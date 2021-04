FOR PÅBUD: – Eg skulle verkeleg ynskje at regjeringa foreslo å merke retusjert reklame den tida eg var ekstremt sjølvbevisst, skriver Tale Lejon, i dette innlegget i debatten om merking av retusjering. Foto: Privat

«25 under 25»: − 5. klassingar skal ikkje vite dette!

At sårbare unge har moglegheita og ikkje minst ynskjer å endre på utsjånaden sin, skremmer meg. 5. klassingar skal ikkje vite om betakaroten og gaffateip som hjelpemiddel for å få thigh gap.

TALE LEJON (18), lokallagsleder i Volda Press

Då eg gjekk på ungdomsskulen fekk eg spørsmål om eg tok sprøyter i magen fordi eg såg så brun ut. Eg hadde også vener som brukte gaffateip på låra for å få thigh gap.

Eg skulle verkeleg ynskje at regjeringa foreslo å merke retusjert reklame den tida eg var ekstremt sjølvbevisst, og dermed signalisert at desse bodskapa var skadelege for oss.

I tenåra er vi svært sårbare. Sjølv om vi kanskje ikkje tenker spesifikt over ulik markedsføring og influencarar som fortel om inngrep dei har gjort, så plukkar underbevisstheita vår dette opp.

Jo oftare vi ser, desto lettare kan vi endre meining om ulike saker. Til dømes så HATA eg slengbukser i 7.klasse då dei kom på moten, men nokre månadar seinare gjekk eg med slike sjølv.

Det at sårbare unge har moglegheita og ikkje minst ynskjer å endre på utsjånaden sin, skremmer meg.

Dette demonstrerer tydeleg at vi vert eksponert for alle moglege usunne boskap utan at vi vil det sjølv - det er der heile tida.

Som mange andre sleit eg med sjølvbiletet mitt på barneskulen og gjennom store delar av ungdomsskulen. Det skulle sjeldan meir til enn ein liten kommentar før eg knakk.

Eg hadde også ei venninne som var sjalu fordi eg hadde såkalla «thigh gap», for det var noko ein norsk blogger hadde gjort ho bevisst på. Då byrja ho og fleire andre å bruke gaffateip på låra for å skape dette mellomrommet.

Same venninne spurte meg også i 5.klasse om eg tok betakarotensprøyter i magen, fordi eg såg brun ut. Eg visste ikkje kva det var eingong.

I ei tid der media og påverkarar er tilgjengelige i kvart sekund av kvar dag, er det ekstremt lett å bli påverka i retninga av plastisk kirurgi og kosmetiske inngrep. Ein likar kanskje å tru at dette ikkje treff barn og unge, men døma mine viser det motsatte.

Eg får så vondt av alle dei unge som ynskjer å endre på seg sjølv for å likne meir på forbilda sine. Forbilda som retusjerer samtlige bilete og har fiksa på seg sjølv på grunn av sine eigne usikkerheiter.

Eg føler med dei og kunne ynskje samfunnet var annleis. At dei sårbare heller vart møtt med: du er god nok som du er, dette er ikkje nødvendig. Hald ut, det vert betre!

