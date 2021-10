Kommentar

Det skitne spillet om VM: «Hvordan kan vi være med?»

Av Leif Welhaven

Her avsløres FIFAs valg om VM-verter, da Russland og Qatar fikk 2018 og 2022.

De norske fotballederne som stemte mot boikott av Qatar-VM burde se nøye på dokumentaren «The Men Who Sold The World Cup».

Deretter kan det være en idé å stille seg følgende spørsmål;

Hvorfor fikk ikke korrupsjonssiden ved Qatar-skandalen en mer fremtredende plass da norsk fotball skulle ta et viktig veivalg om VM i 2022?

Skandalemesterskapet i Midt-Østen handler jo slett ikke bare om hvordan Qatar behandler migrantarbeiderne.

Det handler også om FIFA, der Norge er ett av drøyt 200 medlemsland.

Joda, det er konstatert at Norges Fotballforbund mener at FIFA valgte feil. Men debatten om dybden i sviket mot fair play - fra FIFAs side - har aldri fått det trøkket i Norge som alvorsgraden tilsier.

Det er delvis fordi fotballens ledere har vært unnvikende, men også dels fordi norsk presse har gjort en for slapp jobb.

De som derimot har vært det motsatte av slappe, og som er sentrale personer i dokumentarfilmene, er teamet til den britiske avisen The Sunday Times.

De forteller historien om hvordan de kom på sporet av den gigantiske korrupsjonssaken, og hvordan de arbeidet under strenge sikkerhetstiltak med å avdekke grumset rundt tildelingen til Russland og Qatar.

Det foregikk ved å gjennomgå enorme mengder dokumenter, kvittering, regninger og annet skriftlig materiale en hemmelig kilde stilte til disposisjon i en «bunkers». Funnene er rystende, uansett hvor mye Sepp Blatter smiler.

Den nitide granskingen til Sunday Times ledet frem til den omfattende avsløringen som ble offentliggjort i 2014.

Noe av det sterkeste er hvor åpent de fikk tilgang til et system som åpenbart har vært korrupt, der ulike goder ble byttet mot stemmer for ønsket kandidat.

Totalt har 16 av de 22 i eksekutivkomiteen, som valgte vertskap til 2018 og 2022, enten vært siktet, tiltalt eller suspendert. En del saker er avsluttet, etterforskning pågår ennå i andre tilfeller og ingen kan si hvor mange som til slutt blir domfelt.

Men summen av dokumentasjon om et råttent system fremstår overveldende, til tross for at tidligere president Sepp Blatter hevder på tape at «FIFA ikke var korrupt, men at folk i FIFA var korrupte».

Hvis han selv ikke visste noe om hva som foregikk - slik han hevder - er det mulig å undres over hvordan det står til med sanseapparatet.

En av de mest interessante sidene ved historien, er rollen til Mohammad bin Hammam, forretningsmannen fra Qatar som har hatt en finger med i usedvanlig mye i internasjonal fotball.

For dem som har fulgt avsløringene tett er det ikke så mye nytt i filmene, men den rystende historien fortelles på en måte nå kanskje kan gi temaet større oppmerksomhet enn skandalen har fått her hjemme.

Det er i tilfelle selvsagt altfor sent, men likevel interessant.

Internasjonalt var oppmerksomheten massiv da nyheten sprakk, og følgene er store for en rekke enkeltpersoner som var involvert.

Men FIFA har utrolig nok klart å la både VM i Russland og snart VM i Qatar gå sin gang, til tross for at avgjørelsene mangler en helt grunnleggende legitimitet.

I nyere tid er det ekstra synd at de modige norske markeringene ikke også har utfordret FIFA, som har ansvaret for at Qatar ble valgt.

Dokumentarfilmene kommer ikke til å forandre på noe som helst, men de bør om ikke annet gi en del av delegatene på sommerens ekstraordinære fotballting en litt vammel smak i munnen.

Spørsmålet brenner intenst på tungen: Hvordan kan vi være med på dette?

Vi og alle andre som spiller dette mesterskapet er jo da indirekte med på å legitimere noe som mangler legitimitet.

Det er grunnleggende ugreit.