Vi kvinner skal heie på hverandre – men ikke for enhver pris

Jeg er drittlei forventningen om at du skal støtte andre damer, uansett!

MARIANNE SMEBY STRAND, journalist

Jeg heier på bra damer! Men jeg forbeholder meg retten til ikke å heie på – og støtte – damer som ikke er bra damer!

Og dem er det også ganske mange av, dessverre. Og det er vel på tide å erkjenne – si høyt – uten at man blir kalt sviker av den grunn.

«Det finnes en egen plass i helvete» osv. ..., som Madeleine Albright i sin tid sa, USAs tidligere utenriksminister. Jeg husker allerede den gang, som ganske så ung kvinne selv, at jeg tenkte at dette er vel det motsatte av kvinnesak. Mener du virkelig at jeg skal støtte damer uansett, uavhengig av hva de sier, gjør og oppfører seg, tenkte jeg den gang.

Jeg hadde allerede rukket å både oppleve og observere «kvinne verst» – så det holder.

Jeg er så inderlig lei fortellingen om at vi – damene – jentene – kvinnene – er den «svake part», når det passer oss. Damer er kvinner verst. I smått og stort, i hverdagsliv, i ekteskap, på arbeidsplassen, i styreverv og i omgangskretsen. Å si noe annet er tøv.

Jeg er så møkk lei av at alt skal være så korrekt – forventningen om at kvinner skal støtte hverandre herfra til evigheten – når det vi egentlig vet, erfarer og mener innerst inne er at også damer kan oppføre seg dårlig.

Men det virker som at uansett hvor drittsekk du oppfører deg, uansett om du fører folk bak lyset, og lyver så det renner av deg ... Uansett om du tar offerrollen og påberoper deg en stakkarslighet i kraft av en ting: at du er dame ... Uansett så skal du ha alle andre kvinners støtte ... Ene og alene fordi du er kvinne! Uansett skal du ha min – og halve klodens støtte.

Fordi det, tilsynelatende, er definisjonen på en god feminist. Punktum, uten diskusjon.

MEDIESIRKUS: – Jeg vet ikke hva som har skjedd eller ikke skjedd mellom Depp og Heard, men vi kan ikke se bort fra det helt åpenbare: Kvinner kan også utføre vold, skriver Marianne Smeby Strand.

Uten å ha fulgt nøye med på mediesirkuset rundt Johnny Depp og Amber Heard, eller ta stilling til hva som har skjedd eller ikke skjedd der, så tenker jeg vi må slutte å velge og se bort ifra det helt åpenbare:

Kvinner kan også utøve vold. Kvinner kan også være dårlige omsorgspersoner. Kvinner kan også misbruke sine barn. Kvinner kan være bitre ekser som lyver så det renner av dem. Kvinner kan også være så infame at de holder barna borte fra far.

Og dessverre: kvinner kan også lyve om overgrep, voldtekter og vold i hjemmet.

Men det er noe vi liksom ikke skal snakke om. Fordi da er vi usolidariske med andre kvinner, og det regnestykket får jeg ikke til å gå i hop.

Jo da, det finnes menn som også tar offerrollen, lyver og er drittsekker, jeg vet det. Men der er vi – samfunnet – snare til å henge bjellene på rett sau uansett.

Jeg heier på bra mennesker. Bra menn. Bra damer. For dem er det heldigvis flest av. Jeg har møtt så utrolig mange av dem – kjente og ukjente innenfor de fleste samfunnslag.

Og la det være sagt: Jeg heier på damer som kommer seg opp og frem i næringslivet, i idretten og i organisasjonslivet. I politikk og i alskens spennende posisjoner der de får brukt sin kraft, sin erfaring og sin kompetanse.

Jeg heier på damer som står der stødige og sterke. Jeg heier på damer som følger drømmen sin. Jeg heier på bra damer som er en god venn. Jeg heier på damer som står stolt i blåsten når de har trådt feil. Jeg heier på damer som ikke bruker kjønnet sitt som unnskyldning for ting som ikke alltid går deres vei.

Og jeg heier på damer som knuser glasstaket, og ja: jeg innser at noen ganger trenger vi incitament i samfunnet vårt for å få kvinnene opp og frem. Ferdig snakket.

Men derfra til at vi damer nærmest uansett skal støtte hverandre er en tanke gått ut på dato. Vi skal forvente av andre mennesker, uansett kjønn. En drittsekk er en drittsekk, uavhengig av kjønn (og etnisitet og legning, for den sakens skyld).

Nå må vi manne oss opp, sier damer fortsatt. Nei, vi skal ikke det. Vi skal kvinne oss opp. Og i det ligger å vise oss som de sterke, uredde, ansvarliggjorte kvinnene vi faktisk er.

Som står oppreist. Som setter grenser for hva som er greit og ikke. Som tåler en støyt, og henger bjellene på rett sau, også når vi møter motstand.

I det ligger også at vi tar avstand og sier ifra når vi – kvinnene – går over streken, og trekker offerkortet – «kvinnekortet» – fordi alle andre kort er trukket og funnet for lette.

Jo da, vi kvinner skal heie på hverandre. Men ikke for enhver pris – og ikke ene og alene fordi vi er kvinner.