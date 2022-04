FORSVARSHJELP: – Vi er takknemlige for den støtte Ukraina har fått fra Norge og det hjerterom som nordmenn over hele landet nå viser til våre venner og familie som er på flukt. Men vår klare bønn til norske politikere at det Ukraina trenger mest er mer våpen, skriver Den ukrainske foreningen i Norge.

En bønn til norske politikere

Gi oss våpen til å forsvare våre byer!

NATALIA LUTSYK, styreleder i Den ukrainske foreningen i Norge

Norge og Ukraina har en historie som går langt tilbake. Allerede for tusen år siden strømmet båter med varer, impulser og mennesker på mellom våre land. Noen av de mest kjente vikingkongene bodde i Kyivriket og prinsesse Ellisiv av Kyiv ble dronning av Norge.

I nyere tid har båndene mellom våre land blitt stadig sterkere. Vi er blitt kollegaer, venner, kjærester, naboer og konkurrenter i skisporet.

Norge vil alltid hatt en sterk plass i de ukrainske hjertene. Da hungersnøden rammet vårt land som verst, lukket store deler av verden øynene. Et unntak var Fridtjof Nansen som var utrettelig i sitt arbeid med å hjelpe Ukraina med mat.

Ukraina er nå inne en skjebnetime. Samtidig som vi skriver dette, er våre familier og venner samlet i kalde tilfluktsrom, de kjemper ved fronten, hjelper flyktninger med mat eller er selv på flukt fra russiske raketter. Våre største byer er under beleiring og blir bombet til det ugjenkjennelige.

Det som en gang var koselige nabolag med boligblokker, skoler, sykehus, teater, kjøpesentre og idrettsanlegg er nå blitt til ruinhauger. Blomstene er blitt til støv og lekeapparatene står ubrukt.

Krigføringen mot Ukraina er et angrep mot de verdiene vi alle setter så høyt. Lokale politikere blir bortført, dødsskvadroner er blitt sendt for å drepe våre ministere samtidig er journalister, menneskerettighetsaktører, LHBT-forkjempere og akademikere er satt på de russiske listene. Ukrainas kamp er en kamp for humanisme og demokrati – en kamp Europa ikke kan tape.

Vi er takknemlige for den støtte Ukraina har fått fra Norge og det hjerterom som nordmenn over hele landet nå viser til våre venner og familie som er på flukt.

Ukraina trenger mye hjelp og Norge må tørre å være tydeligere når det kommer til sanksjoner mot blant annet russiske skip. Samtidig er vår klare bønn til norske politikere at det Ukraina trenger mest er mer våpen. Da den ukrainske presidenten fikk tilbudet om å flykte, var hans umiddelbare respons «I Need Ammunition, Not A Ride».

Skal vårt forsvar stoppe russiske stridsvogner trenger vår hær Javelin-raketter, skal vi stoppe russiske fly trenger vi avanserte luftvåpen, og skal vi stoppe de russiske krigsskipene trenger våre marine moderne missiler.

Norge produserer slike moderne våpen (NASAMS og NSM), som kan være avgjørende bidrag for å sikre Ukrainas videre frihet. Vi forstår at Norge normalt ikke vil eksportere slike våpen til Ukraina, men dette er ikke normale tider

Vi er glade for all støtte og engasjement for vår sak, men når krisen er størst, trenger vi handling. Til nå har Norges våpenstøtte til Ukraina vært 5–6 prosent av det som de øvrige Skandinaviske landene har bidratt med. Å ikke gjøre noe, er et valg som får konsekvenser.

For hundre år siden sikret Fridtjof Nansen at våre oldeforeldre fikk mat da de trengte det mest. Nå trenger vi at en ny generasjon nordmenn, står opp for Ukraina og hjelper oss med våpen. Bare slik kan vi forvare vårt land, våre byer og våre barn. Så ser vi alle frem til den den dagen vi kan invitere våre norske venner til å besøke oss i et fritt og fredfylt Ukraina.

Slava Norwegii! Slava Ukraini!