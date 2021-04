Kommentar

Erklærer krig mot Boris

Av Yngve Kvistad

TIL KAMP: En gang var de nære venner, Dominic Cummings og Boris Johnson. Nå de bitreste fiender. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Boris Johnson kan takke sin gamle sjefstrateg Dominic Cummings for at han ble statsminister. Nå har Cummings erklært krig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Beskyldninger om lekkasjer av sensitiv informasjon, ulovlig bruk av midler til oppussing av statsministerboligen, grov embetsforsømmelse og harde påstander om regjeringssjefens inkompetanse og manglende integritet, topper et isberg av rystende anklager mot Johnson og hans innerste krets.

Angrepene er svar på tiltale fra Dominic Cummings etter at kilder i Downing Street mener at han har lekket opplysninger om regjeringens covid-strategi, eller mangel på sådan, til mediene.

Cummings selv mener den reelle tysteren er en som står Johnsons forlovede nær, og at statsministeren har misbrukt sin makt for å beskytte henne og hennes venn.

Han hevder også at Boris lovstridig har forsøkt å tilegne seg donasjoner fra en rik Tory-onkel for å pusse opp Downing Street, fordi forloveden ikke likte residensens klassiske tapeter.

Cummings gikk av som sjefstrateg i november i fjor, tilsynelatende frivillig. Det ble imidlertid raskt kjent at Boris hadde sparket ham etter flere kontroverser med nettopp Johnsons kjæreste, Carrie Symonds, som Cummings mente hadde fått for mye makt over statsministeren. Følgelig hadde han fått redusert sin, noe som blant annet førte til at Johnson sluttet å si opp folk i staben som Cummings ikke likte.

EXIT: Boris Johnsons omstridte rådgiver Dominic Cummings, her fotografert på vei ut fra Downing Street i november 2020. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

les også Den «gale mulla» måtte gå

Den åpne striden mellom statsministeren og hans nærmeste rådgiver siden brexit-kampen i 2016 savner sidestykke i britisk politikk. Fordi den er personlig, privat og så svikefull malisiøs at selv Boris Johnsons gamle venner i høyrepressen – som også forsvarte hans forsvar av Cummings da rådgiveren med overlegg brøt regjeringens egne coronaregler – nå skriver at dette vil få alvorlige konsekvenser. For dem begge.

Basketaket begynte torsdag kveld da noen i Downing Street – Storbritannias SMK – nokså overraskende navnga Dominic Cummings som kilde for en rekke alvorlige lekkasjer fra regjeringens indre gemakker.

Informasjonen som tilfeldigvis tilfalt enkelte håndplukkede medier kom fra såpass høytstående nivå, at de politiske redaktører som ikke fikk den samme telefonen regner det som sannsynlig at det var Boris Johnson selv som ringte.

Cummings svarte fredag i sin beryktede blogg, et digitalt dryppende giftbeger som lenge har skremt vettet av den politiske elite, og – ikke minst – regjeringsapparatet i Whitehall. Et statsbyråkrati Dominic Cummings anså som en eneste stor sosialistisk konspirasjon, og som han ønsket å omdanne til et rent teknisk anliggende etter modell av Trump-administrasjonen.

les også Boris vil nødig sparke Cummings

Blant annet truer statsministerens tidligere sjefstrateg med å offentliggjøre alle e-poster og tekstmeldinger som har gått mellom ham og Boris. Ut fra hvilken rolle Cummings har hatt – for både å vinne brexit-avstemningen, felle Theresa May og innsette Boris Johnson i Downing Street, og deretter å levere det beste Tory-resultatet i parlamentsvalg på 30 år – har statsministeren god grunn til å frykte hva som kan komme.

Ikke bare vet han hvordan Dominic Cummings gjorde opptak av samtaler, hvordan han noterte alt som ble sagt i møter, i uformelle samtaler og på tomannshånd. At selv løse bemerkninger, planer det aldri ble noe av, små skandaler som ble avverget før de ble store, forslag som ble skutt ned, samt en og annen dårlig spøk, også ble skrevet ned.

Men Boris vet også at Dom, som han kalles, har vilje og evne til å bruke denne ammunisjonen for det den er verdt – når man minst venter det. Slik han falt Johnsons forgjenger, tidligere Tory-leder Iain Duncan Smith i ryggen, da også han sparket Dom. I en artikkel kalte Cummings ham «inkompetent, han vil bli en verre statsminister enn Tony Blair, og må byttes ut.»

Like etter ble det reist mistillitsforslag mot Smith – som han tapte.

At Dominic Cummings kunne slå tilbake, før eller siden, måtte Johnson være fullstendig klar over. Men ikke at han nødvendigvis ville. Ikke uten at han følte seg presset.

FØR: Dominic Cummings og Boris Johnson, sammen i september 2019. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

les også Værhane-Boris i hardt vær

Så hvorfor utfordret han en mann kjent for sin retthaverske hevngjerrighet på denne måten? Hvordan kom han på ideen med «å bruke bensin mot en brannstifter», som Tory-ideologen Robert Colville skrev i The Sunday Times.

For hva man enn måtte mene om politikkens Lord Voldemort, et annet utnavn på Dominic Cummings, er det minst like mange indisier på at han ikke kan være regjeringens tyster, som at han er det.

Anklagene han reiser mot Boris Johnson er heller ikke tatt ut av løse luften, og allerede sliter statsministeren med å godtgjøre at Dom lyver.

Tory-tro kommentatorer i konservative aviser som The Daily Telegraph og The Times stiller opplagte spørsmål om Boris Johnsons agenda i dette. Har han i desperasjon orkestrert et indirekte angrep på Dominic Cummings i håp om at han skal sprekke som et lemen og begå karakterdrap på seg selv?

Boris har utvilsomt rett hvis hans antagelser har vært at Dominic Cummings ikke kan nøytraliseres på tradisjonelt vis. Man kan ikke appellere til hans lojalitet overfor en statsminister som har sparket ham, eller et Tory-parti han aldri har vært medlem av. Han kan ikke smøres med ridderslag eller adelskap, all den tid han forakter slike titler og folk som bærer dem. Han kan ikke kjøpes ut for penger, velstående som han er. Slik er Dom usårlig og uangripelig.

les også «Å assosiere Johnson med sannheten er blitt en stående vits. Det er derfor han har kommet så langt»

Men han er heller ikke en fyr som har utmerket seg med å søke anerkjennelse, eller applaus. Tvert imot har hans modus operandi vært å spille folkefiendens rolle. Lage de kranglevorne strategiene, tape noen slag for å vinne krigen. Alt dette kan han stå i. Det fyrer ham opp, og gir energi til et passe ubeskjedent ego. Da preller også kritikken av.

Bare ikke beskyld ham for noe som ikke er sant. Da griper han til sverd for sin ære.

Dominic Cummings var en belastning for Boris Johnson lenge før han tok ham inn i varmen i Downing Street.

Var det frykt eller begeistring som gjorde at han i strid med absolutt alle råd fra omtrent hele partiet, inklusive Michael Gove, som hadde jobbet tett med ham tidligere, likevel engasjerte Dom som rådgiver, opphøyet ham til sjefstrateg – og til sist ga ham formell makt til å utøve uformell myndighet ved Statsministerens kontor på et nivå ingen tidligere har hatt?

Tidligere statsminister David Cameron omtale Cummings som «karrierepsykopat». The Economist kalte ham Rasputin – etter mystikeren som hadde slik makt ved det russiske hoffet. Men som til sist rev med seg Tsaren i fallet.

Hør mer i dagens episode av podkasten Giæver og gjengen: