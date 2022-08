KLÆR: – Trenger du noe til én anledning eller er glad i å fornye deg? Husk at det alltid er mulig å låne, bytte og dele, skriver Kornelia Minsaas.

Debatt

Det finnes ikke noe som heter «bærekraftig mote»

Motebransjen driver grønnvasking hvert eneste sekund. Vi forbrukere fortjener bedre.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KORNELIA MINSAAS, innholdsprodusent og SoMe-konsulent

Tar du steget inn i en klesbutikk i Karl Johan eller på nett, skal det lite til for å oppdage grønnvasking. Denne formen for villedende markedsføring, der et produkt fremstilles som mer miljøvennlig enn det som faktisk er tilfellet, burde vært ulovlig.

En aktør som merker mange produkter med «bærekraftighet» er gigantkjeden Zalando. Nettbutikken har over 1500 ulike merkevarer og 200.000 plagg innen mote.

På forsiden deres blir jeg møtt av en annonse fra det Zalando-eide merket «Even & Odd», med et skjørt til den knappe pris av 229 kroner. Annonsen er merket med «sponset» grunnet Zalandos strategiske plassering av plagget, og har teksten «bærekraftighet» over seg i en tydelig, grønn boks.

Under «bærekraft»-knaggen informeres det om at skjørtet er fremstilt av 70–100 prosent resirkulerte materialer, og at ved å velge dette produktet, så etterlater man et mindre fotavtrykk.

Skjørtet består av 95 prosent polyester, altså plast, og det finnes ingen informasjon om produksjonsland, fabrikker eller arbeidsvilkår på produktsiden.

Er det riktig å kalle dette skjørtet for bærekraftig? Det er en mulighet for at 30 prosent av skjørtet er laget av nye plastmaterialer, men likevel forteller informasjonsboksen meg at produktet bidrar til redusert utslipp. «Bærekraftighet»-boksen er å finne hos flere tusen plagg på nettsiden.

Les også Klær til besvær Tekstil og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Verden har nådd et bristepunkt.

Pynteputer, gardiner, kjoler, joggesko, puffer – og alt annet folk digger å shoppe, uansett om det er merket med bærekraft eller ei, fører til utslipp.

Framtiden i våre hender fikk gjennomslag for Åpenhetsloven fra 1. juli i år, men likevel er det et stort behov for mer åpenhet.

Vi forbrukere fortjener ærlig veiledning og informasjon fra butikkene når vi handler, uten å måtte tenke oss om tre ekstra ganger. Selv har jeg utallige ganger gått på en kjøpesmell grunnet villedende markedsføring.

Det er omtrent umulig at noe nytt som henger i en butikk kan bidra til redusert utslipp, men likevel forteller kleskjedene oss dette. HM kaller sin såkalte bærekraftige kolleksjon for «Conscious Choice» og Zara kaller det «Join Life».

Selv mistenker jeg at dette i bunn og grunn bare er fast fashion med et hint av god kvalitet, som lin, silke og bomull. Resirkulert polyester vil jeg av egen, dårlig erfaring kalle glorifisert plast.

Kleskjedene bruker sleipe triks for å gi oss forbrukere bedre samvittighet når vi legger igjen penger i kassen deres, og det er ugreit. Det er på tide at grønnvasking får større konsekvenser.

Samtidig må vi tørre å sette ned foten, og slutte å godta klesindustriens etter mitt syn åpenbare løgner.

Les også Nå MÅ moteinfluenserne ta ansvar! Vi kan ikke lenger sitte og nikke, glise, like og bestille. Mens FN varsler klimakrise, spyr klesindustrien ut ti…

Hvis Zalando skal oppfordre til «bærekraftighet», så burde det være å ikke handle nye ting. Det beste motevalget vi kan ta er å bygge opp en garderobe av god kvalitet, allsidighet og tidløshet.

Jeg vil nesten kalle det en investering, fremfor å kaste bort penger på grønnvaskede trendplagg i drittkvalitet, som trolig havner på søppeldynga før eller siden.

Trenger du noe til én anledning eller er glad i å fornye deg? Husk at det alltid er mulig å låne, bytte og dele.