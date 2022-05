DILEMMAER: – Men Norge har en god historie med rettferdig fordeling av verdiskapningen fra våre naturressurser. Det er et hensyn som bør ligge til grunn for politikkutvikling på energifeltet. Et krafttak for industrien, mer rettferdig fordeling og sikkerhet for Norge og Europa er et godt sted å starte, skriver Andreas C. Halse.

Energipolitikken er i krise

Energipolitikken trenger folkelig tilslutning. Ny industri og bedre fordeling er mye av løsningen.

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i sentrum/venstre-Tankesmien Agenda

Kraft har aldri vært gratis. Siden vi begynte å legge fosser i rør for å bygge industri, har folk betalt for fremskrittet i form av store naturinngrep. I land uten vår tilgang til naturressurser har det vært vanligere å betale i form av en dyr pris.

Det som er nytt siden høsten 2021 er at mange forbrukere i Norge opplever å betale på begge måter. Til tross for tidvis store naturinngrep er strømprisen høy. Det har gjort mange forbannet.

Bakgrunnen er sammensatt. Det er ikke mulig å komme rundt Russlands angrep på Ukraina og Putins tilbakehold av gassleveranser til Europa, både før og under invasjonen. Som følge har gassprisen på det meste økt med 1200 prosent.

Det har slått hardt inn i Europas energimarkeder, og fått store konsekvenser også for norske forbrukere.

Litt skyldes også nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia. Vi ville uansett merket prissjokket i Europa gjennom de 15 kablene vi hadde fra før, men de to siste forbindelsen har forsterket effekten.

Vi står også midt i en global klimakrise, og Europa responderer gjennom å omstille sine energisystemer i et høyt tempo. Prosessen har skutt fart etter Russlands invasjon av Ukraina.

Parallelt med utbyggingen av fornybar og væravhengig energi, har Europa skalert ned stabil kraftproduksjon som kjernekraft og gass, og priset utslipp høyere.

På toppen av det hele kommer hjemlige værforhold og lavt tilsig i vannmagasinene. Til sammen har dette ført til høye priser, lavere kjøpekraft og politisk uvær.

Prissjokket har kommet på et kritisk tidspunkt for Norge. Vi risikerer et kraftunderskudd i Sør-Norge fordi samfunnet elektrifiseres raskt, men ny produksjon ikke kommer på plass i samme tempo.

Det kan bety en situasjon med høye strømpriser, industridød og tapte arbeidsplasser. Det vil også bety at vi ikke når klimamålene. Elektrisitet trengs for å kutte utslipp.

Det vil være en katastrofe for Norge. Derfor trengs det politisk handling. Mye har stått stille de siste stortingsperiodene, men et nytt flertall har all mulighet til å snu utviklingen sammen med LO og fagbevegelsen.

For det første må det komme en omfattende tiltakspakke for utbygging av ny energi i Norge, og alle teknologier må bidra. Ambisjoner for solenergi, energieffektivisering og havvind må følges opp med konkrete virkemidler og rammebetingelser som gjør det mulig å investere. I dag går dette for tregt.

Ikke minst må vi få i gang produksjonen av vindkraft på land. Tidligere prosjekter har ofte manglet legitimitet og lokal forankring. Det kan forandres gjennom en ny sosial kontrakt og et skattesystem som lar mer av verdiskapningen bli igjen lokalt, nye og nasjonalt forankrede modeller for eierskap og en tettere sammenkobling til lokal næringsutvikling.

For å få opp kraftproduksjonen må også naturhensyn få en større plass i helheten. Fornybar energi krever arealer.

Det samme gjør veier, hyttefelt og nye toglinjer. Noe må vi tåle for å lykkes med utvikling, men naturen kan ikke tape hver gang. Naturhensyn bør derfor ses på tvers av sektorer for å begrense den samlede belastningen.

TILKNYTNING: – Vi kan ikke stoppe kabler som allerede er bygd og vi vil komme historisk dårlig ut av å forsøke å true et krigsrammet Europa med å holde tilbake gassleveranser, skriver kronikkforfatteren.

For det andre må energipolitikken bli mer sosial. I motsetning til andre land har Norge et fordelingsproblem, ikke et inntektsproblem.

Dagens situasjon med høye priser gjør at Norge tjener mye penger, overordnet sett. Problemet er at det er produsentene som nyter godt av oppsiden, mens forbrukerne får høyere priser og kostnader.

Dette problemet er imidlertid løsbart. Når offentlige kasser nesten renner over av superprofitt, gir det et politisk handlingsrom til å få på plass nye modeller for omfordeling.

Ett forslag kan være å innføre et generelt bunnfradrag for det mest nødvendige strømforbruket når prisene er høye.

For det tredje må energipolitikken og sikkerhetspolitikken ses i sammenheng. Som svar på Russlands brutale krigføring, skal Europa omstille seg fra russisk gass i et rekordtempo.

Samtidig har EU vært klare på at sikker tilgang til norsk gass er en nødvendig del av fornybaromstillingen.

Det betyr at Norge må opprettholde sin posisjon som stabil energipartner for Europa. Det betyr også at vi må fortsette letingen for å unngå at norske gassleveranser faller for raskt.

I en krisepreget tid skiller Norge seg ut med å være et av få land som har tilgang til store energiressurser og samtidig styres på demokratisk vis.

Vi har et ansvar for å ikke øke Europas energiavhengighet fra autoritære og undertrykkende regimer.

Det betyr ikke at vi kan leve av olje og gass for alltid. Fra 2050 har Europa som mål at kun syv prosent av energimiksen består av gass, og gassen som gjenstår skal kombineres med renseteknologi.

Etter dette vil det være noe rom for gass, ikke minst gjennom hydrogen og andre produkter, men Norge trenger andre bein å stå på.

Det legger ytterligere press på behovet for å avklare virkemidlene rundt satsingen på fornybare energikilder. Spesielt viktig er havvind i Nordsjøen. Det haster om vi vil være med i konkurransen om fremtiden, og for å sikre Norge som energinasjon.

Sist, men ikke minst, må den norske energidebatten forholde seg til én hard realitet. Det er krig i Europa. Det betyr at det ikke er tiden for å trekke seg fra inngåtte avtaler på energifeltet.

Vi kan ikke stoppe kabler som allerede er bygd og vi vil komme historisk dårlig ut av å forsøke å true et krigsrammet Europa med å holde tilbake gassleveranser.

Selv ikke Norge kan være uberørt av et Europa i krig.

Og forståelsen for å kombinere superprofitt med klagesang vil være begrenset. Norge må fikse sine egne problemer.

Energidebatten er full av dilemmaer, men det er likevel ingen grunn til handlingslammelse. Politikk er mulig, også i møte med sprikende hensyn. Norge har en god historie med rettferdig fordeling av verdiskapningen fra våre naturressurser.

Det er et hensyn som bør ligge til grunn for politikkutvikling på energifeltet.

Et krafttak for industrien, mer rettferdig fordeling og sikkerhet for Norge og Europa er et godt sted å starte.

Kronikken er basert på Agenda-notatet «Ti innspill til energipolitikken».