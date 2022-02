Leder

En mørk dag for Europa

Vladimir Putins tale er mørk og illevarslende. Russlands inngripen er en grov krenkelse av Ukrainas suverenitet. Men det stanser ikke der. Putin vraker avtaler som i flere tiår har dannet grunnlaget for europeisk sikkerhet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Dette er i sannhet en mørk dag for Europa. Vestlige ledere har gitt Putin alle muligheter til å ta opp klagemål og løse uoverensstemmelser i forhandlinger. I stedet velger han konfrontasjon.

Putin respekterer ikke den europeiske sikkerhetsarkitektur, som ble etablert i form av traktater og organisert samarbeid etter den kalde krigen slutt, den gang da land i øst vant frihet og ble demokratiske.

En epoke er over. Vi går inn i en tid med dystre perspektiver og større sikkerhetspolitiske utfordringer.

ANERKJENNER OPPRØRERE: President Vladimir Putin undertegner dokumentet som anerkjenner opprørskontrollerte områder i Ukraina som selvstendige.

Putins skremmende tale mandag kveld var et forsøk på å undergrave Ukrainas status som suveren nasjon. Det moderne Ukraina var, ifølge Putin, kun en sovjetisk konstruksjon.

Putin sa at det var «galskap» at Ukraina ble en uavhengig nasjon i 1991. Han unnlot å si at 92,3 prosent av ukrainerne stemte for uavhengighet i en folkeavstemning.

Putin vil ta tilbake det som han rettmessig mener tilhører Russland. I første omgang handler det om å anerkjenne opprørskontrollerte områder i øst som selvstendige og en ordre om å sende russiske «fredsbevarende styrker» til Luhansk og Donetsk. I praksis vil det bety at Russland tar over enda en del av Ukraina, etter at Krim ble annektert i 2014.

Alt som har skjedd det siste tiåret har styrket Ukrainas motstand mot russiske forsøk på dominans og innblanding. Ukrainerne godtar ikke Putins historiefortelling. Og mest av alt: Ukraina ønsker å skape sin egen fremtid, fri fra Moskva.

NÆR GRENSEN: Pansrede kjøretøy i Rostov-regionen. Putin har gitt ordre om at russiske styrker kan settes inn i opprørskontrollerte områder i Ukraina.

Bare Putin og hans krets vet om Luhansk og Donetsk er første skritt i en større plan. Det er vanskelig å forstå Putins sinte og truende tale mandag kveld som noe annet enn en begrunnelse for en større invasjon.

Vestlige land må alltid sørge for at døren står åpen for forhandlinger. Men da må Kreml vise reell vilje til samtaler, ikke bare repetere ufravikelige krav.

Uansett har Putin allerede gått over en grense. Russlands nye og harde linje må få konsekvenser. Tiden er inne til å innføre strenge og målrettede økonomiske sanksjoner. Vi håper det kan hindre ytterligere russisk aggresjon. Når Putin utfordrer internasjonal lov og orden må Europa vise samhold og besluttsomhet.