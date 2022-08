Leder

Straff virker, dessverre

72 personer har så langt i år omkommet i trafikken. Mot 80 totalt i løpet av hele fjoråret.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Selv om flere ulykker ennå ikke er ferdig etterforsket, er det mye som tyder på at mange av dem kan skyldes menneskelig svikt. Standarden på både biler og veier er bedre enn noen gang. De fleste ytre faktorer tilsier at dagens trafikk skulle være tryggere enn noensinne.

Likevel øker dødstallene. Bare i sommer har 27 menneskeliv gått tapt på norske veier. Det er ti flere enn i juni og juli 2021. Nå frykter politi og veimyndigheter hva august vil bringe. Tradisjonelt er den siste sommermåneden i overkant ulykkesbelastet.

Det er ingen nyhet at ruskjøring, høy fart og uaktsomhet bidrar til trafikkdød. I tillegg kan berøringsskjermer vise seg å være en farligere oppmerksomhetstyv enn antatt.

En ny undersøkelse indikerer at 100 000 små og store trafikkulykker på norske veier skyldes slike digitale skjermer.

Undersøkelsen som Ipsos har foretatt for Trafikksikkerhetsforeningen og forsikringsselskapet Gjensidige, først omtalt av NRK, føyer seg til en tilsvarende tysk rapport, gjengitt i NAF-magasinet Motor. Også et svensk eksperiment viser ifølge TV2 at sjåfører bruker lenger tid på å navigere på en skjerm, kontra knapper og spaker.

En annen indikasjon på sammenheng mellom berøringsskjermer og ulykkesrisiko, er tall fra danske forsikringsselskaper, som viser at elbiler er oftere innblandet i ulykker enn andre. Trenden i Norge er den samme, skriver Teknisk ukeblad, der Tesla og Kia omtales som «verstinger» på skadestatistikken.

Med henvisning til de dystre dødstallene kaller Gjensidiges kommunikasjonssjef omfanget av distraherte sjåfører «en ny folkesykdom» som skaper «død og fordervelse». Han frykter dessuten at de reelle tallene er høyere enn det statistikken har fanget opp.

Forsikringsselskapet stiller seg bak Trygg Trafikks forslag om et forbud mot all trykking som ikke skjer via rattet, à la forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Vi mener imidlertid det er et lite hensiktsmessig forslag som også vil være vanskelig å håndheve. Løsningen er heller å videreutvikle allerede eksisterende teknologi med ulike kommandofunksjoner, gjerne stemmestyrte, og i større grad knyttet til ratt og førermiljø i syns-/kjøreretning.

Til syvende og sist er det likevel den menneskelige faktor som veier tyngst; vurderinger, beslutninger og kjøreadferd er sjåførens ansvar.

Likeså å følge trafikkreglene. Det er en grunn til at de er der. Derfor har staten sanksjonsmidler overfor dem som velger å trosse regelverket.

Høye bøtesatser, inndragelse av førerkort, eller fengselsstraff, kan synes som urimelige reaksjoner på noe «alle» gjør. I mange tilfeller mener dessuten sjåføren at han (det er som regel en han) har «full kontroll».

Men det er nå en gang slik at straff virker. Rettere sagt: utsikten for straff. For enkelte er det ikke nok å vite at det er ulovlig å bryte fartsgrensen, eller kjøre ruspåvirket. Det holder ikke en gang å vite at man kan utsette andre og seg selv for fare ved å gjøre det.

Men den overhengende trusselen om sure bøter, at man kan miste retten til å kjøre bil eller havne i fengsel – den virker. Dessverre.