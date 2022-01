Varsko her!

VAKSINEMOTSTAND: – Hva gjør så vi i Norge med dette problemet? Jo, vi duller med det. Vi slår oss på brystet og koketterer med vår grenseløse toleranse.

Det var trist å se statsminister Jonas Gahr Støre ta avstand fra Frankrikes president Macron, som er tvunget til å føre en tøffere linje mot uvaksinerte enn ham selv.

FREDRIK MELLEM, styremedlem i Oslo Arbeiderparti

Vi lever i et styrtrikt land, med et fritt og liberalt demokrati. Det er en historisk luksus av de helt sjeldne. Det innebærer ikke bare et samfunn med ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og frie valg. Det innebærer også respekt for mindretallet og det innebærer toleranse i vid forstand, også for det fullstendig irrasjonelle.

Hvis det gir mening for deg å gå på engletreff, sove med krystaller under sengen eller du vil redde verden gjennom massemeditasjon, skal du få lov til det. Om du brenner for å spre frykt for 5G-nettet eller bare vil spise grønnsaker som er sådd under fullmåne, så er det også helt greit. Helt til det eventuelt blir et truende samfunnsproblem, noe det aller meste av irrasjonelt tull og tøys heldigvis ikke har potensial til.

De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet rundt konspirasjonsteorier. Det er nødvendig. De siste valgene i USA viser oss hvor farlig det kan være når noen klarer å lage en politisk fellesnevner for mer eller mindre alt som er irrasjonelt. Under Trumps faner finner du alle gruppene som er nevnt over – og mange, mange flere.

Det er ikke alle vaksinenektere som bygger sin motstand på ville konspirasjonsteorier om at myndighetene, «den dype staten» eller «big pharma» bruker vaksinene for å kontrollere oss. Det betyr ikke at deres uvilje mot å vaksinere seg er rasjonell. Det er satt noen milliarder vaksinedoser nå. Likevel vil noen mene at de ikke er tilstrekkelig testet. Dette har nå fått vokse seg til et alvorlig samfunnsproblem.

Hva gjør så vi med det? Jo, vi duller med det. Vi slår oss på brystet og koketterer med vår grenseløse toleranse. Vi setter inn tiltak mot 100 prosent av befolkningen, fordi vi er uvillige til å sette inn tiltak mot de ni prosentene som nå representerer hovedproblemet. Vi synes vi har råd til det og våre ledere smykker seg med det. Dette er vår tids dekadanse. Når konspirasjonsteorier og vrangforestillinger får vokse seg til et samfunnsproblem så har vi ikke bare en gyllen anledning til å slå ned på dem. Det er faktisk maktpåliggende å gjøre det. Når vi ikke foretar oss noe begår vi en unnlatelsessynd. I verste fall vanner og gjødsler vi et gryende samfunnsproblem.

Vi som er født i Norge er heldige. Vi har et solid demokrati. Vi har en av verdens mest velfylte statskasser. Vi har stor grad av tillit til myndighetene. Vi er et av verdens ledende utdanningssamfunn. Alt dette fører mye godt med seg. Den generelle tilliten i samfunnet gjør at vi nå er forskånet fra en høy andel vaksinenektere. Staten har en formue å øse av og gir generøse tiltakspakker. Derfor har vi hittil kunnet lene oss på opplysningskampanjer og overtalelse.

Andre land er mindre heldige stilt. I mange andre land må myndighetene være hardere i klypa i arbeidet mot pandemien. De er nødt til det, for å hindre at samfunnet bryter sammen. Det burde vi forstå – ikke fordømme. Det var derfor trist å se statsminister Jonas Gahr Støre ta avstand fra president Macron, som er tvunget til å føre en tøffere linje enn ham selv. Italia innfører obligatorisk vaksinering av alle over 50 år. Australia nekter uvaksinerte innreise. Svært mange land har nå utstrakt bruk av coronapass. Dette er rasjonell ledelse i krisetid.

I vaksinearbeidet insisterer regjeringen og helsemyndighetene på frivillighet, basert på historiske erfaringer. De fremstår nå litt som generalene i første halvdel av første verdenskrig: «Fremrykking skal skje etter Napoleons prinsipper, for det vet vi at er riktig.» Helt uten evne til å ta inn over seg en ny tid med behov for nye strategier.

Mot innføring og bruk av coronapass argumenteres det med begrensinger i smittevernloven. Som om denne setter absolutte og endelige skranker for nødvendig politikk? Det skal vel helst være sånn at våre lover er resultater av politikk. Er det nå i ferd med å bli omvendt? Da kan vi gå tilbake til at Stortinget kun samles noen uker om høsten for å vedta statsbudsjettet.

Det verste er likevel hangen til å snakke ned ledere i andre land. Ledere som verken har en Sareptas krukke å øse ut krisemidler fra, eller som har like høy vaksinasjonsgrad som vi tross alt har lykkes med å få. Hva ville norske myndighetspersoner ment at var riktig, hvis vi i Norge hadde en tom statskasse og 15-20 prosent organiserte vaksinenektere?