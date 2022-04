Leder

Domstoler skal sikre borgernes rettssikkerhet, ikke ivareta distriktspolitiske hensyn. Sterke fagmiljøer er viktigere enn at hvert rettssted i Norge skal ha sin egen sjef.

Senterpartiets iver etter å reversere domstolsreformen fremstår fullstendig meningsløst, selv for den som mener at distriktspolitikk er viktigere enn alt annet. For det har ikke blitt lagt ned et eneste rettssted etter gjennomføringen av reformen. Ingen innbyggere, noe sted i landet, har fått lenger reisevei til rettssalen etter at reformen ble gjennomført.

Barns rettssikkerhet

Men vanlige folk har i mange tilfeller fått en raskere vei til retten. Effektiviteten i domstolene har økt, køene har gått ned mange steder. Færre tiltalte i straffesaker må sette livet på vent i lang tid før de får sine saker avgjort.

Domstolsreformen ble gjennomført under den forrige regjeringen. Flere tingretter ble slått sammen i nye rettskretser, slik at hver ny rettskrets fikk ansvar for flere rettssteder. Det ble færre lederstillinger å fylle. Men sorenskriverne som mistet jobben, beholdt både lønnen og tittelen. Mange av dem jobber fortsatt som dommere.

Alle tunge juridiske fagmiljøer er motstandere av å reversere domstolsreformen. Som Høyesterett, Advokatforeningen og Dommerforeningen. Barneombudet og Stine Sofie-stiftelsen advarer også. De er opptatt av rettssikkerheten til barn i møte med domstolene. Større fagmiljøer gir mulighet til å trekke på kollegaers kunnskap og erfaring i disse kompliserte og krevende sakene.

Dyrker kunstige motsetninger

Men ikke noe av dette synes å gjøre inntrykk på justisminister Emilie Enger Mehl. I et intervju med VG denne uken avfeier hun alle innvendinger fra det hun ser som “Oslo-eksperter”. Mehl vil heller lytte til “vanlige folk”. Som om ikke vanlige folk trenger velfungerende og effektive domstoler.

Justisminister Emilie Enger Mehl dyrker kunstige motsetninger mellom by og land.

Vi vet at vi trekker det langt når vi får assosiasjoner til «Domstol i butikk» i møte med Emilie Enger Mehls uttalelser om domstolsreformen. Men når landets justisminister dyrker kunstige motsetninger mellom by og land, og legger en så grunnleggende verdi som rettssikkerhet i potten, mener vi det er innafor.

For drøyt tjue år siden ble postkontor mange steder i landet lagt ned, og ordningen “Post i butikk” ble innført. Dette har fungert utmerket. Men domstoler er ikke postkontor. Det er ikke om å gjøre å ha flest mulig domstoler. Målet må være at de domstolene vi har, fungerer best mulig.

Forstemmende

Domstolsreformen hever kvaliteten på domstolene gjennom samordning og større fagmiljøer, og øker dermed borgernes rettssikkerhet. Og samtidig bevarer den antallet rettssteder, slik at ingen må reise lenger enn før for å få prøvd sin sak. Reformen ivaretar dermed både distriktspolitiske hensyn, og borgernes rettssikkerhet. Det er en bragd. Det burde feires. Ikke rakkes ned på, slik landets justisminister gjør.

De fagfolkene Mehl i virkeligheten fremstiller som del av en Oslo-elite og et ekspertvelde, består av mennesker med bakgrunn fra hele landet. Vanlige folk, de aller fleste av dem. Det er forstemmende med en justisminister som omtaler fagmiljøene hun selv har ansvar for, på denne måten.