DIALOG? – Ved å bruke diplomati og politiske pressmidler, kan vi inngå dialog med Taliban (her ved talsperson Zabihullah Mujahid) for å formidle hvilke forpliktelser verdenssamfunnet forventer fra dem, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Vi må snakke med Taliban

Afghanistan går mot økonomisk kollaps og en humanitær krise. Samtidig advarer statsminister Erna Solberg om at det kan bli kutt i bistand.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NASRIN NAIMY, politisk rådgiver

«Vi kommer ikke til å måle Taliban etter hva de sier, men hva de gjør. Hvis vi ser at det ikke nytter å hjelpe, så kan det bli kutt i bistand», sier Solberg.

Men da må Norge snakke med Taliban, det afghanske folks skjebne avhenger av det og de har ingen tid å miste.

Det internasjonale samfunnet har bygget opp et afghansk statsapparat som er fullstendig avhengig av bistand for å fungere. Siden Taliban inntok Kabul, har det blitt stans i utenlandsk bistand, internasjonale institusjoner i IMF og Verdensbanken har stoppet opp assistanse, samtidig som USA har fryst landets valutareserver i amerikanske banker.

I realiteten har donorland stengt jenteskoler før Taliban har rukket å gjøre det.

Det gjenstår å se om Taliban har endret seg siden de sist hadde makten, men Afghanistan har endret seg dramatisk. I dag har Afghanistan et fungerende helsevesen, et universelt utdanningssystem og statlige institusjoner som leverer grunnleggende tjenester til innbyggerne.

les også Afghansk kvinneaktivist: Må gå i dialog med Taliban

les også Solberg advarer Taliban: – Det kan bli kutt i bistand

Resultatene av langsiktig bistandsarbeid har gitt gode resultater, spesielt i helsesektoren. Det har bidratt til å senke mødre dødeligheten, som fortsatt er en av de høyeste i verden, og barn og kvinner har fått tilgang til grunnleggende helsetjenester som ikke fantes tidligere.

På 90-tallet, da Taliban sist satt med makten i Afghanistan, ble landet en isolert pariastat. Det førte til sultkatastrofe og massemigrasjon. Nå står Afghanistan igjen på randen til å bli mislykket stat, og ifølge FN utviklingsprogram, er 97 prosent av afghanere i fare for å falle under den nasjonale fattigdomsgrensen. FNs generalsekretær António Guterres advarte i september mot økonomisk kollaps og massedød hvis ikke verdenssamfunnet går i dialog med Taliban.

Det er et smalt vindu. Taliban er avhengig av internasjonal anerkjennelse for å oppnå legitimitet, som vil gi tilgang til økonomisk bistand og få opphevet sanksjoner mot regimet.

Taliban har frem til nå vist vilje til dialog og oppfordret internasjonale medier og vestlige ambassader om å bli i landet. Dette er vår mulighet til å stille krav til Taliban. Ved å bruke diplomati og politiske pressmidler, kan vi inngå dialog med Taliban for å formidle hvilke forpliktelser verdenssamfunnet forventer fra dem. De mest grunnleggende er krav om en inklusiv regjering der kvinner og minoriteter har en plass, at jenter får tilgang til skolegang, og beskyttelse av alle landets borgere uavhengig av politisk, etnisk-og religiøs tilhørighet.

Et isolert Taliban-regime vil bety et isolert afghansk folk, der vi risikerer igjen å kaste millioner av mennesker i fattigdom og sult, uten tilgang til et grunnleggende helsetjenester og skolegang. Den mulige kollapsen og de menneskelige lidelsene som vil følge av at Afghanistan igjen blir en isolert stat, kan verken forhindres eller lindres av nødhjelp.

Det er dermed nødvendig med støtte til et allerede fungerende helse- og utdanningssystem, og bistanden kan kanaliseres gjennom egne fond som vil gi lønn til lærere og helsearbeidere.

les også NATO-sjefen om «glemt» konflikt: – Dilemma

Systemene er allerede på plass, og Taliban har åpnet for at eventuell bistand går utenom dem. Løsningen på den humanitære krisen krever en kraftfull politisk og økonomisk respons. Situasjonen krever at norske politikere, sammen med FN og verdenssamfunnet, viser politisk handlekraft ved å inngå dialog med de nye makthaverne om hvordan vi kan ivareta den sårbare afghanske befolkningen og deres grunnleggende rettigheter.

Vi står ved et veiskille. De politiske valgene vi tar de neste månedene vil kunne avgjøre skjebnen til 39 millioner mennesker. Norge har en viktig rolle fremover for å fremme en politisk løsning på den kritiske situasjonen. Måten vi forholder oss til Taliban fremover vil være vår lakmustest i prinsippene som ligger til grunn for norsk utviklingspolitikk, og våre verdier om å løfte sårbare mennesker ut av fattigdom, fremme kvinners rettigheter og forsoning og fred i et land preget av langvarig konflikt.

Velger vi bort dialog med Taliban, velger vi i realiteten å gå bort fra disse prinsippene, og konsekvent velte et helt folk ut i sult, massedød og flukt. For afghanere handler dette om liv og død, om overlevelse og retten til et verdig liv.

For Norge bør menneskelig solidaritet, og ikke symbolpolitikk, være ledestjernen i vår utenrikspolitikk.

– –

Kronikkforfatteren har forsket på afghanske kvinners rettigheter i en mastergrad i Demokratibygging. Hun etablerte den første afghanske studentorganisasjonen i Norge og har vært aktiv i ulike organisasjoner som jobber for fredsbygging og kvinners rolle i Afghanistan.