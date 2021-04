Leder

VG mener: Studentene betaler en høy pris for pandemien

Omtrent halvparten av norske studenter sliter med alvorlige psykiske plager, ifølge en ny rapport.

Antallet studenter som har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv, har økt det siste året, viser dramatiske tall fra den såkalte SHoT-undersøkelsen. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som ble tatt opp i mars og april, gir tydelige indikasjoner på pandemiens pris.

Mens studietiden for mange gjerne har vært en av livets beste, mest sosiale og kanskje også mest sorgløse stunder, oppgir nå 54 prosent at de savner noen å være sammen med; de føler seg utenfor eller isolert. 43 prosent av studentene oppfyller de formelle kravene for søvnløshet.

Det er også en nedgang i vurderingen av egen fysisk helse. I 2018 mente 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse. Nå sier 68 prosent det samme.

Det er selvfølgelig økningen i antallet som har tenkt, konkret vurdert og dessverre også forsøk å ta sitt eget liv som gjør mest inntrykk. Unge mennesker i livets vår skal ikke ha det slik. Men SHoT-undersøkelsen gir også, samlet sett, en pekepinn på et skyhøyt frustrasjonsnivå generelt.

Sammenholdt med rapporter om lang ventetid for å komme i kontakt med hjelpeapparatet for psykisk helse, gir dette dystre utsikter. Her må det settes inn akuttiltak. Også fordi dette ikke er en ny situasjon som ene og alene skyldes coronaen. Pandemien har bare gjort etterslepet større og tydeligere. Et krafttak må til. Det er nasjonale myndigheters ansvar.

62 000 av landets om lag 300 000 studenter har svart på undersøkelsen. Det er regionale og studiespesifikke forskjeller, men hovedtrenden er likevel nedslående. Alle våre universiteter og høyskoler har vært preget av coronasituasjonen, og langt de fleste har vært i stand til å organisere alternative, fortrinnsvis digitale, undervisningsløsninger. Balansegangen mellom ansvarlig smittevern og studiestedenes forpliktelser overfor studentene, har vært utfordrende.

I etterpåklokskapens lys kunne ting trolig vært håndtert annerledes, med differensierte regler. Kanskje var det ikke nødvendig å stenge studentfasiliteter i områder med lavt smittetrykk. Kanskje kunne lesesaler i større grad vært holdt åpne. Bare to av ti studenter sa de hadde et egnet sted å jobbe med studiene mens campus var stengt. Rundt halvparten sier i svarene sine at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital. Mindre engasjerende forelesninger oppgis som et betydelig problem.

Hele syv av ti vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning. Åtte av ti sier den største utfordringen da er mangel på kontakt med medstudenter og faglærer.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) synes å ta det som kommer frem i denne undersøkelsen på største alvor. En ekstraordinær bevilgning til å bygge opp det psykiske helsetilbudet i samskipnadene, er et godt grep. Det kan likevel ikke stikkes under stol at det aller viktigste regjeringen kan gjøre, er å bidra til at situasjonen normaliseres mest mulig, raskest mulig, også hva studentene angår.