Det tyrkiske problemet

PERSONA NON GRATA: Erdogan har erklært den norske ambassadøren og ambassadører fra 9 andre som uønsket i Tyrkia, etter at de kritiserte regimet for fengsling av en kritiker.

Det er alvorlig at Erdogan truer med å kaste ut Norges ambassadør fra Tyrkia.

Uttalelsene kan være ledd i å appellere til et hjemmepublikum. Men forverrer det internasjonale samarbeidet.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan er svært misfornøyd med at ambassadører fra ti land, deriblant Norge, har blandet seg inn i det han anser som landets internt anliggende.

Bakgrunnen er at det 18. oktober kom en felles uttalelse fra disse ambassadøren hvor de tyrkiske myndighetene ble anmodet om å løslate Osman Kavala. En opposisjonell som har vært fengslet siden 2017.

«De stadige utsettelsene i hans rettssak, inkludert ved å blande sammen ulike rettssaker og skape nye etter en foregående frikjennelse, kaster skygger over respekt for demokratiet, rettsstaten og gjennomsiktigheten i det tyrkiske rettssystemet», står det i uttalelsen.

Budskapet kan fremstå usedvanlig skarp og tydelig.

Men det er også forfølgelsen av opposisjonelle i Tyrkia. I 2019 slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at fengslingen av Kavala var i strid med menneskerettighetene.

Det er stadig mer som strider mot grunnleggende menneskerettigheter i NATO-landet Tyrkia.

Kritikere knebles gjennom fiktive rettssaker. Det være seg opposisjonspolitikere, redaktører og journalister eller intellektuelle. 1 av seks tyrkiske journalister er saksøkt, annenhver er truet, hver fjerde har vært utsatt for vold, ifølge European Federation of Journalists. 90 prosent av landets TV-kanaler sender pro-Erdogan innhold.

Tusenvis av nettsider blokkeres, og sosiale medier kreves å etterleve regimets strenge krav til sensur (særlig av alt som er Erdogan-kritisk). Vanlige borgere er blitt saksøkt og fengslet for sine aktiviteter i sosiale medier.

I tillegg florerer homofob retorikk fra høytstående offisielle. Og kvinners rettigheter har fått et alvorlig tilbakeslag etter at landet valgte å trekke seg ut av Istanbul-konvensjonen mot kvinnevold.

Problemet er altså ikke ambassadørenes uttalelse. Problemet er regimets jerngrep om egen befolkning. Men det er ikke slik de tyrkiske myndighetene ser på det.

Den norske ambassadøren og ambassadørene fra Canada, Frankrike, Finland, Danmark, Nederland, Tyskland, New Zealand, Sverige og USA har fått svar på tiltale.

I en tale på et valgkamparrangement lørdag ettermiddag erklærte Erdogan ambassadørene for persona non grata. Begrepet tilhører diplomatverdenen og betyr at man varsler at personen kastes ut av landet.

Norske myndigheter har så langt ikke fått noen formell anmodning om å hente hjem ambassadøren Erling Skjønsberg.

Hvorvidt truslene formaliseres, gjenstår å se. Men det Erdogan gjør med sine uttalelser er egnet til potensielt å forverre samarbeidet mellom Tyrkia, NATO og vesten.

Det er dog en pris den tyrkiske presidenten ser ut til å være villig til å betale. Fagfolk mener han gjør dette for å distrahere egen befolkning fra alvorlige økonomiske problemer, deriblant økt inflasjon og redusert kjøpekraft.

Utspillene kan se ut til å være ledd i valgkampen opp mot valget i 2023. Og skal vise at mannen er uredd og har autoritet. En oppskrift som har fungert for Erdogan så langt.

Men de virkelig sterke trenger ikke frykte hverken en fri presse, fritt ord eller frie kvinner.

Skjebnen til Osman Kavala, og til de ti ambassadørene illustrerer et større problem.

Nemlig at vi har et NATO-land, hvis president stadig peker nese til grunnleggende menneskerettigheter – og slipper unna med det.