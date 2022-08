Kommentar

I Norge koster det lite å si det man vil

Shazia Majid

IMPONERENDE ARBEID: Ytringsfrihetskommisjonen har gått grundig til verks. Resultatet er imponerende. Her overrekker kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum utredningen til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Rapporten ble lagt frem på Arendalsuka mandag 15. august.

ARENDAL (VG): Få om noen land kan måle seg med Norge i ytringsfrihet. Men det er likevel rom for 90 ulike forbedringer, ifølge Ytringsfrihetskommisjonen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mandag ble Ytringsfrihetskommisjonens utredning lagt frem. Mye viktig og nødvendig ble sagt om hvordan vi kan bli bedre.

Men det skal godt gjøres. Når Norge er en av verdens mest ytringsfrie land.

Pressen er fri, norske journalister er blant de tryggeste i verden, politikere og menigmann flest kan tale fritt. Og nordmenn er folkeslaget som verdsetter ytringsfriheten høyest.

Da konkurrerer man ikke med verden, men med seg selv.

Og det gjør vi ved at det norske ytringsrommet skal bli enda større, og enklere tilgjengelig for flere. Om regjeringen følger kommisjonens anbefalinger formidlet over 322 sider, 13 kapitler og 90 forslag til tiltak.

Deriblant små tilføyelser og klargjøringer i de to viktige paragrafene i norske lover, paragraf 100, ytringsfrihetsparagrafen. Og paragraf 185, den såkalte rasismeparagrafen.

Heldige nordmenn

Den offentlige utredningen er blitt voktet som en statshemmelighet, i forkant av Arendalsuka og overrekkelsen til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Det kunne få en til å tro at det her var sprengstoff å finne. At rapporten skulle bli like kontroversiell som Ytringsfrihetskommisjonen selv har vært.

Med medlemmer som har sluttet og bransjeaktører som har boikottet. Med utsettelser og åpne krangler kommisjonsmedlemmer imellom.

Så ble rapporten lagt frem – og den ble en påminnelse på hvor heldige vi nordmenn egentlig er.

Det er en luksus få andre land er forunt.

I andre land, og for andre stemmer kan det å ytre seg fritt være noe av det siste de gjør. Journalister, dissidenter, regimekritikere, forfattere og kunstnere er blitt drept for å ha benyttet seg av sin menneskerett til fri ytring.

Ikke så enkelt

Vi fikk en grotesk påminnelse på det sist fredag da Salman Rushdie ble knivstukket og alvorlig skadet i New York. Etter alt å dømme for romanen De sataniske vers som han skrev for 34 år siden.

Og som ble lyst i bann av prestestyret i Iran i 1989. Fatwaen ble senere opphevet av den iranske regjeringen, men dusøren har bestått i alle disse år.

Både i og utenfor Europa er journalister og kunstnere blitt hetset, truet og i verste fall drept for sitt arbeid, sine ord og sin kunst.

Fjorårets Nobel fredsprisvinnere, den russiske redaktøren Dmitry Muratov og den filippinske redaktøren og journalisten Maria Ressa er eksempler på det.

I flere land blir vanlige borgere hetset, truet og straffeforfulgt for ting de skriver i sosiale medier.

Ser vi stort på det, har vi lite å klage på her hjemme.

Men så enkelt er det ikke.

Det er som å si at det ikke finnes fattige i Norge, fordi Norge er et av verdens rikeste land.

Vi har problemer, også vi som har det så godt. Enkelte får ikke være med å nyte frihetene og rikdommene vi har.

GODE KÅR: Det er stor grad av pressefrihet i Norge. Kommisjonen foreslår tiltak som skal gjøre det enda enklere å blant annet få innsyn i offentlige dokumenter.

De få som gjør stor skade

Vi vet at noen skremmes til stillhet – og at andre ikke engang har tilgang til dette flotte ytringsrommet. Skapt gjennom tiår med store og små kamper.

Ytringsfrihetskommisjonen formaner i sin utredning om at vi ikke skal tegne et overdrevent negativt bilde av den offentlige debatten i Norge.

Landet er ikke blitt mer polarisert, journalister flest mottar ikke trusler og de fleste som uttaler seg er trygge.

Det er noen få som lager mye styr, står bak mye trolling og hetsing. Og som kan gi inntrykk av dyp splittelse og stort hat.

Heldigvis er de få. Og det gjør godt å få en slik bekreftelse.

Men de få kan gjøre stor skade på trygghetsfølelsen til enkeltindivider og sårbare grupper. Om det er ett nettroll eller flere. En trussel eller mange.

Et eksempel på dette er unge etniske minoritetskvinner, som gjerne går inn i svært betente debatter med en stor personlig kostnad.

De siste tiårene har flere markante unge kvinner frontet viktige saker som sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. De har holdt ut i et par, tre år, før de har trukket seg tilbake. Noen har blitt hetset, andre truet og enkelte fysisk angrepet til taushet.

Grunnleggende kunnskap

Hørt fra scenen på Arendalsuka var at det skal koste litt å ytre seg. At man skal tåle motbør.

Det er kunnskap som bør formidles til flere og fra barnsben av.

Det kan smerte litt, ikke bare å uttale seg, men også å være på mottagersiden. Bli krenket og fornærmet og såret av andres ytringer – om ideologier, tro og verdensanskuelse man holder kjært.

Men det er grenser for hvor mye et enkeltmenneske skal tåle i ytringsfrihetens tjeneste. Noen ganger er det det samlede trykket som blir for stort.

Det viktigste budskapet fra Ytringsfrihetskommisjonen var derfor ikke alle de gode tiltakene som foreslås. Men at ansvaret legges der det hører hjemme. På mediene, næringslivet og ikke minst folket.

Det store vi

Innretningene og infrastrukturen er god, muligens blant de beste. Og enda bedre blir det når det nå skal etterstrebes et universelt utformet ytringsrom. Et rom med plass til blant annet personer med funksjonsnedsettelser.

Men god debattklima kan ikke lovreguleres. Den skapes av oss. Deg og meg.

Det er borgernes ansvar å hegne om ytringsrommet. Gjøre den innbydende for flere. Skape en anstendig ytringskultur som fører til gode samtaler.

Et rom hvor det er plass til enkeltindivider og sårbare minoriteter.

For i et så vellykket land som Norge, er det ekstra vondt å stå utenfor. Enten redd for å bruke stemmen, eller ikke evne å bruke den, fordi man ikke har fått verktøyene.