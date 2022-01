Kommentar

Dette er ikke til å leve med

Av Leif Welhaven

Norges Skiforbund, her ved generalsekretær Ingvild Bretten Berg og president Erik Røste, får hard medfart i evalueringsrapporten etter hoppbråket.

Nye impulser helt på toppen kan være det norsk skisport trenger for å utvikle forbundet i en sunnere og mer moderne retning.

Skipresident Erik Røste fikk spørsmålet flere ganger, etter at førstestatsadvokat Katharina Rise hadde presentert den slaktende evalueringsrapporten etter høstens hoppbråk:

Kan du leve med dette?

Der og da hadde ikke skisportens fremste tillitsvalgte fått satt seg inn i alt den 81 sider lange (124 med vedlegg) rapporten inneholder. Den tar for seg hva som utspant seg rundt alt fra Clas Brede Bråthens posisjon til indre spenninger i forbundet.

Når Røste har fått gjort det, bør konklusjonen egentlig gi seg selv: Han må gå.

Skipresidenten har sittet på toppen av organisasjonen i 10 år, en periode som har vært preget av en uvirkelig mengde bråk og konflikter.

Nå avkles organisasjonen enda en gang for fundamentale feil og mangler. Da bør vi nesten ha kommet til det punktet hvor et ansvar medfører en konsekvens.

«Rise-rapporten» tegner i sum en bilde av et forbund som ikke er i nærheten av å fungere på det nivået vi bør kunne forvente.

STRIDENS KJERNE: Clas Brede Bråthen var sentral i hoppbråket.

Rolleblanding, regler og rutiner som er inkonsistente, uprofesjonell håndtering og ansatte som har sluttet på grunn av høstens store konflikt, er noen stikkord rundt problemene.

Tidligere er det avdekket hvordan opplevd mobbing på arbeidsplassen har vært et problem i Norges Skiforbund.

I en tid der åpenhet har vært et diskusjonstema i årevis, er det også smått utrolig at skistyret har så sviktende protokollføring som det påpekes i rapporten.

Selv om alt selvsagt ikke kan tilskrives Røste personlig, har han et overordnet ansvar som øverste tillitsvalgte.

For å låne rapportens ord, så er det «ledelsen, og i særdeleshet Skistyret, som har ansvaret for at organisasjonen til enhver tid har hensiktsmessige styringssystemer, rutiner og retningslinjer på plass for å sikre en god drift av norsk skisport».

Når dette åpenbart ikke har fungert i den grad vi bør forvente, er det naturlig at skipresidenten ansvarliggjøres.

Det er ikke så mange årene siden alvorlige systemproblemer ble avdekket i kjølvannet av de norske dopingsakene i langrenn.

Nå er altså forhold på systemnivå tema igjen. Både den gangen og nå ble medlemsorganisasjonen påført unødvendige millionkostnader.

På en så utsatt post som det innebærer å være skipresident, vil det aldri være friksjonsfritt. Men det er noe med evnen til å løse vanskelige saker som dessverre svikter hos Røste.

Samtidig er det mange andre – i en sak med bare tapere – som får hard medfart i en svært tydelig rapport.

Generalsekretærens personalhåndtering har ikke imponert utvalget, mens hoppkomiteen ikke akkurat bidro til å gjøre det lettere å løse saken.

Også Clas Brede Bråthen og flere ansatte i NSF Hopp får kraftig kritikk, og det fremsettes harde påstander om illojal atferd.

Det er i det hele tatt vanskelig å se at det skal bli fred i et forbund med så sterke interne spenninger. Et sentralt tema er interessene til ulike deler av forbundet, sett opp mot hva som binder totalen sammen, hos grener som av natur er svært ulike.

Spørsmålene var mange rundt nedsettelsen av utvalget, der en part som skulle undersøkes fikk sette premissene for arbeidet og utnevne flertallet av medlemmene. Etter å ha lest hele rapporten og hørt presentasjonen, er hovedinntrykket at Rise & co. har lagt ned et grundig arbeid.

Samtidig er det flere forhold som er verdt å problematisere.

På minussiden mangler det en del rundt forståelse av medienes rolle, samt vektleggingen av ytringsfrihet i en medlemsorganisasjon.

I verste fall kan rapporten bidra til å forsterke den allerede altfor utbredte berøringsangsten for å uttale seg om noe annet enn solskinnssaker, som dessverre preger mye av organisasjonen allerede.

Det er også et spørsmål om hvor strengt hierarkisk en moderne organisasjon faktisk bør være. Her er kanskje utvalget noe i overkant «top down»-orientert, og verdien av et fritt ordskifte burde etter mitt syn vært tydeligere vektlagt.

Det som uansett er helt uforståelig, er tidspunktet for å ta en såpass krevende oppvask som denne rapporten innebær.

Valget falt på altså på å legge den 27. Januar.

Det er midt i verdenshelgen i Willingen, og like før OL braker løs i Kina.

Det er til å forstå at Clas Brede Bråthen reagerer på at dette kom akkurat nå, og det er ikke helt lett å se at det skal være til noen av partenes gunst å velge denne timingen.

Slik sett sørget i alle fall denne saken for å bevare et skandaløst preg fra start til slutt.

Nå er spørsmålet hva slags etterspill det hele eventuelt måtte få.

I norsk idrettsledelse er vi blitt veldig vant til at det sitter langt inne å ansvarliggjøre ledere ved systemsvikt, men et eller annet sted må en grense være nådd.

Det spørs om ikke vi har kommet dit nå.