Nå er jeg bare norsk

NOMAN MUBASHIR, journalist

Da jeg var barn var jeg utlending i Norge og utlending i Pakistan. Da jeg ble tenåring var jeg pakistaner i Norge og norsk i Pakistan. Da jeg ble 20 var jeg ikke norsk nok i Norge og pakistansk nok i Pakistan. Da jeg ble 30 var jeg norskpakistaner i Norge og pakistansknorsk i Pakistan. Da jeg ble 40 var jeg nordmann i Norge og Noman i Pakistan.

Nå er jeg bare norsk. Ikke norskpakistaner, pakistaner, utlending eller pakistansknorsk. Det tok sin tid, men her er jeg.

En ny debatt om vår felles nasjonale identitet har feid over Norge den siste uken. Diskusjonen er gammel. Noen av stemmene er nye og friske. Kampen handler om å eie sin egen identitet. Å være norsk på sine egne premisser eller ikke være norsk i det hele tatt.

For identitet er flytende. Man står i en evigvarende spagat som gjør vondt. Mellom fødelandet og moderlandet. «Husk at du er tamil.» «Glem aldri at du er kurder.» «Du blir aldri norsk din kokosnøtt.» «Ikke lek norsk.» «Du er pakkis, ikke nordmann.» Eller mannen i passkontrollen når du viser frem det røde passet: «Ja, du er norsk?»

For meg har veien frem til det norske vært lang og litt sår. Som barn i et blendahvitt Lørenskog måtte jeg alltid forklare alle naboer og klassekamerater hvor jeg egentlig kom fra. De var bare nysgjerrige. Da jeg flyttet til Oslo og fortalte fremmede på fest at jeg kommer fra Lørenskog var spørsmålet alltid: «men hvor kommer du egentlig fra?» Og når jeg reiser på ferie til Spania spør Juan: «Where are you from?» «From Norway.» «Norway?! Hello, you are not blond and blue eyed!» Og når jeg reiser til fedrelandet Pakistan: «Du er pakistaner, ikke norsk». «Glem aldri dine røtter» eller «hvor kommer du fra, du er jo ikke fra Pakistan?»

I dag har jeg tatt makten. Jeg eier min egen identitet. Jeg er trygg på meg selv. Jeg er norsk uansett hva andre måtte si eller mene. Jeg skammer meg ikke over min pakistanskhet. Jeg elsker røttene mine. Men jeg er født i Norge og har levd her hele livet og skal sikkert dø her også.

Men hva med de som er unge i dag? Hvorfor er det er så mange som ikke føler sin trygghet i det norske? Hvor feilet vi som samfunn? Som tenåring pleide jeg og familien min å besøke venner i Groruddalen. Stovner og Furuset lå bare ti minutter unna Lørenskog, men jeg følte ofte at ting var annerledes enn i mitt eget lille nabolag. Guttene var tøffere. Sjargongen var tøffere.

«Det verste jeg vet er de som prøver å leke norske. De får bank.» Jeg husker kommentarene fra guttene i familien vi besøkte på Furuset. Den indre gatejustisen var beinhard. Det var ikke rom for å være seg selv. Du var pakistaner. Ferdigsnakka.

Etter mange samtaler forsto jeg hvorfor. De fikk aldri sjansen til å definere seg selv. Definisjonsmakten hadde mor, far, storfamilien og storsamfunnet. Hjemme var de pakistanere og ute var de pakkiser.

Utenforskapet hadde allerede gjort dem rotløse. De fant seg selv i vennegjengen, i moskeen eller på internett. Storfamilien fryktet at barna skulle bli for norske mens storsamfunnet slapp de ikke alltid inn. De ble omtalt som «fremmedkulturelle» og «annengenerasjonsinnvandrere» i mediene, selv om de var født og oppvokst i Norge. De var norske når de scoret mål for Norge, men norskpakistanere når de svindlet Norge. Det satte sine spor. Utenforskapet. Spagaten de aldri kom opp fra.

Hvis vi skal lykkes med å være en sterk, trygg og inkluderende nasjon med en felles identitet bør vi alle få lov til å være norske. Identitetsfølelsen må bygges opp med skolelim. For limet i vårt samfunn er nettopp fellesskapet, samholdet og gjensidig tillit. Utenforskap bryter ned tilliten.

Vi skal selvsagt være stolte av våre røtter og hvor vi egentlig kommer fra. Det er fult mulig å ha flere identiteter. Du må gjerne være pakistaner, polsk, somalisk eller thai men hvis du velger vekk det norske eller ikke slipper inn i det norske fellesskapet, vil limet gå i oppløsning.

Som samfunn blir vi både svakere og mer polarisert. Vi trenger alt annet enn polarisering eller at ungdommene våre blir rekruttert av ekstreme grupperinger som vil splitte oss. Det skjer stadig vekk og bør motarbeides aktivt.

Å være norsk er ikke farlig. Jeg er ikke illojal mot mine røtter eller leker kokosnøtt. Jeg er faktisk trygg på meg selv.

Så selv om du er nysgjerrig på hvor jeg kommer fra, så kommer jeg EGENTLIG fra Lørenskog, bor i Oslo og drar på ferie til Pakistan hvor folk spør meg: Hvor kommer du EGENTLIG fra?

Jeg kommer fra Norge. Ferdigsnakka.