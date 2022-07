Kommentar

Putins hodepine: Om Navalnyj dør, blir han en martyr

FIENDER: President Putin vil ikke engang ta navnet til opposisjonspolitiker Navalnyj i sin munn. Likevel forårsaker denne unevnelige personen mer hodepine for Putin enn noen annen innenrikspolitisk motstander siden årtusenskiftet.

I disse dager er det 550 dager siden Aleksej Navalnyj ble puttet i fengsel - og Vladimir Putin satte alt inn på å knuse opposisjonen.

Navalnyj er nå flyttet til et fengsel som nylig ble kalt et «torturkammer» av Economists Russland-sjef Arkady Ostrovsky.

Dette er altså en kar som kunne ha gått rundt i en vestlig by som en fri mann og nytt sommeren med sin kone og barn - om det ikke var for at han valgte å ofre seg.

Aleksej Navalnyj er hatet av president Putins venner i sikkerhetstjenesten FSB etter at han overlevde deres forsøk på å giftmyrde ham.

At han senere klarte å finne de skyldige og attpåtil ringte opp en av disse agentene, har ikke gjort ham mer populær.

FENGSLET: Aleksej Navalnyj da han måtte møte i retten i Moskva i august 2018.

Samtidig er Aleksej Navalnyj nå blitt en så prominent opposisjonsleder, at det ville skape store problemer for president Vladimir Putin om han skulle dø i fengsel. Om han dør, vil Navalnyj bli en martyr.

Hans styrke er - tross alt - at han befinner seg i Russland og i fengsel.

Kreml advarte ham mot å dra hjem fra Tyskland. Det hadde vært bedre for dem å ha ham i Vesten enn hjemme i Russland.

Navalnyj visste at han kom til å bli pågrepet med en gang han satte sine bein på russisk jord, men dro likevel og selv om han etter alt å dømme blir sittende fengslet i mange år, er han en hodepine for Kreml.

Etter invasjonen av Ukraina har en rekke opposisjonelle - det være seg advokater, journalister, forfattere, kunstnere eller menneskerettighetsforkjempere - sett seg nødt til å forlate Russland.

Noen har gjort som Navalnyj - blitt værende.

Det gjelder for eksempel Vladimir Kara-Murza, som jeg møtte tilfeldigvis på gaten i Vilnius noen dager etter forgiftningen av Navalnyj, og som fortalte meg at han selv hadde blitt forsøkt giftmyrdet to ganger.

TRUES: To ganger er den russiske regimekritikeren Vladimir Kara-Murza blitt utsatt for attentatforsøk ved forgiftning.

En advokat, som har forsvart opposisjonelle i mange rettssaker og som nå er i eksil i Georgia, sier til meg at Putin trolig begynte å forberede krigen i Ukraina ved å få ut flest mulig opposisjonelle allerede før 24. februar 2022.

Etter at invasjonen hadde startet, strømmet russerne ut på gatene for å protestere. Mer enn 15.000 ble pågrepet. Politiet slo knallhardt ned på demonstrantene.

I dag er det ikke lenger noen som tør å protestere.

Regimet kvitter seg med de få opposisjonslederne som fortsatt er i landet.

Navalnyj-kollega Ilja Jasjin fikk forleden 15 dagers fengsel for at han ikke hadde adlydt politiets ordre. Nå vil de tiltale ham for å ha diskreditert militæret - noe som kan gi ham en atskillig verre dom.

Journalisten Maria Ponomarenko er anklaget for det samme. Hun er sendt til mentalsykehus i fire uker, melder hennes advokat.

Det var en metode som ofte ble brukt mot opposisjonelle i sovjet-tiden.

Hennes «forbrytelse» var at hun la ut en Telegram-post etter at Russland hadde bombet et teater i Mariupol, der hundrevis av sivile ble drept.

PÅ MENTALSYKEHUS: Journalist Maria Ponomarenko.

Et tredje eksempel er St. Petersburg-musikeren Aleksandra Skosjilenko, som ble kjent da hun i vår gikk rundt og erstattet prislapper i en butikk med anti-krig-meldinger.

Hun er også anklaget for «fake» informasjon om de væpnede styrker og risikerer opptil ti års fengsel.

Med et slikt bakteppe er det underlig at norske myndigheter har strammet inn praksisen for utstedelse av Schengenvisum til russiske borgere.

De fleste russiske krigsmotstanderne drar til Georgia, Armenia og de tre baltiske landene.

Samtidig er det forståelig om disse landene har en underliggende frykt for at Russland en dag skal «frigjøre» russerne også der, på samme måte som nå i Ukraina.

BAK LÅS OG SLÅ: Navalnyjs og kollega Ilja Jasjin i Moskva i 2018. Sistnevnte fikk forleden 15 dagers fengsel for at han ikke hadde adlydt politiets ordre. Men de vil også tiltale ham for å ha diskreditert militæret - noe som kan gi ham en atskillig verre dom.

USA på sin side har gjort det enklere for enkelte grupper av russiske borgere å få innreise og opphold. Russiske fagfolk trenger ikke lenger avtale med arbeidsgiver først.

Russiske opposisjonelle hevder at 50.000–70.000 tech-folk forlot landet allerede den første måneden av krigen - og at minst like mange har gjort det senere. Det betyr en massiv hjerneflukt.

Rikingene forsvinner også.

Ifølge Henley og & Partners vil rundt 15.000 dollarmillionærer flytte fra Russland i år - mange til Dubai og andre steder ved Persia-bukta.

De som er igjen, ser på statskontrollert russisk TV og blir naturlig nok formet av den informasjonen som kommer fram der - og som for hver dag blir mer og mer propaganda.

En av dem som bare får se disse TV-nyhetene, er Aleksej Navalnyj, som er flyttet til et høyrisikofengsel mellom Moskva og Nizjnyj Novgorod.

Forleden uttrykte han på Twitter at han «levde som Vladimir Putin». Med propaganda-TV og hyllestsanger til FSB over høyttaleranlegget.

Og med seks meter høye gjerder rundt, «akkurat som Putins palass» ved Svartehavet.

Heldigvis ser han fortsatt lyst på livet, Aleksej Navalnyj.