for de fattigste landene, hvor tørke ødelegger avlinger og flom fører til forurenset drikkevann.

Hvis verden i det hele tatt skal ha en sjanse til å nå 1,5-gradersmålet, må det gjennomføres umiddelbare og kraftige utslippskutt i en helt annen skala enn det vi har klart så langt.

Vi må kort sagt våkne, ta grep og komme i gang. 0,3 prosent kutt fra koronaåret 2020 til 2021 er ikke i nærheten av hva som trengs fremover.

I november er det klart for klimamøte nummer 27 i FN. Det avholdes i Sharm el-Sheikh i Egypt. Regjeringen vil ifølge Hurdalsplattformen «gjøre Norge til en pådriver for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk».

Om de skal lykkes, bør de ha med seg en offensiv plan for å kutte utslipp i Norge.

I dag har Norge to klimamål. Det ene er meldt inn til FN og sier at utslippene skal reduseres med 50–55 prosent, sammenlignet med 1990. Dette skal gjøres i samarbeid med EU. I prinsippet betyr det at målet kan innfris uten kutt i Norge.

Det andre målet er mer offensivt, men er ikke meldt inn til FN. Det står i Hurdalsplattformen og sier at norske utslipp skal kuttes med 55 prosent innen 2030.

Det mest ambisiøse målet er det beste, både med tanke på utfallet i Sharm el Sheik og konkurransekraften til næringslivet i Norge.

For det første vil det øke Norges troverdighet i en pådriverrolle. Klimaforhandlingene handler blant annet om motsetninger mellom utviklingsland og industriland, sterke økonomiske interesser og finansiering.

Norge må være en brobygger som klarer å skape brei enighet og samarbeid mellom land. Det innebærer også at vi må «feie for vår egen dør» og på

hjemmebane gjøre minst like mye som vi vil resten at verden skal gjøre.

Norge står på trappene til en storstilt havvindsatsing, men den går i sneglefart. Siden det første skrittet med en egen havenergilov i 2010 har Norge årlig delt ut godt over 50 nye letelisenser innen olje- og

gass.

Havvindsatsingen venter fortsatt på avklaringer rundt tildelingskriterier. Mens nabolandene rundt Nordsjøen planlegger et energisamarbeid som skal gjøre energiforsyningen i Europa utslippsfri, er Norge mest opptatt av det ikke skal bygges nye mellomlandsforbindelser i denne stortingsperioden.

De store prosjektene som gjør det mulig å løse klimakrisen må settes i gang, slik at utslippene faktisk kuttes i årene som kommer.

For Norges del handler dette blant annet om fortsatt elektrifisering av hele samfunnet, økt produksjon av fornybar energi og industrisatsinger som produksjon av batterier og hydrogen.

For det andre er en offensiv politikk for utslippskutt i Norge den beste strategien for å bygge opp bedrifter som er konkurransedyktige i tiårene som kommer.

Nye miljøkrav er ikke en byrde for næringslivet, men drahjelp til omstilling. For eksempel vil et krav om utslippsfri drift av skip i norske farvann legge til rette teknologiutvikling og oppdrag til norske bedrifter, samtidig som CO₂-utslippene reduseres betydelig. Det samme gjelder økt produksjon av fornybar energi.

Det gjør det lettere å erstatte fossilt forbruk i industrien og gir den et grønt konkurransefortrinn.

En offensiv klimapolitikk er aktiv næringspolitikk, for å bruke et begrep fra regjeringsplattformen. Tiden er overmoden for å gå fra prat til handling.

I snitt må vi kutte utslipp med over 50.000 tonn CO₂ hver uke, for å nå Norges klimamål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Vi må handle, og det haster.

Norge trenger en troverdig handlingsplan for klimakutt før verden i november møtes for FNs klimamøte nummer 27.