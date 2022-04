Leder

Vi må stille opp for Ukraina

Nato-landene må sørge for at Ukraina får våpen de trenger for å forsvare seg. Hvert enkelt land, også Norge, må nå ta stilling til hvordan de best kan hjelpe Ukraina.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Krigen i Ukraina er over i en ny fase. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg karakteriserer den perioden Ukraina nå går inn i som avgjørende.

På grunn av ukrainernes mot og besluttsomhet er russiske bakkestyrker blitt tvunget på retrett fra områder nær hovedstaden Kyiv. I forsteder som Butsja er verden blitt vitne til de menneskelige lidelser og ødeleggelser som okkupasjonshæren etterlater seg.

Mer enn seks uker etter at invasjonen startet har ikke Vladimir Putin lykkes i sitt forsøk på regimeskifte i Ukraina. I stedet er president Volodymyr Zelenskyjs posisjon blitt styrket, både i sitt eget folk og i det internasjonale samfunn.

Som følge av krigen Putin startet er det Russland som er blitt isolert, politisk og økonomisk.

VISER VEI: Ukrainas utenriksminister Dmitro Kuleba blir tatt i mot i Natos hovedkvarter av generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stoltenberg er samtidig tydelig på at Kreml ikke har gitt opp sine ambisjoner i Ukraina. Vi må forvente en forsterket russisk offensiv i Donbass-regionen og det sørlige Ukraina. Kyiv og andre byer i nord kan fortsatt være mål for russiske missiler.

Hvis Russland samler sine styrker i øst og sør, med mål om å okkupere større landområder, vil Ukrainas forsvarsevne bli satt på en alvorlig prøve. For å kunne stå imot Russlands militære overmakt vil Ukraina trenge vedvarende støtte fra vestlige land.

Torsdag fikk utenriksminister Dmytro Kuleba mulighet til å tale Ukrainas sak da han møtte Natos utenriksministre i Brussel.

Det er viktig at Nato-landene er lydhøre for Ukrainas behov. Det er grunn til å frykte at krigen blir langvarig. Det må Nato-landene forberede seg på og det må gjenspeiles i arbeidet med hvordan de best kan bistå Ukraina.

ØDELAGT BY: En kvinne går i en gate i Butsja. Russiske styrker trakk seg ut av byen sist helg.

Det er de enkelte land i Nato som må avgjøre hvordan de kan bidra til at Ukraina blir i stand til å forsvare seg. Det bør skje i samråd med ukrainske myndigheter. Det må være våpen som ukrainske styrker har erfaring i å bruke.

Det handler også om å supplere med våpen som tidligere er blitt overført til Ukraina. På Natos utenriksministermøte ble det diskutert Ukrainas behov for flere våpen, også tyngre våpen.

Selv om beslutningen om våpenforsyninger tas i de enkelte medlemsland er det viktig at Nato står sammen om en tydelig og forutsigbar linje i forhold til Russland.

Et angrep mot et medlemsland i Nato vil bli oppfattet som et angrep på alle.

Nato søker ingen militær konfrontasjon med Russland. Derfor må vi unngå tiltak som kan utløse en enda større krig.

På samme tid har vi et ansvar for å støtte Ukraina. De trenger våpen, men også økonomisk, politisk og humanitær støtte.