KONSPIRASJONSTEORIER: – For mange er det uforståelig at amerikanske konspirasjonsteorier får sitt fotfeste i Norge, men vi må bare fastslå at det skjer både utenfor og innenfor kristne miljøer, skriver kronikkforfatteren.

USA-valget er fortsatt «stjålet»

Med angrepet på Capitol Hill var det mange som trodde at mytene om «det stjålne valget» skulle dø ut, men de har vist seg å være utrolig seiglivede. Holdningene har også en viss grobunn i Norge.

HELGE SIMONNES, tidligere sjefredaktør i Vårt Land og forfatter av boken «Trump, Gud og kirken»

Ettårsdagen for «det stjålne valget» i USA nærmer seg. For en hel verden var det skremmende å se hvor sterkt konspirasjonsteoriene slo ut for et år siden. Kanskje enda mer skremmende var det å observere stormingen av Capitol Hill 6. januar 2021. Med dette angrepet på demokratiets grunnvoll var det mange som trodde at mytene om «det stjålne valget» skulle dø ut, men de har vist seg å være utrolig seiglivede.

I arbeidet med den nylig utgitte boken «Trump, Gud og kirken» har jeg gitt ekstra oppmerksomhet til hvordan de mange kristne grupperingene som støttet Trump, er blitt blant de mest ivrige støttespillerne til konspirasjonsteorier og ideen om et stjålet valg.

Disse holdningene har også en viss grobunn i Norge. I forbindelse med bokutgivelsen har jeg i de siste ukene holdt mange foredrag i Norge. Etter hver foredrag gis tilhørerne mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer. Slike responser kan også omfatte matematiske utlegninger om at Joe Biden umulig kunne være den riktige vinneren av valget. Resonnementene fremføres med veltalenhet og overbevisning.

For mange er det uforståelig at amerikanske konspirasjonsteorier får sitt fotfeste i Norge, men vi må bare fastslå at det skjer både utenfor og innenfor kristne miljøer. Spredningseffekten går også til andre land. I Brasil har den sittende presidenten Jair Bolsonaro – også kalt «Tropenes Trump» – begynt å sende ut signaler om at neste valg kan bli «stjålet». Det er samme oppskrift som Donald Trump benyttet. Bolsonaro er minst like kontroversiell som Trump. Også han hentet mye støtte fra karismatiske megamenigheter i landet.

Det er det som skjer innen de religiøse miljøene jeg har kompetanse til å vurdere. Særlig innen den svært så sammensatte evangelikale bevegelsen i USA er det noen utviklingstrekk som bidrar til at konspirasjonsteorier slår så god rot. Trolig har det sammenheng med den betydelige endringen som har skjedd i det kirkelige landskapet i USA de siste 50 årene.

De tradisjonelle protestantiske kirkesamfunnene i USA – som lutheranere, episkopale, baptister og metodister – har lenge vært på vikende front. Disse «folkekirkene» har hatt mye av den samme utviklingen som den norske folkekirken. Gamle teologiske standpunkter er blitt utfordret, samtidig som mange av medlemmene mener at kirken deres har gått i en for liberal retning.

Dette har ført til at mange troende amerikanere har valgt å trekke seg ut av etablerte kirkesamfunn og sluttet seg til mer progressive, evangelikale menigheter. Mange av disse nye menighetene tilhører den pinsekarismatiske delen av kirkelandskapet. Disse «frie» kirkene har i de siste 50 årene hatt en stadig økende medlemsvekst.

I en større artikkel i «The Conversation» beskriver den den amerikanske sosiologiprofessoren Brad Christerson denne betydelige veksten sammenlignet med øvrige protestantiske trossamfunn. Fra 1970 fram til 2010 hadde de tradisjonelle trossamfunnene en årlig svikt i deltakere på om lag 0,5 prosent i året. Uavhengige karismatiske menigheter kunne i samme tidsrom skilte med en økning i oppslutning på 3,24 prosent i året.

De politiske virkningene av denne forskyvningen i det religiøse landskapet ble etter min mening lenge undervurdert av valgforskere og mediekommentatorer. Øynene ble til en viss grad åpnet da det viste seg at det var i denne type menigheter Donald Trump fant sine mest lojale støttespillere.

Mange av de karismatiske menighetene er teologisk ytterliggående. Det hevder at Gud vil velsigne de som tror sterkt nok med suksess, og de vektlegger åndskampen særlig sterkt. Det kristne livet er en konstant kamp mellom det gode og det onde, mellom indre og ytre fiender. Når fiendebildene blir så kraftfulle, er det ikke underlig at det disse miljøene etableres et godt jordsmonn for alskens konspirasjonsteorier. Når en ny konspirasjonsteori støtter opp om et synspunkt som allerede er godt etablert, er stor sannsynlighet for at målgruppen kjøper den nye teorien.

Demokratenes valgseier var for mange evangelikale grupperinger lett å sette inn i en ramme av åndskamp. I motsetning til i 2016 ble vinneren av valget i 2020 ikke Gud og Trump, men det som en del evangeliarer så på som representanter for de onde kreftene. Dette til tross for at Joe Biden er en aktiv deltaker i katolske messer.

Når valget fikk et annet utfall enn det som hadde blitt profetert av kristne ledere, er det ikke overraskende at det letes det med lys og lykte etter forklaringer på hvorfor det ikke gikk rette veien. Det er mulig å grave seg ned i mange teorier når man leter etter forklaringer.

I boken har jeg gjennom et referat fra en middag i Det hvite hus i august 2018 beskrevet hvor sterkt denne åndskampstenkningen slo ut. Halvveis i Donald Trumps presidenttid inviterte han et stort antall kristne ledere til en storslått middag for «å hedre det evangelikale lederskapet». USAs 45. president fikk et rungende ja fra pastorene som hadde en klar tanke om Donald Trump måtte være Guds svar for å møte åndskampen.

Den tidligere ledere av USAs største protestantiske kirkesamfunn, Jack Graham fra sydstatsbapistene uttrykte i intervju at det måtte være legitimt å snakke om «kjærlighet til makt».

Graham la til:

«Vi må opprettholde vår årvåkenhet i de kommende dagene. Bekymringen er at dette er en åndelig krigføring, dette er en kamp, og til slutt blir kampen vunnet på våre knær. Det er veldig klart, vi ga uttrykk overfor presidenten at vi trenger å be, be for ham, be for vårt land.»

Donald Trump er kommet med noen hint om at han vil forsøke å komme tilbake til Det hvite hus i 2024. Gjør han alvor av et slik forsøk, vil han være avhengig av de evangelikale støttespillerne. Da gjelder det å holde liv i konspirasjonsteoriene så lenge som mulig. At det forrige valget ble «stjålet», kan være en del av oppkjøringen til en ny Trump-valgkamp.