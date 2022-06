GIKK AV: Torsdag ble det kjent at Hans Sverre Sjøvold går av som PST-sjef i kjølvannet av en sak hvor han hadde oppbevart våpen ulovlig.

Det gikk ikke lenger

Det ble for vanskelig for Hans Sverre Sjøvold å bli sittende. Norge kan ikke ha en PST-sjef som det hefter noe ved.

Det er dramatisk når en PST-sjef går på dagen. Men det var antagelig slik det måtte gå. Ikke bare hadde Sjøvold oppbevart våpen ulovlig gjennom mange år. Det viser seg at han heller ikke hadde orientert sine sjefer fullt ut om det som hadde skjedd.

Sjøvolds våpensak har pågått lenge. Da VG i 2019 avdekket at PST-sjefen gjennom flere år hadde oppbevart tre våpen ulovlig, skjedde det lite. Sjefene hans i Justisdepartementet gjorde det klart at våpensaken ikke rokket ved tilliten til Sjøvold.

Skjedde ingenting

Forholdet ble likevel oversendt Spesialenheten, som etterforsker mulige straffbare forhold internt i politiet. Spesialenheten konkluderte med at Sjøvold hadde brutt loven og ble ilagt en bot på 50.000 for ulovlig oppbevaring og besittelse av våpen. Selv da skjedde det ingenting. Sjøvold beholdt sin sikkerhetsklarering, og Justisdepartementet endret ikke sitt syn på at han kunne beholde sin autorisasjon og fortsette som PST-sjef.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved Spesialenhetens håndtering av denne saken. For hvorfor gikk ikke etterforskerne her nærmere inn i forholdene rundt den ansatte ved våpenkontoret ved Oslo politidistrikt? Han som opplevde seg presset til å bidra til at Sjøvold kunne bli kvitt sine ulovlige våpen, helt utenom de vanlige reglene for tilbakelevering av slike våpen? Mannen er i dag helt ufør. Politidirektoratet har bestemt at det skal gjennomføres en egen gransking av dette forholdet.

Kritikkverdig

Etter hvert som saken har utviklet seg, har Justisdepartementets rolle fremstått som stadig mer kritikkverdig. Ekspedisjonssjefen som gjennomførte samtalene med Sjøvold om hans forhold til våpnene, var en gammel kollega. Justisdepartementet har gjennom de siste ukene gitt ulike og sprikende svar på hvorvidt Sjøvold har gitt sine sjefer all informasjon om våpensaken.

Den manglende åpenheten fra Justisdepartementet har vært påfallende i denne saken. Vi som har fulgt den tett, har spurt oss om dette er for å beskytte Sjøvold eller departementet selv. Mye tyder nå på at svaret er begge deler.

Ingen vei utenom

Først nå har offentligheten fått innsyn i Sjøvolds egen skriftlige redegjørelse, som han ga justisminister Jøran Kallmyr i 2019. Den viser at Sjøvold slett ikke fortalte alt. Tvert om. Det var en sminket versjon PST-sjefen ga sine foresatte den gangen. Blant annet har han ikke nevnt at våpnene var ulovlige, at han har oppbevart dem på jobben, i strid med reglene. Eller at han har tatt omveier for å få dem innlevert – ved å be en underordnet om å hjelpe ham – uformelt og ureglementert.

Det er alvorlig det som nå har skjedd. Både for Sjøvold selv, for PST, og for Justisdepartementet. Men det var ikke noen vei utenom.