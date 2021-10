Kommentar

Tiden for helt vanlige slagord bør være forbi

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det høres ut som Støre har vært på PR-rådgivning. Hos Trygve «Slagord» Vedum.

Allerede på første dag i hans første uke som statsminister kan man ta seg i å savne den gode, gamle Jonas Gahr Støre.

For vi har fått med oss at det er vanlige folks tur, men har regjeringen fått med seg at valgkampen er over og valget vunnet?

Det hørtes i alle fall ikke slik ut da Støre startet sin første uke som statsminister med å lese regjeringens tiltredelseserklæring. At det var en slags «best of Hurdalplattformen» var naturlig og som forventet.

Da var det mer bemerkelsesverdig hvor mange slagord og klisjeer de har klart å presse inn i det som skal sette retning for regjeringens arbeid.

«Vanlige folk», «i hele landet» og «nær folk» er soundtracket til Støre-regjeringen, men høres allerede ut som en landeplage.

Også gamle slagere som «arbeid til alle er jobb nr. én», «kampen mot Forskjells-Norge», «staten skal stille krav og stille opp» og ikke minst «oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles», har fått behørig plass.

Arbeiderpartiets valgkampslagord, som de hevder ikke er et slagord, var vellykket i valgkampen. Det hadde det som skal til for å feste seg og skape oppmerksomhet. Da får vi tilgi at de var aldri så lite inspirert av den danske statsminister Mette Frederiksens «Nå er det Arnes tur».

Men det er en tid for alt. Når den ellers så glitrende retorikeren Støre høres ut som noe som har vært gjennom en slags distriktspolitisk floskelmaskin, er kanskje den tiden kommet. For der det egner seg som slagord, er det svært lite presist som rettesnor for politiske prioriteringer.

For det er mye som med fordel bør konkretiseres. Av alt som skal styrkes, bedres og løftes, hva skal regjeringen prioritere? Det er masse som skal bli gratis. Når? Og på bekostning av hva? Hva i alle dager ligger i de fine, men uforpliktende ordene om tillitsreform?

Hvordan skal vi lykkes med en klimapolitikk som er rettferdig og ikke-moraliserende? Og skal dieselprisene i distriktene opp eller ned?

Et annet spørsmål er hvilke ambisjoner regjeringen har for byene. Vanligvis ville distriktene blitt avspist med et kapittel, men nå er dette snudd på hodet.

Distriktspolitikk gjennomsyrer den nye plattformen, og byene har fått seg et lite kapittel hvor det sågar står at det er de mellomstore byenes tur til å løftes fram. Det er ikke nødvendigvis negativt, men definitivt en svært interessant endring av fokus.

Nå ble også Hurdalsplattformen mindre av en reverseringsøvelse enn de fleste trodde, noen håpet og andre fryktet. Det er vel stort sett bare frislippet av drosjenæringen og nedleggelsen av Nesna som eksplisitt skal gjøres om.

I stedet venter det en liten skog av utredninger, så det blir fortsatt litt arbeid igjen til de dresskledde byråkratene. Vanlige folk må fortsatt vente på hva som blir skjebnen til en lang rekke reformer.

Men hvem i alle dager er de vanlige folkene?

Allerede på NRKs Politisk kvarter mandag morgen måtte landets ferske, men stødige kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) svare for og konkretisere hva regjeringen mente med vanlige folk. Det trivdes han åpenbart dårlig med, og han er neppe heller arkitekten bak slagordet.

Men forsøket på å vri seg unna som om dette bare var noe journalistene maste om, falt på steingrunn. Om man ikke har ligget under en stein det siste året. Eller hatt Støre- og Vedum-filter på mobilen sin.

Og det siste kan det fort bli et marked for dersom dette er hva vi kan forvente oss.

