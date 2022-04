Kommentar

Boris frykter å bli gransket av sine egne

Av Yngve Kvistad Kommentator

VIL IKKE GRANSKES: Statsminister Boris Johnson, omgitt av visestatsminister Dominic Raab og finansminister Rishi Sunak, har forlangt at de konservative stemmer ned et forslag om en parlamentarisk granskningskommisjon for å finne ut om han har feilinformert underhuset.

Boris Johnson sier unnskyld, igjen og igjen, etter å ha blitt bøtelagt for å ha brutt coronareglene. Men kritikerne hører ham bare beklage at han ble avslørt.

Det er Boris-show i Underhuset denne uken.

Tirsdag møttes parlamentet for første gang etter påsken. Og BoJo ville ta tyren ved hornene. Komme opposisjonen, og særlig den inkvisitoriske Labourlederen sir Keir Starmer i forkjøpet, dagen før den ukentlige spørretimen i underhuset.

Men det var også første gang nasjonalforsamlingen kom sammen etter at Boris Johnson, som historiens første statsminister, er blitt politietterforsket og dømt, i form av en vedtatt bot, for lovbrudd begått i tjenesten.

Med en opposisjonsleder som også er tidligere riksadvokat, og dreven sjef for påtalemakten i England og Wales, kunne ikke Boris velge annen strategi enn «ydmykt å beklage», som han selv sa.

Et ordvalg som skapte en viss munterhet på begge sider av gulvet. BoJo er ikke kjent for hverken ydmykhet, eller oppriktige beklagelser.

Tvert imot har han uttrykt at det indikerer svakhet å be om forlatelse. Da han overlot redaktørkrakken til sin etterfølger i det konservative ukemagasinet The Spectator, var hans berømte råd: Aldri beklage – uansett!

En politikers verste fiende er hans egne sitater. Eller «valgtaler», som var ordet Winston Churchill brukte.

Onsdag måtte Boris atter stå i underhuset og beklage og beklage. Men i likhet med dagen før hadde han ikke andre svar å gi, selv i sin egen spørretime, enn at han beklaget det inntrufne.

Tonen var likevel en annen. Statsministeren var i passiv-aggressiv angrepsmodus. Åpenbart lei av å innrømme noe som helst.

Sir Keir hadde storslegga klar, men trengte bare en rispende florett. Boris er vanligvis på hugget i dueller. Nå mistet han både besinnelsen og balansen. Labourlederen så ut til å ha lykkes med strategien; å få motstanderen ut av likevekt.

Metoden var å referere fra de konservatives gruppemøte kvelden før.

I løpet av formiddagen hadde oppbragte partifeller åpenbart lekket til flere hvordan BoJo hadde oppført seg på et internt møte med parlamentsgruppen. Det var en helt annen Boris enn han som ville ydmykt beklage.

Overfor Sky News kalte en av deltakerne, sir Roger Gale, statsministerens forestilling «brautende» og «en pantomime» han ikke klarte å overvære. Boris skal ha klandret alt og alle, bare ikke seg selv.

Etter få minutter orket sir Roger ikke mer, og forlot gruppemøtet.

Tory-veteranen har lenge vært kritisk til Boris Johnson, men har også sagt at det er «upassende» med lederstrid når landet er i krise, det være seg covid eller krig. Nå mener han imidlertid det er statsministerens adferd som er «upassende».

Sir Rogers forventning om at Boris «gjør det eneste hederlige, og går av», kommer neppe til å bli infridd.

Både tirsdag og onsdag minnet representanter fra alle hold, inklusive BoJos eget regjeringsparti, om hvilke drakoniske lover og regler han hadde innført overfor andre – og foreslo at statsministeren reflekterte over det, for eksempel ved å ta ansvar og gå av.

Boris selv mente imidlertid at det eneste ansvarlige å gjøre nå, når Europa brenner, og han har påtatt seg rollen som leder av den frie verden, er å avslutte dette «partygate»-maset og komme seg videre.

Derfor har han også bedt de konservative stanse en parlamentarisk undersøkelse av hans egen håndtering av «partygate», festene som ble holdt i statsministerresidensen i Downing Street mens resten av landet var covid-stengt.

Med en majoritet på 80 Tory-representanter har Boris styringsflertall til å stemme ned forslaget om en granskningskommisjon når dette fremmes torsdag.

Samtidig frykter mange av de konservative en reprise på den såkalte Owen Paterson-saken, da statsministeren påla gruppen å vedta en lovendring som skulle redde skinnet til den korrupsjonsanklagede parlamentarikeren.

Men da det begynte å brenne rundt Paterson, snudde BoJo selv, og de toryene som hadde stemt for lovforslaget ble stående i offentligheten som ryggesløse forsvarere av politiker-snusk.

Gitt parlamentets sammensetning, innebærer fremlegget at den foreslåtte granskningskommisjonen får et flertall av konservative medlemmer.

Så hva er det Boris frykter skal komme frem? spør hans egne partifeller.

Svaret gir seg selv.

For kommer en granskningskommisjon med konservativt flertall frem til at statsministeren forsettlig har brutt coronareglene og med vitende og vilje feilinformert parlamentet, er han ferdig. Det er et utfall ikke engang Boris Johnson kan overleve.

Denne usikkerheten er en gavepakke til opposisjonen. Labour har i så måte kommet regjeringen i forkjøpet ved å formulere et forslag som underhuset må ta stilling til.

Ut fra ordlyden vil representanter som stemmer mot å granske statsministeren risikere å havne i samme grelle lys som Paterson-apologetene.

Ved neste valg kommer Labour til å navngi hver eneste av dem dersom det skulle vise seg at den videre politietterforskning betyr flere bøter til Boris Johnson, eller den såkalte Sue Gray-rapporten indikerer at statsministeren har underslått informasjon.

Fortsatt gjenstår fem fester i Downing Street.

Og om to uker er det lokalvalg, som ifølge meningsmålingene blir en folkeavstemning om Boris Johnson. For øyeblikket sier seks av ti briter nei til BoJo. En av fire Tory-velgere mener også at han må ta konsekvensen av boten og gå av.

Hvis de konservative taper så mange seter som disse indikasjonene varsler, vil det ikke lenger handle om å beskytte Boris i stormen – men å berge skuta fra forlis.

Tory-tradisjonen tilsier da at det er kapteinen som blir kjølhalt først.