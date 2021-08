Kommentar

Et mentalt mesterverk

Av Leif Welhaven

Foto: Bjørn S. Delebekk

TOKYO (VG) (Mol/Sørum-Krasilnikov/Stoijanovskij 21–17, 21–18) De kunne latt seg stresse og psyke ut. Men Anders Mol og Christian Sørum har en ekstrem evne til å komme styrket ut av motgang.

«Monsterblokk, monsterblokk» runger over høyttaleranlegget her i Shiokaze Park nær skylinen ved Tokyo Bay. 200 centimeter høye Anders Mol har for n’te gang levert en vellykket blokkering i OL-finalen, på dagen da regnet traff Tokyo.

Noen øyeblikk senere er det hele over.

En serve fra den enda høyere Oleg Stoijanovskij (2,07) nøler litt med å bestemme seg for hvilken side av nettet den skal lande på.

Den kommer aldri over. Der og da er det et faktum.

Det tette miljøet rundt den norske sandvolleyballduoen har klart det. En kakofoni av forløsende følelser kan få fritt spillerom.

Anders Mol og Christian Sørums drøm er virkelighet. De er olympiske mestere. Du får ikke mer ekte glede enn scenene som utspiller seg i minuttene etterpå, mens fotografene stimler sammen for å forevige øyeblikket.

Med de tomme tribunene blir jubelen fra hovedpersonene enda mer hørbar enn normalt. Etter å ha holdt seg i bakgrunnen i noen minutter, slutter trenerpappa Kåre seg til feiringen. Klemmen han gir sønnen er så inderlig, så inderlig.

Etter kampen sier Anders Mol først at det er vanskelig å beskrive følelsen. Så snakker kompisene på innpust og utpust om vennskapet, det mentale arbeidet, foreldrene. reisedøgnene, nettverket og den virkelig store drømmen som gjenstår.

At sandvolleyballinteressen skal vokse skikkelig hjemme i Norge, At de kan inspirere barn og unge til å velge volleyball.

Forløsningen blir jo ekstra nydelig av hvor mye som er lagt ned de siste årene, på veien frem til dette gullet.

Anders Mol har kommet seg gjennom lungekollaps to ganger, vært gjennom coronabekymringer og fikk sammen med makkeren en trang start på OL-turneringen. Noe stemte ikke helt i hodet i begynnelsen, favorittene som har herjet i strandvolley-sirkuset de siste årene var ikke helt finstemte. Det begynte å skorte litt på selvtilliten.

Motgangen kunne ha blitt starten på slutten for OL-drømmen. Sandvolleyball er en idrett som handler om små marginer.

Evnen til å ha hodet på plass kan være skillet mellom suksess og fiasko. Derfor var evnen til å jobbe mentalt helt avgjørende for å få Mol og Sørum tilbake på sporet. På pressekonferansen snakker Christian Sørum, på spørsmål fra undertegnede, om hvor ekstremt avgjørende den mentale siden er i denne idretten

Mye handler om å komme under huden på motstanderen. Derfor er arbeidet inne i hodene underveis blant det duoen er aller mest stolt av, nå som gullene henger rundt halsen.

I mixed zone har både spillerne og trener Kåre Mol flere ganger tatt opp det mentale temaet i kamp etter kamp, og Anders’ mamma har også spilt en viktig rolle som «tankekonsulent».

les også Fikk mental hjelp av moren: – Mammarollen er veldig viktig

Gradvis har den mentale innsatsen betalt seg, med tiltagende trygghet og et spill som mer og mer gjenspeilet nivået Mol og Sørum har slått seg frem på.

Ikke bare evnet de to å komme tilbake etter motgang i turneringen som sådan. Også i selve finalen oppsto behovet for et knallhardt mentalt fokus.

Starten var grusom, og de regjerende verdensmesterne fra «den russiske olympiske komité» ledet klart frem til 8–4.

Så snudde alt. Spillet måtte stoppes en periode da Viasjeslav Krasilnikov trengte ankelbehandling, og utover i settet bare ség Norge fra. I mixed zone etter kampen var russerne tydelige på at den situasjonen ikke påvirket utfallet.

Også i et noe jevnere andresett var Norge sterkest, og til slutt var seieren norsk i strake sett. 21–17, 21–18. Gullet er norsk!

Mol og Sørum er riktignok seiersvante, med et tosifret antall titler på «FIVB Beach Volleyball World Tour», europamesterheder og VM-medalje på cv’en.

Men et olympisk gull rager selvsagt høyere enn alle tidligere prestasjoner.

Nå er «prosjekt Mol og Sørum» i mål.

Takket være et tett team, talent, dedikasjon og samhold. Og ikke minst evnen til å ha hodet på rett plass når det virkelig teller.