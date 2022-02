Kommentar

Seks i stil, en for innhold

Av Per Olav Ødegård

Vurdert som politisk teater står fremføringen til seks på terningen. Innholdet fortjener kun terningkast en.

Vinterlekenes åpningsseremoni var som en boosterdose av kinesisk nasjonalisme, tiltenkt hjemmepublikumet.

Da Beijing arrangerte sommer-OL i 2008 var det en feiring av at Kina hadde åpnet seg mot verden. 14 år senere er det et mer selvhevdende Kina, hvor makthaverne bruker modernitet og velstand i en nasjonalistisk propagandakampanje.

Det startet til tonene av «Mitt moderland og jeg» og fortsatte oppskriftsmessig med nasjonalsang og flaggheising. Forestillingen var perfekt, på den måten bare autoritære regimer mestrer. Store grupper av angivelig vanlige folk handlet i fullstendig samspill. De eneste aktørene som var gitt et begrenset individuelt spillerom var de menneskelige snøfnuggene som tok imot nasjonene. Til gjengjeld hoppet og heiet de med en voldsom energi, som om det sto om livet. Det må ha varmet i vinterkulden da kinesiske barn sang OL-hymnen på gresk og deltok i den spektakulære finalen da ilden ble tent.

Alt gikk selvsagt etter planen. Ingen sa eller gjorde noe som minnet om menneskerettighetsbrudd, etniske minoriteter eller undertrykkelse. Det eneste overraskende var at vi fikk høre John Lennons «Imagine» fremført på engelsk av en kineser. Har ikke den nasjonalistiske ledelsen oppfattet hva teksten handler om: Imagine there’s no countries ...

Teknologisk var åpningsseremonien den mest spektakulære og avanserte noensinne. Slik vil Kina fremstå som en gullvinner i den digitale revolusjon. Kinas modernitet og velstand er en kilde til nasjonal stolthet, noe partiet tar til inntekt for sitt syn om at den kinesiske modell er overlegen demokratiene i vest.

Det er verdt å merke seg at arrangøren bruker elementer fra tidligere tiders kinesisk kunst og kultur, lenge før kommunismen ble den enerådende ideologi. Det er bedre enn å minne om katastrofale feilgrep i arven fra Mao Zedong, som for eksempel Kulturrevolusjonen.

Problemet er at innholdet i denne forestillingen ikke er troverdig. Vertskapet forsøkte å skape inntrykk av harmoni ved å inkludere etniske minoriteter som om alle var del av en stor og lykkelig familie. Men de store ordene om fred, fordragelighet, solidaritet, velstand og at disse olympiske lekene bryter barrierer, lyder skjærende falsk i møte med virkeligheten.

Kina er et autoritært ettpartisystem som ikke tillater dissens. De bryter grovt menneskerettighetene til uigurene, fratar Hongkong den frihet de hadde, truer Taiwan og skremmer naboer i Sør-Kinahavet.

Sammen for en felles fremtid, er motto for Beijing-lekene. Det kunne vært «Sammen for en felles fremtid, i Kinas regi». Kommunistpartiet arbeider målrettet og langsiktig for å gjøre vår tid til det kinesiske århundre. Kina skal bli en dominerende supermakt og OL er en glimrende arena for å vise store ambisjoner.

Ledere fra 22 nasjoner så åpningsseremonien sammen med Kinas president Xi Jinping. Det var 80 statsledere under åpningen i 2008. USA og mange andre vestlige land gjennomfører denne gang en diplomatisk boikott av lekene, med henvisning til kinesiske menneskerettighetsbrudd.

Men Russlands president Vladimir Putin var på plass på ærestribunen. Hans møte tidligere på dagen med Xi Jinping var like velregissert som åpningsseremonien. De vil også stå sammen om en felles fremtid, det vil si i opposisjon mot den “negative innflytelsen” fra USA og andre vestlige land.

Akkurat som Russland støtter Kina i synet på Taiwan, tar Kina Russlands parti i Ukraina-krisen. Problemet er, ifølge Xi og Putin, at USA støtter demokratiforkjempere i Hongkong, fremmer uavhengighet for Taiwan og driver destabilisering av Ukraina.

– Russland og Kina står sammen mot forsøk fra eksterne krefter som vil underminere sikkerhet og stabilitet.

Handlinger taler høyere enn ord. Det er Russland som har samlet mer enn 100 000 soldater på grensen til Ukraina. Det er Kina som stadig sender krigsfly inn i Taiwans luftrom. Det er Kina som bryter avtalen om ett land-to systemer i Hongkong.

På OL-arenaen i Beijing talte IOC-leder Thomas Back om at vi lever i en skjør verden med økende splittelse, konflikt og mistillit, men at OL viser at selv om vi er harde konkurrenter kan vi leve sammen i fred og respekt.

Det lød like vakkert, som det er virkelighetsfjernt, i likhet med det øvrige innholdet i åpningsseremonien. Real-politikken ble utformet på bakrommet der Xi og Putin dannet en felles front mot demokratiene.

Hvilken felles fremtid er det Kina inviterer oss til å stå sammen om? Jeg tror vi kjenner svaret. Det er nok å se hvordan det kinesiske regime opptrer når lysene fra OL-arenaene er slukket.