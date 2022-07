FERIE: – I sosiale medier florerer det av bilder av lykkelige familier på sommerferie, mener kronikkforfatteren (illustrasjonsfoto).

Debatt

Som ufrivillig barnløs kjenner jeg på et utenforskap

I sosiale medier florerer det av bilder av lykkelige familier på sommerferie. Som ufrivillig barnløs kjenner jeg nok en gang på et utenforskap.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

CECILIE HOXMARK, foredragsholder, forfatter og podkaster

“Det barnefrie livet mangler en viktig dimensjon som jeg ikke ville vært foruten”, skriver Sanna Sarromaa i VG (16.7).

Ved første øyekast gjør det vondt å lese.

Ved nærmere lesing skjønner jeg at hun vil komme med et innspill til debatten rundt foreldre som klager over ferien som servicestasjoner for barna og de barnefrie som mener at de må slutte å klage, dette har de da selv valgt.

Som ufrivillig barnløs har jeg nok en sommer kjent på et utenforskap ved å ikke være en del av en årlig ferieplan med min egen familie.

Selv forsøkte jeg å få barn i 10 år.

Etter mange år ble jeg endelig gravid med trillinger. Jeg så det så tydelig for meg hvordan familielivet skulle bli med tre barn. Jeg så for meg at vi reiste på ferie til et varmt sted den første vinteren.

Vi mistet imidlertid trillingene i uke 17. Jeg skulle aldri få reise på ferie med familien min.

Bildet jeg hadde sett for meg av at vi sitter på flyet med hvert vårt barn på fanget er fortsatt tydelig. Vi opptar to seterader og jeg kikker på alle i følge. Mannen min, svigermor og de tre barna som pludrer og beveger lett på seg.

Som en ordentlig familie. Jeg skjønte at det ville bli kaos og sikkert lite søvn. Dette bare prellet av, det er en del av alt det fine, tenkte jeg.

Les også Ingenting som er verdt noe kommer gratis, heller ikke barn En barnefri person og en person med barn kan aldri forstå hverandres liv og erfaringer fullt ut.

Det er også det Sarromaa ønsker å få fram. De beste opplevelsene, de som skaper euforiske øyeblikk, er kanskje også de som har vært mest strevsomme underveis.

Det er en forskjell på om du er barnefri eller ufrivillig barnløs, som meg selv. Jeg synes det gjør vondt å lese når Sarromaa skriver: “Jeg tror man må jobbe hardere for å finne en mening i det barnefrie livet”.

Vi har ikke valgt vår egen livssituasjon, og under overflaten kan det skjule seg sorg, skam og annerledeshet.

Kanskje reagerer de barnefrie mer i retning av å bli provosert. Debatten som pågår er mellom to grupper som absolutt skal mene noe om livsvalget til gruppen som har valgt noe annet enn dem selv.

For meg virker det som et behov for begge fronter å forsvare sine valg.

For de med barn, som kanskje har blitt overmannet av alt strevet, blir det en trang til å fortelle hvor fint det også er, gjerne i øyeblikksbilder på sosiale medier.

De barnefrie er i mindretall og blir ofte mistrodd sine valg om å ikke å få barn. Det er naturlig at de føler at de må forsvare seg.

Denne sommeren har jeg fått følelsen av flere knyttneveslag i magen, noe som virkelig har rørt ved min innerste sårbarhet. I år, etter to sommere med korona, florerer det i sosiale medier av bilder av lykkelige familier på ferie. Jeg skroller og jeg trykker like.

Så legger jeg bort telefonen og tenker at jeg må beskytte meg selv mer. Dette til tross for at jeg har planlagt 10 dagers ferie i Pyreneene med kjæresten min.

Det er som om familiebilder minner meg på at det er det som er normalen, det jeg ikke fikk og at det er noe mangelfullt over mitt liv.

Knyttneveslagene kom da det ble uvisst om flyvningen ble kansellert på grunn av streiken. Jeg reagerte voldsomt, gråten overmannet meg og jeg hulket som om jeg skulle lidd et stort tap.

Til slutt måtte jeg spørre meg selv om hva dette egentlig handler om. For det var noe mer enn bare frustrasjon og skuffelse over en reise som ikke ble noe av.

Det var som om en stein ble løftet bort fra magen da jeg skjønte at dette handlet om noe så grunnleggende som følelsen av tilhørighet.

Les også Ufrivillig barnløs: – Vi prøver, Erna! Jeg har abortert meg gjennom pressekonferanser og kundemøter, gått blodfattig og svimmel i måneder.

Vi hadde gledet oss og planlagt ferien sammen. Jeg visste hvor jeg skulle reise i sommer og hvem jeg skulle være sammen med.

I denne ferien lå det mer enn ferieopplevelser, det var også følelsen av fellesskap. Jeg kjente på trygghet og tilhørighet. Følelsen av utenforskap fordi jeg ikke har min egen familie å feriere med var som blåst bort.

Jeg har tenkt mye over hva dette utenforskapet handler om, eller hvorfor det oppleves så sterkt. Folk jeg snakker med i forbindelse med Prosjekt Åpenhet forteller om hvor vanskelig ferier og høytider kan være når man ikke har barn.

Vi lever i et veldig barne- og familiefokusert samfunn.

Barna stilles i sentrum. De har blitt et viktig, og kanskje det nødvendige, sosiale limet for de voksne. Har du ikke barn, faller du utenfor i mange sosiale sammenhenger.

Etter min mening har dagens foreldre en for stor del av sin egen fritid og fokus sirklet rundt barna. De henter og bringer, er tilskuere på barna sine aktiviteter, og blir, ikke så overraskende synes jeg, oppvartere for barna under ferien.

I skrivende stund vet jeg enda ikke om flyet går og om kjæresten min og jeg skal på ferietur til Spania.

Uansett hvor jeg befinner meg kommer jeg likevel til å ha følelsen av utenforskap i tankene.

Mine egne følelser er ikke i fokus, men jeg tenker på hvordan vi kan forhindre utenforskapsfølelsen som ufrivillig barnløs.

Jeg lurer på hvordan vi skal begynne å se hverandres valg og liv med nysgjerrighet og hvordan vi kan bli et mer inkluderende samfunn.