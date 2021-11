På folkemøtet på Mortensrud etter drapet på Hamse Hashi Adan lovet kommunen et jobbsenter. Det heier jeg på, skriver kronikkforfatteren.

Det er ikke et spørsmål om ære

De mange skyteepisodene i Oslo bør mane til politisk handling, ikke diskusjoner om æreskultur, slik Sylo Taraku foreslår.

LINN BEATE KAALD THORESEN, lektor og kontaktlærer i Oslo-skolen

Torsdag 7. oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept på Mortensrud i Oslo. Under tre uker senere ble en tenåring skutt på Stovner. Det har vært flere skyteepisoder i løpet av kort tid i Oslo.

Når vi vet at dette skjer i oppvekstmiljøet til ungdommene våre burde det skremme vettet av oss og mane til politisk handling, ikke diskusjoner om æreskultur, slik Sylo Taraku foreslår i VG 1. november.

Det kreves en landsby for å oppdra et barn, sier et ordtak med røtter i afrikanske kulturer. Oversatt til vårt samfunn betyr det at familien og velferdsstaten skal ta ansvar for barna og fortsatt skal være der når de vokser opp. Mer for noen så er det samfunnet i realiteten tilbyr utenforskap og kriminalitet.

Ungdomskriminalitet begynner vanligvis med fattigdom. I podcasten Røverradioen fra 2019 snakker de innsatte gutta fra gjengmiljøene om raske penger. Gjengene kan rekruttere en 12-åring til å frakte hasj for noen hundrelapper. I TV 2s «Norge bak fasaden» i 2019 så vi at de som er noen år eldre får flere tusen kroner for det samme.

Å se konsekvensene av en slik ulovlig handling krever mye av en ung hjerne, særlig om man har en opplevelse av å ikke helt høre til i samfunnet. Konsekvensene kommer også først senere: Press, trusler, gjeld, vold, fengsel. Drap.

De kriminelle gjengene i Oslo i dag er drevet av penger, ikke noe annet. I Røverradioen snakker gjengkriminelle om en grenseløshet når det gjelder voldsbruk som ikke fantes før. Kadafi Zaman i TV 2 har kalt gjengene æreløse. Å tillegge gjengene en æreskodeks, slik Sylo Taraku gjør i VG 1. november, er en misforstått romantisering av gjengkultur vi bør legge bort.

En del av ungdommene som har er vokst opp med en kultur med negativ sosial kontroll og hvor respekt og lojalitet betyr mer enn i det norske storsamfunnet. Dette kan overføres til gjenger, der hvor gjengen og særlig de eldre blir som brødre man er lojal mot. I tillegg mangler en del av de mest sårbare unge trygge voksne i oppveksten. Gjengene utnytter dette.

I Zeshan Shakars kjente roman «Tante Ulrikkes vei» er alenemoren til Jamal psykisk syk. Slik kan det være, men det kan også være at mor er fullstendig oppegående, men ikke har penger nok eller oversikt nok og at far er i det som av mange kalles hjemlandet.

For å skape muligheter for alle ungdommer må vi skape tilbud som favner mye bredere enn i dag. På folkemøtet på Mortensrud etter drapet på Hamse Hashi Adan lovet kommunen et jobbsenter. Det heier jeg på, om dette kan være med på å gi noen flere fast jobb. Ikke bare dem som uansett greier å skaffe seg jobb, men også dem som ellers ville hatt vanskelig for det. Til og med gutta i Røverradioen mener at jobb er viktig, selv om kriminaliteten tilbyr langt raskere og større penger.

Skole er også viktig, og skolegangen har vært vanskelig for mange som ender opp i fengsel. Likevel, skolen kan allerede i dag representere et håp og en trygg havn for mange. Mange ungdommer som strever blir møtt som mennesker på skolen, der hvor skolen er raus. Det er farlig når skolen bare blir et sted hvor mennesker møter nederlag.

Skolen har likevel fått et vanskelig oppdrag og bør bli langt mer fleksibel. Fullføringsreformen, som ble foreslått av den forrige regjeringen i mars, legger opp til en langt større fleksibilitet når det gjelder gjennomføring av videregående skole. Noen trenger med tid, noen trenger å sette sammen fagene på en annen måte. Noen flere enn i dag kunne trenge å kombinere skole og jobb eller andre aktiviteter.

Mange peker på at fritidstilbud i bydelen er viktig. Et bredere tilbud som også favner de eldste ungdommene er viktig. Samtidig må det være et rimelig tilbud. Idrett er det ikke alle som har råd til. Fritidskort eller fritidsstipend er en begynnelse. I noen bydeler kan det være en investering å vurdere å gjøre noen tilbud gratis og dermed gjøre deltagelse enda enklere.

For mange vil det bety mye om de får mulighet til å ikke bare begynne med fotball som barn, men også kunne fortsette med det. På fritidsaktiviteter vil unge treffe trygge voksne, men også ungdommer som bare er noen år eldre enn dem selv, som de kan se opp til.

For mange ungdommer i dag er dessverre gjengmedlemmer idealene. De gir dem ikke trygghet og kjærlighet, men de representerer makt; med penger, fine biler og pene jenter. I idrett og kulturaktiviteter kan ungdommer lære andre verdier og ikke minst få selvtillit i trygge relasjoner med andre. Her vil ungdommene også oppleve tillit fra andre.

Mange av oss som jobber med ungdommer i Oslo øst får høre om mistillit til politiet fra ungdommene og også fra ungdommenes foreldre. Dette er basert på egne opplevelser av å for eksempel bli stoppet og mistenkeliggjort fordi man er en mørk gutt og er ute på kvelden et sted i Oslo øst. At det skjer etnisk profilering i norsk politi er anerkjent av både tidligere statsminister Erna Solberg og politimester i Oslo, Beate Gangås.

Selv om politiet er en ordensmakt og ikke miljøarbeidere på en fritidsklubb, så må de ta på alvor at det er farlig å ikke ha tillit i en del av befolkningen. Det kan være en lang vei å bygge tillit, men man må i hvert fall begynne å bevege seg i riktig retning.

Gjensidig tillit er forbyggende og et ledd i å hindre utenforskap.