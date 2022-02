Kommentar

Skiledelsen skader seg selv: Havner alltid bakpå

Av Leif Welhaven

Langrennssjef Espen Bjervig nekter å gå inn i striden med Emil Iversen.

Ledere i norsk skisport har fått det for seg at de kan håndtere alle vanskelige spørsmål på kammerset. Den lukkede strategien fungerer usedvanlig dårlig.

Det er noe déja-vu-aktig over hvordan langrennsledelsen håndterer dramaet som nå utspiller seg i den norske langrennsleiren.

Denne gangen er det Emil Iversen som er sint, fordi han hevder han var lovet en plass på 15-kilometeren i OL.

Responsen er omtrent like forutsigbar som at tirsdag er dagen etter mandag. Hvis noe er vrient, er visst universalnøkkelen å lukke seg inne.

Som en papegøye gjentar langrennssjef Espen Bjervig mantraet fra Norges Skiforbund:

«Dette tar vi internt. Det er en intern hendelse og evalueres også internt».

I en tid der åpenhet i norsk idrettsledelse er et evig tema, er to forhold påfallende rundt skitoppene.

Hvor lite de har forstått av verdien ved å utvise åpenhet. Og hvor mye de skader seg selv ved å fremstå arrogante i offentligheten.

Emil Iversen trener i Kina. Så langt har han ikke fått konkurrere i OL.

Hva er så farlig med å kunne ta en ordentlig debatt om krevende spørsmål?

Eksemplene er utallige på at skitoppene velger en kommunikasjonsstrategi de selv kommer svært dårlig ut av.

Selvsagt kan de ønske seg at verden var annerledes enn den er. Men det er nå engang slik at konflikter har en tendens til å komme til overflaten.

Trolig hadde ledelsen kommet mye bedre ut, både innad og utad, om de var litt mindre angstbiterske overfor kritiske spørsmål utenfor lukkede møterom.

Uttak til skirenn er alltid vanskelig, og langrennssjef Espen Bjervig har en veldig krevende jobb. Han hadde uansett aldri fått fred.

Tidligere i vinter var det Johannes Høsflot Klæbo som hevet stemmen overfor skitoppene. Espen Bjervig var ikke veldig snakkesalig da heller.

Men han kunne fremstått på en helt annen måte dersom han innså verdien av en mer proaktiv kommunikasjonslinje. Nå gjør han stadig seg selv til en huggestabbe.

Selv om det er store forskjeller fra sak til sak, er det en rød tråd rundt skiforbundets overordnede valg. Et valg det er vanskelig å forstå.

De skitoppene ønsker seg fra offentligheten, fremstår omtrent som følger:

Dersom noe er koselig, skal sponsorobjekter mer enn gjerne dyttes inn i kameralinser. Forbundet vil gjerne bruke medier og offentligheten til å markere sin egen fortreffelighet, og følgelig også blidgjøre de kommersielle samarbeidspartnere.

Men om noe er vanskelig, har de til og med skriftlig nedfelt at det skal tas internt, i stedet for at allmennheten skal få vite om noe annet enn fryd og gammen.

Til en viss grad er det til å forstå at de ikke ønsker at enhver skittentøysvask skal tas offentlig. Men det er langt derfra til skiforbundets linje.

Nå kommer «det tar vi internt»-svaret nærmest på autopilot om noe vrient dukker opp.

Det samme så vi for eksempel tidligere i vinter, da Johannes Høsflot Klæbo problematiserte sponsoravtalen med Viaplay.

Det som virkelig er skremmende, er dersom ledelsen i interne møter legger utidig press på utøverne om å tie om konflikter.

I et samfunn tuftet på ytringsfrihet bør rommet være stort for at langrennsløpere sier det de har på hjertet. Til dem de ønsker.

Hvis Emil Iversen opplever at han ble urettferdig behandlet, og at han ønsket å dele den frustrasjonen, må det være hans soleklare rett å gjøre akkurat det. En munnkurv fra toppen vil ikke være heldig.

Langrennstoppene er ofte nøye med å understreke hvor privilegerte de er med at mange er opptatt av hva de driver med.

Men kanskje de burde innse at det er kombinasjonen av flere forhold som skaper den store interessen.

Da er det naivt, virkelighetsfjernt og arrogant å tro at du bare skal forholde deg til offentligheten når solen skinner.

Nå er vi der at mange av utøverne tilknyttet Norges Skiforbund har et utmerket omdømme, mens den ene skitoppen etter den andre sliter med hvordan de oppfattes.

Forbundet kan skylde seg selv for at toppene stadig havner bakpå.

Det er på tide å innse at uenighet ikke er så fryktelig farlig. Heller ikke om folk får høre om den.