Smart. Og litt desperat

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

VANLIGE FOLK? Venstres partiledelse med Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Abid Raja er nok langt unna det Arbeiderpartiet tenker på som «vanlige folk». Foto: Terje Bringedal

Mens Ap jakter på «vanlige folk», har Venstre blinket seg ut «den unge urbanisten». Selv om det er lurt, er det uttrykk for to partier som sliter.

Selv om vi må flere år tilbake for å finne målinger der Venstre lå stabilt over sperregrensen, er partiet påfallende avslappet. Å ikke klare den magiske fire prosenten vil være en katastrofe for partiet.

Ikke bare må Venstre ut av regjering, med alt det innebærer av et farvel til statsråder, rådgivere og tilhørende herligheter. Partiet kan i verste fall risikere å sitte igjen med en stortingsgruppe bestående av kun Guri Melby og Abid Raja. Når man legger til at partiet har mistet mange medlemmer, lokallagene er svekket og det er langt mellom venstrefolkene i mange kommunestyrer, ser det ikke lyst ut.

Når det ikke ser ut til å bekymre dem mer, er det fordi partiet tror de har en god strategi for å løfte seg i valget. De vet ganske mye om hvem den klassiske Venstre-velgeren er, hvor de bor og hvordan de skal nå dem. I interne valgkampstrategier kaller de dem «urbanisten» og «den etablerte idealisten».

Det vakte oppsikt da DN skrev om Arbeiderpartiets valgkampstrategi. Lillavelgere og høyt utdannede kvinner i byene er ikke lenger viktige. Heretter skal Ap appellere til urvelgere representert ved helsefagarbeider Mona (24) i Bergen, pensjonist og tidligere lastebilsjåfør Ola (67) i Modum, elektriker Bjørn (47) i Stjørdal, butikkmedarbeider Tone (59) i Skien og sykepleier Fatima (35) i Oslo.

De konstruerte velgerne har fått den oppgaven å representere det Ap mener er vanlige folk. Fellestrekket er at de har lav utdannelse og ikke tjener spesielt godt. Det er ikke klassiske storbyvelgere, men velgere i drabantbyer, mindre byer og tettsteder i hele landet.

Det er den diametralt motsatte velgergruppen som Venstre har blinket seg ut. Prototypen på en urvelgeren er ung, har høy utdanning og bor gjerne i en storby. De er opptatt av å være moderne, teknologioptimister, og liker ikke Senterpartiet.

«Urbanisten» er ung, liberal og opptatt av saker som klima, rusreform, flyktninger og skeives rettigheter. I sitt indre kan man se hen for seg med tweedjakke, bok og en lokalprodusert øl på en ganske hipp pub. Partiet presiserer at de nødvendigvis ikke må bo i storbyen for å være «urbanisten», men det er vel ganske langt mellom dem på bygda.

Den andre velgertypen er «den etablerte idealisten». De har gjerne familie, og er mer opptatt av saker som treffer dem i hverdagen. Som skolepolitikk, barnehage og klima. Det er lett å se hen for seg sykle til jobben med hjelm, sykkelvogn og kurv.

Venstre har ikke gitt sine urvelgere navn, men jeg kan jo hjelpe dem litt. Urbanisten kan for eksempel være juristen Sveinung (33), bosatt i Oslo, men opprinnelig fra en bygd på Vestlandet. Den etablerte idealisten kan for eksempel være småbarnsmor og lærer Guri (40), bosatt i Oslo, men opprinnelig fra en bygd i Trøndelag. Hvor juristen og familiefaren Abid (45), skal plasseres i dette landskapet, er mer uklart.

Strategien er smart, men samtidig også desperat. For det er en måte å tenke på som ikke er uvanlig i politikken (eller i annen markedsføring), men som er særlig viktig når et parti sliter. Da må de berge stumpene. Gjennom å gå til kjernen.

Når Arbeiderpartiet er på et bunnivå, har de ikke råd til å spre seg for mye. Da må de spisse seg inn mot de velgergruppene der de har størst sjanse til å få napp. Dette er også velgere som har gått til Sp i stort antall, og som potensielt kan gå til Frp.

I høstens valg ser de at de har svært liten mulighet til å nå velgerne som tradisjonelt har vaket mellom Høyre og Ap, de såkalte lillavelgerne. Samtidig tar de sjansen på at høyt utdannede kvinner i byene uansett havner på venstresiden, særlig hos SV. Det er selvsagt risikabelt, men det er verre om de mister grunnfjellet sitt.

På samme måte tenkes det i Venstre. Skal de klare å komme seg over sperregrensen, må de sette inn støtet der det har mest effekt. Selv om mange i partiet er skuffet over at Distrikts-Venstre er svekket, er det blant unge, velutdannede i storbyene de har størst potensial.

På siste måling i Trønder-Avisa må man nesten bruke lupe for å få øye på partiet. Det er lite som går Venstres vei i distriktene, bortsett fra for Stads «super-ordfører» Alfred Bjørlo. Men selv om alle i Stad skulle finne på å stemme Venstre, skal det fortsatt godt gjøres å berge partiet.

Kynisk sett har Venstre mer igjen for å snakke om elbil og cannabis på Grünerløkka, enn å snakke om landbruk i Agdenes og Oppdal.

Utfordringen med en slik strategi er at partiet risikerer å bli smalere enn man egentlig ønsker. I Venstre er det fortsatt noen som klamrer seg fast til partiet selv om de er mest opptatt av landbruk, men det blir neppe enkelt å rekruttere nye. Det kan lett bli en ond sirkel for et parti.

Situasjonen er en helt annen for partier i medvind. Senterpartiet trenger ikke jobbe hardt for å sikre seg stemmene til dem som går med Felleskjøpsdress på jobb. De kan derfor tillate seg å appellere sterkere til nye velgergrupper, som drosjesjåfører i Oslo, kystfiskere i Flakstad og industriarbeidere i Årdal.

Men for å nå de velgerne som vil ha cannabis på apoteket, har de nok fortsatt en vei å gå.