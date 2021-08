MEKTIG KRAFT: – Hatet mot Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen vil være der så lenge sosialdemokratiet fortsatt anses som den største trusselen for de med mest makt og flest privilegier, skriver Andreas C. Halse. Foto: Terje Pedersen

Debatt

Selvsagt er Arbeiderpartihatet politisk

Mye av hatet mot Arbeiderpartiet handler nok om partiets historiske evne til å gjennomføre politikk som flytter makt og ressurser til fordel for vanlige folk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDREAS C. HALSE, Arbeiderparti-medlem

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Jeg var 25 år da 77 mennesker mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet i et angrep på arbeiderbevegelsen. Men hatet mot sosialdemokratiet strekker seg langt tilbake.

I mer enn hundre år har arbeiderbevegelsen kjempet for mulighetene og rettighetene til mennesker som er født med verken makt eller privilegier. Det har gjort bevegelsen forhatt blant sine motstandere.

Hatet har fått fagforeningsmedlemmer drept, partimedlemmer trakassert og på sitt verste lammet en hel bevegelse av sorg.

Jeg har alltid tenkt at det hatet er en respons på sosialdemokratiets historiske kraft. På viljen til å stå opp for interessene til vanlige folk og mot gamle maktstrukturer for å få til forandring. Det er selvsagt ikke tilfeldig at dette hatet rammer Arbeiderpartiet særskilt hardt.

Jeg tror ikke det bare er meningene og ideene som er bakgrunnen for hatet mot Arbeiderpartiet. Det er partiets historiske evne til å gjennomføre politikk som flytter makt og ressurser til fordel for vanlige folk som virkelig provoserer.

les også Vis meg hvem dine venner er …

Historien som provoserer ytre høyre, konspirasjonsteoretikere og sinte nettdebattanter, er den samme historien som stadig inspirerer nye generasjoner med sosialdemokrater. En historie der hovedregelen har vært å stå side om side med tjenerskap som var lei av å stå med lua i hånda. Med arbeidsfolk som ikke lenger ville ta til takke med sultelønninger, men krevde en plass rundt forhandlingsbordet. For ikke å snakke om kvinner som har kjempet for retten til å bestemme over sin egen kropp, for skeive som har krevd retten til å elske og for løsarbeidere med en drøm om en fast jobb å gå til.

Ikke minst handler historien om evnen til å omsette sosialdemokratiske idealer til realistiske planer og gjennomførbare reformer. Mot protester fra gamle eliter som mister makt, men også fra venstresidens ytterkanter som stadig har følt at idealene vannes ut igjennom politiske kompromisser, gradvise reformer eller statsbudsjetter som skal balanseres.

I historien kan Arbeiderpartiet også finne mange av svarene på dagens uløste oppgaver. Den som ser til sosialdemokratiets historie vil rask se, som Trygve Bratteli, at sosialdemokratiets kjerne handler om å forstå tiden man lever i og gi folk svar de kan tro på.

Også dagens politiske virkelighet trenger sosialdemokratiske løsninger. Der ytre venstre og høyresiden krangler om oppdrettsnæringen skal slippe formueskatt eller nasjonaliseres, kan mye løses med en fornuftig, og mer progressiv, skattepolitikk.

Der Senterpartiet og Høyre fortsatt krangler om tvangssammenslåing av kommuner, er rommet vidåpent for å satse på distriktene uten å være tvangsgiftet med tjenestestrukturen fra 1970.

les også Ernas problem

Sosialdemokratiske fellesskapsløsninger er også en nødvendig oppskrift for å møte en tilværelse som dessverre har blitt hardere for mange.

Det er et tegn på en hardere tilværelse at konkurransen om jobbene tiltar, også for jobber som tidligere var tilgjengelige for mange. Høyere formalkrav i store deler av arbeidslivet og færre jobber i industrien, i butikk og på bensinstasjon betyr en høyere terskel inn i arbeidslivet. Det kan gi flere som står utenfor.

Det er også en hard realitet at vi går mot et nytt klassesamfunn, der kløftene ikke bare blir dypere, men hvor klasse og etnisitet alt for ofte går hånd i hånd. Og det truer noe av det aller beste med Norge at vi er på vei bort fra fellesskapene der folk møtes på tvers av sosial tilhørighet, bakgrunn og livssyn.

Det er god grunn til å advare mot en utvikling der ulike folk ikke lenger møtes, men holder seg med de som er like seg selv. Like bakgrunner, like erfaringer, like språk og lik religion. Jeg tror det er en oppskrift på splittelse. Et samfunn der kløftene blir større på tvers av både klasse, bosted, religion og etnisitet er et samfunn som ikke vil klare å holde sammen. Det er også et samfunn der mistillit mellom grupper, sekterisk identitetspolitikk og enkle løsninger vil få bein å gå på.

Både Norge og verden trenger mer av det motsatte. Jeg tror ikke folk etterspør verken ideologiske eksperimenter eller tomme løfter om utømmelige pengesekker. Tvert imot må engasjement mot ulikhet, ønske om å løse klimakrisen og respekt for arbeidsfolk gå hånd i hånd med evne og vilje til å styre samfunnsutviklingen i en mer rettferdig retning, over tid.

les også Vanlige folks tur til trygghet og velferd

Det er ikke mulig å komme seg rundt at det er mange som ikke føler seg representert av det politiske systemet i dag. Et forskningsprosjekt peker i retning av at vi er på vei mot et forskjellssamfunn, også når det kommer demokratisk tillit. Mye tyder på at folk med lite utdanning, som ikke stemmer ved valg eller med svak tilknytning til arbeidsmarkedet har lav- og synkende- tillit til det politiske systemet.

Det er en utvikling det er grunn til å ta på alvor. Fordi politikken blir fattigere og løsningene blir dårligere hvis systemet ikke klarer å ta innover seg perspektivene til folk uten makt og privilegier. Men også fordi at dette er sosialdemokratiets folk. Og det er en æressak for et sosialdemokratisk parti å alltid kunne bære stemmene til de som sitter nederst ved bordet.

Fattigdom, forskjeller og manglende lønnsvekst kombinert med kulturkollisjon og tap av fremtidstro er en miks med farlig sprengkraft. I både USA og i Europa har denne blandingen for lengst tatt fyr. I Norge bør vi ta advarselen. Det betyr en ny politikk for både vekst, fordeling og fellesskap. Og det betyr evne og vilje til omsette politikken i konkrete gjennomslag og forbedringer i folks liv.

Hatet mot Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen vil være der så lenge sosialdemokratiet fortsatt anses som den største trusselen for de med mest makt og flest privilegier. Men dette er ikke ensidig. For meg går i hvert fall kjærligheten til arbeiderbevegelsen hånd i hånd med den historiske rollen som har gitt vanlige folk håp om en bedre morgendag.