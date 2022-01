Kommentar

Venter på svar, krig eller fred?

Av Per Olav Ødegård

TOPPMØTE: Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin møttes i Sveits sist sommer. Putin har sendt Biden en liste med krav og venter på svar.

Det hvite hus sier at det er overhengende fare for en russisk invasjon av Ukraina. Men Kreml sier at de ikke har slike planer.

Hvor stor er egentlig faren for et krigsutbrudd i vinter, i hjertet av Europa? Svaret avhenger av hvem man lytter til.

Særlig fra USA og Storbritannia varsles det om stor sannsynlighet for et nært forestående angrep. Men ingen på vestlig side vet sikkert hva som er Vladimir Putins neste trekk.

Den russiske presidenten sier at han ikke planlegger noen invasjon. Problemet er at alt Russland foretar seg i grenseområdene mot Ukraina tyder på det motsatte.

Ukraina forsøker også å snakke ned krigsfrykten. President Volodymyr Zelenskij sier det ikke er grunn til panikk. Situasjonen er under kontroll, fortalte han ukrainerne på mandag.

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov sier at det for øyeblikket ikke er tegn på at Russland vil starte en offensiv. Selv om det etter hans oppfatning ikke foreligger en umiddelbar trussel om invasjon, sier han at dette er et farlig scenario som er “mulig og sannsynlig i fremtiden”.

For Ukraina er det ingen nyhet at Russland viser militære muskler ved grensen. Krig er heller ingen nyhet. I østlige provinser har det vært en militær konflikt i åtte år som har krevd 14 000 liv. Den startet da russisk-støttet milits gjorde opprør mot myndighetene i Kiev.

Onsdag møttes representanter for russiske og ukrainske myndigheter i Paris og president Zelenskijs stabssjef Andrej Jermak sa at dette er et sterkt signal om viljen til å finne en fredelig løsning.

SEPERASJONSLINJEN: Ukrainiske soldater på grensen til opprørskontrollerte områder i Øst-Ukraina.

Uttalelsene fra Kiev må oppfattes som et forsøk på å dempe ordkrigen mellom øst og vest, og den militære spenningen på grensen til Russland. Ukraina har alt å tape på at situasjonen eskalerer. De er tjent med at avskrekking virker, nærmere bestemt at en invasjon vil utløse svært harde vestlige sanksjoner mot Russland.

Putin viser foreløpig ingen vilje til å dempe spenningen i den krisen som han selv har skapt. I stedet for å redusere styrkeoppbyggingen nær Ukrainas grenser foregår det en opptrapping. Samtidig setter USA 8500 soldater i høy beredskap og Nato-land sender forsterkninger til allierte i øst.

Onsdag sa utenriksminister Sergej Lavrov at Russland vil ta “nødvendige gjengjeldelsestiltak” dersom USA ikke kommer med et konstruktivt svar på russiske krav.

Putin vil motta et svar denne uken. Det vil inkluderer forslag om hva USA og allierte land ønsker å forhandle om. Den russiske presidenten vet at USA og Nato ikke vil innfri flere av hans viktigste krav, som for eksempel en garanti for at Ukraina og andre europeiske land aldri kan bli medlemmer av forsvarsalliansen.

Det store spørsmålet blir da hvilket valg Putin tar. Betyr det krig eller fred?

Hvis Russland går til en fullskala invasjon av Ukraina kan krigen bli den største i Europa siden 1945. Konsekvensene vil bli vidtrekkende og dramatiske, og aller hardest rammet blir Ukraina. Slaget vil stå på ukrainsk jord.

Men en krig vil også kreve store russiske offer. Å annektere Krim i 2014 var en enkel operasjon sammenlignet med offensiv mot Kiev.

Derfor advarer vestlige ledere Putin mot å foreta det de kaller et katastrofalt feilgrep. Storbritannias statsminister Boris Johnson sier at russerne må forstå at en invasjon av Ukraina kan bli et nytt Tsjetsjenia. Den langvarige krigen i Tsjetsjenia på 1990-tallet kostet mellom 50 000 og 100 000 liv og svært mange var sivile.

I en undersøkelse fra det uavhengige Levada-instituttet i desember sier en av tre russere at de tror en krig i Ukraina er sannsynlig eller uunngåelig. Men et flertall tror ikke at konflikten utarter i krig.

HAR EN PLAN: Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert russiske og ukrainske utsendinger til Paris for forhandlinger. Fredag snakker han med Vladimir Putin.

USA og europeiske allierte forsikrer om at de står sammen om kraftfulle sanksjoner hvis Russland angriper Ukraina. Men interessene er ikke alltid sammenfallende.

Tyskland og Frankrike har siden 2014 forsøkt å megle i striden i det østlige Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron innkalte Russland og Ukraina til forhandlingsbordet i Paris, sammen med tyske og franske diplomater. Fredag skal Macron snakke direkte med Putin.

Den franske presidenten har lenge ønsket at europeerne skal ta et større og mer selvstendig ansvar for sikkerhetspolitikken. Ukraina-krisen har gitt ham en mulighet til å vise hva det innebærer.

President Joe Biden møtte Putin i Sveits i sommer. Digitale møter mellom de to de siste ukene har ikke gitt synlige resultater. I stedet er tonen mellom de to blitt skjerpet. Biden blir kritisert av den republikanske opposisjonen for å være ettergivende i forhold til Putin.

Bidens nedtur startet med en ydmykende retrett fra Afghanistan. Nå setter Putin ham på prøve. Russiske diplomater reiser til møter i Paris og Brussel, men Putin vil forholde seg til USA. Spørsmålet om krig eller fred i Ukraina avgjøres i et stormaktsspill mellom to gamle fiender fra Den kalde krigen.