Skal vi glemme eller huske?

Er det ikke best bare å glemme? Er det ikke skadelig at vi stadig trekker frem vonde hendelser fra fortiden, særlig når det skjer så mye vondt her og nå? Jo, det er mye riktig i det. Vi skal kunne legge fortiden bak oss og se fremover. Men samtidig skal vi prøve å lære – og for å lære, må vi også minnes, på byggende vis, med omtanke og med rett hensikt.

HAWA MUUSE, daglig leder for Stiftelsen 10. august

ATTA MOHAMMED, nestleder i styret for Stiftelsen 10. august

HENRIK SYSE, styreleder for Stiftelsen 10. august

Vi som arbeider i Stiftelsen 10. august, minnes i dag drapet og terrorangrepet i Bærum i 2019, da en ung jente mistet livet og Al-Noor-moskeen i Bærum ble angrepet.

Det gjør vi ikke for å rippe opp i vonde sår, men tvert imot for å hjelpe hverandre med å komme videre.

Vi har tre hovedhensikter med arbeidet vårt:

For det første vil vi minne om at vi i møte med slike brutale hendelser må stå sammen og – på tvers av politiske og religiøse skillelinjer – si tydelig ifra om at vi tar avstand fra vold og hat.

Terrorangrepene nasjonalt og globalt har vært mange nå, og senest i juni opplevde Oslo et voldelig angrep under Pride-feiringen. Da ser vi hvor viktig det er at vi sammen protesterer og tydelig markerer hvor vi står.

Vi lever i et samfunn med mye uenighet. Slik både skal og må det være i et demokrati. Men på tvers av uenighetene skal vi klare å samles mot voldelige angrep, terror og hatefulle ytringer. Vi håper at vår stiftelse kan være én av mange stemmer som bidrar til det.

For det andre vil vi advare mot å glemme og dermed fortie. Dersom vi ikke tør å snakke om det som er vondt og splittende, kan vi komme til å normalisere det, eller tro at det slett ikke er så farlig.

Da glemmer vi at det som skjedde 10. august 2019, faktisk var veldig farlig. Det skapte sorg, lidelse og frykt. Selv om hendelsen ikke var unik, så var den ødeleggende.

Skal vi forhindre at slikt skjer igjen og igjen, må vi peke på måter å forhindre det på. Her fortjener familien til både jenta som ble drept og halvbroren som sto bak angrepet, en enorm anerkjennelse for sin åpenhet og klokskap, midt i sorgen.

Al-Noor-moskeen på Bærum har også bidratt på avgjørende vis til forsoningen. Etter hendelsen har moskeen åpnet sine dører, til tross for frykten som terroren etterlot seg.

Den frykten deles av mange moskeer og er til stede i hverdagen til mange norsk-muslimer. Det kan ikke bli slik at rasistiske og muslim- og andre religionsfiendtlige forestillinger aksepteres som normale og akseptable i vårt demokratiske samfunn. At også antisemittisme florerer i mange miljøer, utgjør en ytterligere påminnelse om alvoret.

For det tredje ønsker vi å skape et fysisk sted der vi kan se fremover og snakke sammen om forebyggelse av hat, brutalitet og terror. I samme hus som Al-Noor-moskeen, som ble angrepet den 10. august 2019, åpner vi om noen måneder et minne- og kunnskapssenter rettet særlig mot ungdom.

Det skal bli et trygt sted for samtalen om og beredskapen mot terror og vold. Moskeen fortjener stor takk for sitt bidrag til dette arbeidet, likeså en rekke andre aktører, herunder politikere i Bærum, på Stortinget og i både forrige og denne regjering.

En forutsetning for at et minne- og kunnskapssenter skal kunne motvirke ny terror, er at vi blir enige om at de holdningene som lå til grunn for terroren, er problematiske.

Bare dersom vi er enige om hvilke holdninger som er farlige, kan vi finne treffsikre tiltak for å bekjempe dem. Dersom vi som samfunn ikke klarer å bli enige om noen diagnose, hvordan skal vi enes om medisinen?

Ved å minnes og berøre skal vi slett ikke gjøre vondt verre, tvert imot. Men vi skal tørre å snakke om det som er vondt. Slik kan vi samles mot terror og hat, på tvers av alt det vi ellers måtte være uenige om og som skiller oss.

Gode holdninger som kan bekjempe det hatefulle, utvikles gjennom at vi fremelsker toleranse, vennskap og respekt på tvers av tro, hudfarge, meninger og hvilket kjønn en er seksuelt tiltrukket av.

Denne respekten og toleransen må være gjensidig i pluralistiske og demokratiske samfunn. Folk med et liberalt verdisett må tolerere at andre har et mer konservativt tanke- og levesettsett – og vice versa.

Samtidig skal vi kreve av hverandre tydelig avstandtagen fra vold og hat. Gjennom et opplyst, kunnskapsbasert og saklig ordskifte, hvor vi anerkjenner meningsmotstanderens menneskeverd- og rettigheter også når vi er uenige, skal ulike filosofier og ideer få bryne seg mot hverandre.

Vold, hets, dehumanisering og sjikane hører aldri hjemme i et slikt ordskifte. Det gjør heller ikke anklager om at folk med andre synspunkter eller en annen hudfarge enn flertallets ikke hører hjemme i landet.

En sunn dialog forutsetter også at vi innrømmer feil og evner å endre oppfatning i møte med andre mennesker og i møte med kunnskap og argumenter vi tidligere ikke har tatt høyde for. Det er et slikt samfunn vi ønsker å bidra til.