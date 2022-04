Kommentar

Kan sove trygt om natten

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

NYE MINISTRE: Statsminister Jonas Gahr Støre flankert av Bjørn Arild Gram (t.v.) og Sigbjørn Gjelsvik.

Noe velgerfrieri er det neppe, men krevende og urolige tider er ikke tiden for eksperimenter. Støre har valgt to solide og erfarne statsråder.

Da Støre utnevnte sin regjering i høst, ble det godt mottatt å hente inn Odd Roger Enoksen fra Andøya som forsvarsminister. Han hadde så mange unge, friske og spennende navn på blokken, at en senior nesten var eksotisk i seg selv.

Selv om hans sorti var nitrist og lite ærefullt, skal ingen ta fra ham at han gjorde en god figur som forsvarsminister, både i offentligheten og innad i regjering.

Når han måtte erstattes på verst tenkelig tidspunkt, er partikollega Bjørn Arild Gram et sikkert valg. 49-åringen fra Steinkjer er bunnsolid i ordets rette forstand. Pliktoppfyllende, kunnskapsrik og hardtarbeidende.

Med Gram ved roret, kan man sove godt, nesten uansett partifarge. Derfor ble han også en populær og respektert ordfører i Steinkjer.

Langt unna noen karismatiker, men i mange år regnet som en av Senterpartiets største kapasiteter. Etter at han ble kommunal- og distriktsminister i høst, har han på kort tid satt seg i respekt i Arbeiderpartiet.

Og dette er kanskje tiden hvor «kjedelige» politikere kommer til sin rett.

Hans egenskaper kan komme til sin rett i forsvarsdepartementet. Det er lenge siden den posten har vært like viktig som nå. Krig i Europa og russisk aggresjon har aktualisert Norges plass midt i nordområdene og det sikkerhetspolitiske sentrum.

Før han gikk av, rakk Enoksen å slå alarm om statusen for Forsvaret. Nytt materiell kommer senere enn planlagt, byggeprosjekter blir dyrere og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere riktig kompetanse.

Men å bygge opp forsvaret er ikke gjort i en håndvending. Det er kostbare og tidkrevende prosesser, og vil neppe møtes av lutter enighet i forsvarssektoren heller. Det er ikke en post om du forventer raske og enkle løsninger og liker å klippe snorer.

Selv om det skal godt gjøres å finne en mer kvalifisert kommunalminister enn Gram, kan det bli en lykkelig løsning for partiet å bytte ham ut med en som er hakket mer rampete.

Som mangeårig ordfører og KS-leder blir man gjerne vaksinert for lettvintheter. Han har neppe vært overbegeistret for å bruke mye tid på fylkeskommunale skilsmisser, og vil neppe la seg avbilde med Østfold-T-skjorte (eller Nord-Trøndelag-caps for den del).

Sigbjørn Gjelsvik fra Sørum (opprinnelig fra Sogn og Fjordane) blir ny distrikts- og kommunalminister. Han var spekulert i til å bekle flere statsrådsposter i høst, men ble igjen som finanspolitisk talsperson.

Gjelsvik har lenge vært sentral i partiet, både som politiker og tidligere sekretariatsleder. Mens Vedum er kjent for å være retorikeren, er Gjelsvik kjent for å være en slags faktabank. Han er den som skriver, utreder, forhandler og holder orden på tall og fakta. Han er en partileder Vedum både er avhengig av og har stor tillit til.

Selv om heller ikke Gjelsvik er en utpreget karismatiker, er han mer ideologisk enn den mer pragmatiske Gram. Det sier litt at han i 1996 gikk 44 mil til fots fra Oslo til Loen i protest mot at han som student i Oslo ikke fikk dekket reiseutgiftene ved kommunestyremøter.

Han vil nok med iver kaste seg over oppløsningen av sitt eget hjemfylke Viken. Og ingen forundres om han dukker opp med Akershus-caps.

Heller ikke denne gang ble det evige ropet etter å få Marit Arnstad i regjering hørt. Hun fortsetter som parlamentarisk leder på Stortinget. Og det er neppe et dumt valg. Selv om regjeringen har det krevende nok og vil ha behov for å toppe laget, blir det neppe bare tøvær og ro på Stortinget heller i fortsettelsen.

