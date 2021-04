REAGERER STERKT: – Det virker som kulturministeren og Kulturrådet har en total mangel på praktisk forståelse av hvordan bransjen fungerer, skriver Chris Collings. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

Debatt

En kniv i ryggen fra kulturministeren!

Mandag sendte Kulturrådet ut sine svarbrev over hvem som får tildelt stimuleringsordningen så langt i 2021. Det ser ut til å være helt vilkårlig hvem som får innvilget støtte eller ikke, og det virker som om Kulturrådet har en total mangel på praktisk forståelse av hvordan bransjen fungerer.

Publisert: Nå nettopp

CHRIS COLLINGS, manager og festivalarrangør

Det siste året har vært et spesielt år for alle. En av de første bransjene som ble rammet var kultursektoren. Festivaler, konserter, teater og andre kulturutøvere måtte avlyse alt. Omsetningen gikk ned 100 prosent.

Etter hvert kom det offentlige i 2020 på plass med kompensasjonsordningen for å unngå massedød og utradering av en hel bransje. Enkelte opplevde nok behandlingstiden som lang, men dette var likevel redningen for mange i 2020. Bransjen fikk virkelig erfare å ha det offentlige i ryggen.

Med mandagens offentliggjøring fra Kulturrådet føles det mer som å ha fått en kniv i ryggen.

På en pressekonferanse 19.oktober 2020 oppfordret Abid Raja kultursektoren til å strekke seg for å få gjennomført arrangementer innenfor de smittevernreglene som gjelder.

«Jeg som kulturminister, vi som regjering, vi ønsker at du ikke avlyser. Det vil koste krefter å rigge om opplegget du hadde sett for deg i en normal situasjon. Men vi håper du er klar for å ta dette ekstra krafttaket. Vi ønsker aktivitet. Vi ønsker å holde hjulene i gang», sa han.

På pressekonferansen kunngjorde Raja at regjeringen setter av 500 millioner kroner ut 2020 for å stimulere til at kulturarrangementer faktisk blir gjennomført. I tillegg foreslo regjeringen å bevilge drøyt én milliard kroner til ordningen første halvår 2021. Bransjen fikk beskjed om at kompensasjonen for avlyste arrangementer skulle fases ut.

I all usikkerheten så har politikerne bedt oss stole på det offentlige og signaler som kommer om støtteordninger, tiltak for bransjen og hvordan man skal opptre.

19.januar 2021 sa Abid Raja blant annet følgende i en pressemelding fra regjeringen:

«Jeg håper og tror at med regjeringens nye tiltak vil situasjonen bedre seg framover, og når det skjer er vi klare med en ny periode med stimuleringsordning som vil bidra til mye kulturell aktivitet i månedene som ligger foran oss. Kulturlivet skal på beina igjen. Jeg vet at kultursektoren fremdeles befinner seg i en svært vanskelig situasjon, og jeg vil fortsette med å hjelpe både gjennom stimulering og kompensasjon. Men det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse. ... Stimuleringsordningen vil hjelpe sektoren med å skape aktivitet»

Undertegnede er manager for Vidar Villa og Mia Gundersen, medeier av Kulturbåten MS Bjørvika, og festival- og konsertarrangør med over 100 involverte artister i året.

Sommeren 2020 var Vidar Villa opprinnelig booket til 25 festivaler. Alle disse ble avlyst. Skal man da brette opp ermene og stå på videre, eller skal man gi opp? Vi valgte å brette opp ermene. Vi leide en båt og booket en kyst-turné tilpasset daværende smittevernregler med maksimalt 200 gjester per arrangement. Dette endte med 44 utsolgte konserter og over 7000 solgte billetter. Vi søkte ikke om noe støtte for å gjennomføre denne turnéen. For oss var fokus å få jobbe igjen.

Høsten 2020 gikk vi i gang for å planlegge en vinterturné på nyåret. Etter Abid Rajas utsagn følte vi oss trygge på at dette kunne gjøres. Vi lanserte turnélisten i desember 2020. På denne tiden var det tillatt med arrangement for 50 personer, og vi tok dette som et utgangspunkt for turnéen som skulle starte i midten av januar 2021. Totalt ble det satt opp 20 konserter på flere av Norges beste konsertscener, der nesten alle ble utsolgt umiddelbart.

Etter juleferien stengte Norge ned igjen, og vi ble pålagt å utsette turnéen. Da vi kom i gang en måned senere var alle glade for å endelig kunne komme oss i arbeid igjen. Denne turnéen involverte ikke bare artisten selv, men også lydteknikere, musikere, management og konsertscener med sine ansatte over hele Norge.

Underveis i turnéen har det vært masse kostnader, herunder involverte som er tatt tilbake i arbeid, kostnader forbundet med reise, overnatting, markedsføring og alt annet som kreves for å gjennomføre konserter.

Listen fra Kulturrådet over hvem som får tildelt støtte eller ikke virker å være helt vilkårlig. For nevnte turné med Vidar Villa ble det innvilget støtte for seks konserter, gitt avslag på 13 konserter og én er under behandling. Det finnes ingen forklaring. Våre søknader og prosedyrer er like. Vi hører bransjekolleger si det samme: Det er umulig å skjønne hva som skiller et ja fra et nei.

I sum går vi i dundrende minus, og ender opp med stor gjeld til tross for utsolgt turné.

Kulturbåten MS Bjørvika i Oslo har planlagt konserter med flere kjente norske artister innen ulike sjangere. Konsertene med eksempelvis Madcon, Minor Majority og OnklP har fått innvilget støtte. Konsertene med eksempelvis Morten Abel, Jo Nesbø og Oral Bee har fått avslag. Skal Kulturrådet nå få bestemme hvilke aktører som er verdige til å fortsette i bransjen?

Endringen fra kompensasjonsordningen i fjor er at Kulturrådet i år er gitt anledning til å bruke skjønn i sin behandling. Det virker som de har en total mangel på praktisk forståelse av hvordan bransjen fungerer.

Kulturrådet viser nå til flere nye kriterier de har satt opp, blant annet at de tar hensyn til fordelingene høsten 2020. Det stod ingenting om dette i utlysningsteksten, og det ville nok ha hatt mye å si for mange aktører. Det er ikke mulig å forholde seg til kriterier satt i ettertid.

Kulturrådet opplyser videre at alle som har fått avslag i denne runden har mulighet til å søke på nytt. De neste søknadsfristene er 12. april, 10. mai og 1. juni. Dette betyr at neste søknadsfrist er 12. april, samme dag som svarbrevene med avslag er sendt ut. For aktører som allerede sitter med høye utlegg og gjeld for kulturarrangement i 2021, vil problemene nå bare bli større. Langt større.

Tabben vi har gjort har altså vært å lytte til de sterke signalene vi har fått fra det offentlige: stol på oss, stol på at det vil være forutsigbare støtteordninger, ikke avlys, men bidra til å gjennomføre og holde bransjen i live.