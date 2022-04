Kommentar

Det lysende fyrtårnet ble «kjedelig og daff»

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det er en ting alle snakker om og et navn mange spekulerer i, men ingen vet svaret på. Hvem blir trønderhovedstadens neste ordfører?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«En skygge av seg selv og i et stadig forgjeves strev med å vedlikeholde de falleferdige restene av fortidens storhet».

Disse ordene er historiker Mona Ringvejs skildring av Trondheim på tidlig 1700-tall, men kunne like gjerne tjent som en beskrivelse av Trondheim Arbeiderparti i dag.

En gang var Trondheim det lysende rødgrønne fyrtårnet alle så til. Her ble nye politiske samarbeid skapt og politiske resultater meislet ut. Jens Stoltenberg omtalte ordfører Rita Ottervik som en inspirator og en «fantastisk ordfører».

Fra glansdagene: Rita Ottervik vant valget i 2007, og ble gratulert av partikollegene Trond Giske og Tore O. sandvik.

I dag er det ikke mye igjen av det lysende fyrtårnet. Kystad-skandalen, korrupsjonsanklager, personkonflikter, etterspillet etter metoo, konflikt mellom moderpartiet og Auf, tvilsom vervepraksis og politisk fatigue har nesten revet partiet i stykker. Nå har partiet hentet inn profesjonell hjelp for å rydde opp.

Eller som Jonas Gahr Støre valgte å formulere det da han besøkte Trøndelag Arbeiderpartis årsmøte halvannet år etter nedsmeltingen for åpen scene etter at Trond Giske trakk seg: Hvis du vil se et sunt og velfungerende lokallag, kom hit.

Samtidig er hele det politiske miljøet i byen skadelidende. Når den nasjonale lydmuren for en gangs skyld brytes, er det som regel fordi noen mener trondheimspolitikken er kjedelig, daff, uinteressant, skadelidende og lite engasjerende.

Men en ting kommer til å være annerledes etter neste års valg. Ordføreren heter ikke lenger Rita Ottervik. Etter å ha sitter i fem perioder, tar partiets frontfigur ikke gjenvalg. Hun har vært markant og handlekraftig, men gir seg ikke akkurat på topp. Håpet er at hennes exit kan gi Trondheimspolitikken sårt tiltrengt vitalitet.

På borgerlig side øyner man omsider en mulighet for å vippe Ap ut av ordførerkontoret. Ottervik har virket nær umulig å slå. I tillegg til selv å ha gjort sterke valg (bortsett fra i 2019), har hun vært en god alliansebygger.

Otterviks potensielle arvtagere har falt av etter tur. Talenter har mistet gnisten, mens andre måtte gi seg. Per nå er det ingen som kan si sikkert hvem som skal overta. Er dette Høyres store mulighet i Trondheim?

Strengt tatt burde Høyre vinne valget i Trondheim på walkover.

Mange mener Høyre burde vinne makta i Trondheim på walkover, men det har vist seg lettere sagt enn gjort. Ingrid Skjøtskift er Høyres gruppeleder, og den mange tror fortsatt vil være partiets ordførerkandidat.

Likevel kan det bli mer enn krevende. Der Ap kunne satt et fugleskremsel på topp og likevel vunnet, kunne Høyre trengt en Messias.

Noe av bakgrunnen for dette er at Trondheim er en rød by. Lite industri kombinert med mange offentlige arbeidsplasser skal være den historiske årsaken. Når Ap har tapt tillit, har velgerne rømt til venstre – ikke som i partiet Venstre, men til fløypartiene SV, Rødt og MDG.

I tillegg har de borgerlige partiene vært dårlige til å samarbeide. Både Sp, KrF, Pensjonistpartiet og Venstre har i hele eller deler av Ottervik-æraen vært en del av hennes regnbueallianse.

I Høyre drømmes det stadig om at en slags superstjerne, gjerne med bakgrunn fra næringslivet, skal komme og ta byen med storm. Likevel er det mest realistisk at det blir en sliter denne gangen også. Partiets gruppeleder og ordførerkandidat, Ingrid Skjøtskift, har allerede meldt seg for fire nye år. Heller ikke i Høyre er det en kø av kandidater og superstjernene velger ofte andre karriereveier. Pussig nok.

For om Trondheim er en attraktiv by, har det politiske miljøet definitivt et omdømmeproblem.

Det fikk i sin tid Civita-leder Kristin Clemet til å spørre «hva er det med Trondheim?» Hennes inntrykk var at det politiske engasjementet er mer dødt her enn andre steder. Noen ble nok fornærmet, men spørsmålet diskuteres fortsatt med den iver som er mulig å oppdrive. Selv debatten om den manglende debatten i Trondheim begynner å få «hakk i plata».

Byens styreform blir omtalt som «tung og vassen», og gjør det vanskelig å plassere ansvar. Med jevne mellomrom kommer spørsmålet om byen hadde blitt bedre styrt med parlamentarisme.

Rita Ottervik har gjort det til en kunstart å sno seg unna ansvar for vanskelige saker. Etter 20 år som byens allmektige ordfører gir hun fortsatt byråkratene skylden for alt som ikke er bra, og har stort sett sluppet unna med det.

Det toppet seg for mange da hun nylig ga administrasjonen skylden for mangler og kritikkverdige forhold i tilbudet til byens utviklingshemmede. Det fikk blant annet Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, til å skrive at «Otterviks bortforklaringer holder ikke».

Mange omtaler Morten Wolden som byens egentlige ordfører. Han er desidert den mest synlige, ikke minst under pandemien. Men han stiller neppe til valg, han er byens kommunedirektør. Selv om onde tunger mener han kunne tatt ordførerjobben som en bigeskjeft.

En av de mest seiglivede mytene om Trøndelag er hvordan Arbeiderpartiets «fire store» delte makten mellom seg. Trond Giske fikk Stortinget og den rikspolitiske scenen. Rita Ottervik fikk Trondheim by. Tore O. Sandvik fikk fylket. Og Rune Olsø fikk hånd om partiorganisasjonen. Olsø gikk av etter den mye omtalte Kystad-skandalen.

Den siste tiden er det kun fylkesordfører Tore O. Sandvik som har stått igjen. Selv om Trøndelag ble slått sammen, er han noen nummer for stor for fylkespolitikken.

Han har vært spekulert i som statsråd, men om det er trønderkvoten eller det evige stemplet som «Giske-venn» som har stått i veien for det, vites ikke. Han mangler i alle fall verken den teft eller energi som partiet kunne trengt.

Etter 20 år som fylkesordfører er det mange som håper og tror, og sikkert også noen som frykter, at han kan la seg lokke over til Trondheim.

Årsmøte i Trondheim Ap i 2019. Jonas Gahr Støre hilser på Trond Giske, som den gang var klar for å gå i gang med arbeidet i stortingsgruppen.

Les også Kan sove trygt om natten Noe velgerfrieri er det neppe, men krevende og urolige tider er ikke tiden for eksperimenter.

Også var det Trond Giske.

Selv om han benekter at han vil bli ordfører, er det ikke en sjel som tror at han har startet et nytt lokallag bare for å være grei. Nidaros Sosialdemokratiske forum er nå det største lokallaget i Trondheim, noe som sikrer Giske både en viss innflytelse og kontroll på sitt kontinent.

Men om han bare vil bruke den som politisk plattform som også gir muligheter til å avlevere partiledelsen et og annet stikk, eller om han andre planer, er det vel bare han selv som vet (og kanskje knapt nok det), men særdeles mange teorier og spekulasjoner om.

Det var for øvrig den samme Sandvik som en gang sa at Trond Giske nesten ikke kan «slippe en fjert uten å bli beskyldt for å drive maktposisjonering».

Og om Giske kan man si en ting som man dessverre ikke kan si om Trondheimspolitikken. Det er aldri kjedelig rundt ham.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her