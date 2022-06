VEKT OG HELSE: – Forebyggende tiltak mot overvekt bør rettes mot hele befolkningen og ikke kun mot enkeltgrupper. Effekten vil bli størst om slike tiltak også rettes mot de med normalvekt, overvekt og mild fedme, skriver kronikkforfatterne.

Fedmedebatten: − Samfunnet har skylden

Det påstås igjen og igjen at fedme er individets skyld og at personer med fedme påfører samfunnet store kostnader. Vi vil nyansere dette, og påstå det motsatte – at samfunnet har skylden for fedmeepidemien og at personene med fedme bærer kostnaden.

GUDRUN MARIA WAALER BJØRNELV, førsteamanuensis i helseøkonomi (NTNU) og postdoktor (Universitetet i Oslo)

CHRISTINA HANSEN EDWARDS, helseøkonom og postdoktor (NTNU)

La oss først rydde opp i en utbredt misforståelse, nemlig at det er de med ekstrem fedme som øker samfunnskostnadene mest. Det er feil.

I løpet av de siste tiårene har vi sett en oppgang i vekt tilsvarende ett BMI-poeng i hele befolkningen for hvert tiår. Om vi klarer å forhindre at alle i Norge som ikke er undervektige øker kroppsmasseindeksen (BMI-en) sin med ett poeng, vil besparelsene for helsetjenesten være størst i den delen av befolkningen som har overvekt eller mild fedme.

Det er altså massene som driver kostnadene, ikke individene med høyest BMI. Omtrent halvparten av alle menn og en tredjedel av kvinner har overvekt.

En annen utbredt misforståelse er at individer alene har ansvar for sin vektutvikling. Dette må nyanseres.

Overvekt og fedme oppstår som et resultat av individers gener, vaner, og erfaringer, men også i stor grad av samfunnsutviklingen.

Tall fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at fra 1985 til 2018 økte andelen av menn med fedme med 15 prosent og andelen kvinner med fedme med ti prosent. Det er bred enighet om at dersom vi hadde hatt en annen samfunnsutvikling (f.eks. tilgang på energitettmat mat og stillesitting) enn den vi har hatt de siste 40 årene, så ville vi ikke hatt noen fedmeepidemi.

Vi kan ikke skyve dette ansvaret over på individet. Personer med høy vekt har ikke mer skyld i denne samfunnsutviklingen enn personer med lavere vekt.

DRO I GANG DEBATTEN: Finne, feminist og forfatter Sanna Sarromaa.

Livskvalitet er en viktig del av helsen, og samfunnsøkonomiens mål er å maksimere befolkningens helse, samtidig som vi tar hensyn til samfunnets kostnader.

Forskningsstudier tyder på at personer med fedme og overvekt blir diskriminert i for eksempel helsevesenet og i jobbsammenheng.

Å måle omfanget og konsekvenser av stigmatisering og diskriminering er vanskelig, men trolig blir personer med fedme stigmatisert også i mange andre sammenhenger i dagliglivet.

Det er sannsynlig at denne stigmatiseringen er med på å redusere livskvaliteten til en stor andel av den norske befolkningen, også de som aldri blir syke av sin forhøyede vekt.

Denne stigmatiseringen er i seg selv negativ for personers livskvalitet. Samtidig tror vi at denne stigmatiseringen kan føre til lavere deltagelse i arbeidslivet, og derfor øke samfunnskostnadene ytterligere.

Dette fører oss videre til et annet viktig poeng, nemlig at helseøkonomer ikke måler kostnader for at de skal brukes som et argument for å stigmatisere en gruppe. Vi måler dem, blant annet, for å tallfeste sykelighet.

Det er lite tvil om at fedme fører til økte helsetjeneste- og samfunnskostnader. Økt vekt fører til økt risiko for sykdom. Og i likhet med andre sykdommer, så fører økt sykelighet til økt bruk av helsetjenester og redusert arbeidsevne.

For andre sykdommer, som kreft – hvor sannsynligheten for å rammes også er påvirket av individets gener, levevaner og miljø, legger vi ikke skylden på individer for de høye helsetjeneste- og samfunnskostnader sykdommen deres forårsaker.

Denne pasientgruppen møtes ofte med sympati. For personer med fedme er historien en annen. Her mener mange at det er samfunnet det er synd på når helsetjeneste- og samfunnskostnadene øker.

Men hvorfor er det slik at personer som får dårligere helse på grunn av sin høye vekt ikke sees på med sympati for den byrden de må bære som følge av sin sykdom, i likhet med kreftpasienter?

Når overvekten først blir et faktum, så tyder forskning på at det er vanskelig å gjøre noe med problemet, i hvert fall å gjøre noe som gir varig vektnedgang.

Evige oppslag i mediene om midlertidige slankekurer og anekdotiske enkelthistorier fra personer som har klart å gå ned i vekt, er med på å underbygge utdaterte holdninger om at overvekt og fedme er individets ansvar alene.

Men det er ikke på grunn av manglende viljestyrke at personer med fedme ikke går ned i vekt. Å skyve skyld over på enkeltindivider med fedme vil neppe føre til vektnedgang eller reduserte samfunnskostnader.

Tvert imot – så vil dette bygge opp under stigmatisering av personer med forhøyet vekt og øke den byrden de må bære for det problemet som samfunnet i stor grad har påført dem.

Vi mener ikke å ta alt ansvar bort fra individet – vi har alle har et ansvar for egen helse, både de med lav vekt og de med høy vekt.

Men vi som samfunn må legge til rette for at helseproblemer, også vektøkning, kan tas tak igjennom for eksempel forebygging. Her har politikere et særskilt ansvar.

Forebyggende tiltak bør rettes mot hele befolkningen og ikke kun mot enkeltgrupper.

Effekten vil bli størst om slike tiltak også rettes mot de med normalvekt, overvekt og mild fedme – siden de er i overtall.