En endeløs tragedie

Foto: Tegning: Roar Hagen

Verden står foran en ny flyktningkatastrofe. Nå trengs det akutt hjelp til Afghanistans nærområder – og til hjelpeorganisasjoner som fortsatt er til stede i landet.

Scenene vi ser fra Afghanistan akkurat nå, er uvirkelige. Men for menneskene der er de dessverre virkelighet. Så langt er det lite som tyder på at et Afghanistan styrt av Taliban blir mindre brutalt denne gangen. Det har allerede kommet ubekreftede meldinger om barbariske straffemetoder enkelte steder.

Det er verdt å merke seg at soldater og politifolk som vestlige styrker har brukt enorme ressurser på å trene opp, mange steder knapt har ytt motstand i møte med Taliban. De har lagt ned våpnene. Selv Kabul, som mange har ansett som godt beskyttet, falt i løpet av en dag.

KATASTROFE OG KAOS: De som kan, forsøker å komme seg vekk fra Afghanistan. Her fra grensen til Pakistan i dag. Foto: Jafar Khan / AP

Mange soldater og politifolk har skiftet til sivile klær og forlatt sine poster, både i hovedstaden og andre steder. Dette har selvsagt ytterligere bidratt til kaos og utrygghet for afghanerne. De som kan, forsøker å komme seg vekk. De andre forsøker etter beste evne å beskytte seg og sine.

Skiftende afghanske regjeringer har gjennom disse tjue årene i liten grad klart å samle landet. Korrupsjon har vært utbredt. Få afghanere har deltatt i valg. Mange av landets innbyggere har ikke ansett styresmaktene i Kabul som sine rettmessige ledere. Det er vanskelig å drive nasjonsbygging når myndighetene ikke har maktet å få slutt på korrupsjon og vanstyre.

FALT PÅ EN DAG: Taliban-krigere i Kabul i går. Foto: JIM HUYLEBROEK / NYTNS

Det forteller mye når selv statens egne styrker ikke er i stand til - eller villige til - å forsvare hovedstaden, og den lovlig valgte regjeringen. Det er vanskelig å forsvare et regime som ikke har vært i stand til å bygge nok tillit til at deres egne styrker er lojale når det virkelig gjelder.

Knapt noen hadde ventet at Taliban ville ta over hele landet så raskt. Mange har advart mot USAs beslutning om å trekke seg ut så brått. Det vi ser nå, er det verst tenkelige utfallet. En tapt krig er aldri et vakkert syn.

Men det er grunn til å tro at USAs president Joe Biden kunne tatt seg noe mer tid, og sørget for en mindre brutal og dramatisk avslutning på amerikanernes tilstedeværelse i Afganistan.

Gjennom de siste tjue årene har jenter og kvinner fått skolegang og universitetsutdanning. Vi vet at Taliban frykter kvinnene. Det er derfor de forsøker å kontrollere dem, med alle midler. Men kvinner som har kjent på friheten, og som har kunnskap om en annen virkelighet, lar seg ikke kue så lett.

Her, i kvinnene, ligger det et ørlite håp. Det er spinkelt, og det gir lite rom for glede. Men det er noe vi kan klamre oss til, som et mulig lysglimt i mørket. Mens vi enda en gang ser en afghansk tragedie utspille seg.