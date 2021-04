Kommentar

Drøyt fra SV om abort

Av Hanne Skartveit

NYTT ABORTVEDTAK: SV-leder Audun Lysbakken har med seg et landsmøtevedtak om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22 når han går inn i valgkampen til høsten. Foto: Helge Mikalsen, VG

SV vil ha selvbestemt abort frem til uke 22, og åpner dermed for amerikanske tilstander i norsk abortdebatt. Dette kan bli stygt.

I dag foretas aborter så sent i svangerskapet bare i helt spesielle tilfeller, etter strenge kriterier. Årsakene til at det er slik, er åpenbare: For hver uke som går, utvikler fosteret seg mer og mer mot å bli et fullverdig menneske. Og jo senere en abort foretas, jo større belastning er det for kvinnen selv, og for helsepersonellet som skal utføre aborten.

Det er altså både medisinske og etiske grunner til at abort bør foretas så tidlig i svangerskapet som mulig. Dagens norske abortlov er kanskje en av verdens beste. Den ivaretar den skjøre balansen mellom kvinnens selvbestemmelse og fosterets rettsvern, med sterkeste vekt på kvinnen valg tidlig i svangerskapet, og økende vern om fosteret etter hvert.

Ikke noe alternativ

Dagens abortlov har også fungert godt politisk. Knapt noe annet politikkområde er tettere på livet selv. Abortloven handler om vanskelige og ofte ensomme valg for den som står midt oppe i det.

Derfor har den brede enigheten om dagens abortlov vært en stor fordel. Også de fleste abortmotstandere har sett at det ikke er noen gode alternativer til at det er kvinnen som må bestemme, de første 12 ukene. Fra uke 12 til uke 18 må kvinnen møte i nemnd. Her har de aller fleste fått medhold. Etter uke 18 er det strenge kriterier for når en abort kan gjennomføres.

OMSTRIDT ABORTVEDTAK: Vi trenger ikke amerikanske tilstander i norsk abortdebatt, skriver VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Bildet er fra en anti-abort-demonstrasjon i Washington i 2020. Foto: Thomas Nilsson / VG

SV har med sitt vedtak gått enda lenger enn å fjerne nemndene frem til uke 18, slik blant annet Ap har gått inn for. Også Aps forslag er et radikalt brudd med dagens abortlov.

Den nye tonen

Abortdebatten har de siste par årene tatt en uheldig vending. Statsminister Erna Solberg og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpnet det hele, med sitt uverdige spill med falske løfter om innstramminger av abortloven for å få KrF til å velge Solberg-regjeringen fremfor Jonas Gahr Støre. Men det er ingen unnskyldning for den andre siden. For de fortsatte. Brått ble det å forsvare dagens abortlov, nærmest regnet som konservativt og reaksjonært.

Jo flere nye uker med selvbestemmelse, jo mer kvinnevennlig, var den nye tonen. Vi var kastet mentalt tilbake til 1970-tallets abortkamp – selv om vi allerede hadde den loven kvinnene kjempet for den gangen. Nå er det Rødt og SV som leder, begge med sine vedtak om selvbestemt abort de første 22 ukene i svangerskapet.

Tøffe SV-kvinner

Det er overraskende at SV har havnet i denne posisjonen. I tidligere tider var SV et parti som maktet å ta opp i seg dybdene og nyansene i vanskelige verdispørsmål, ofte i større grad enn andre partier på venstresiden i norsk politikk. Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen reiste, sammen med KrF-er Kristin Aase og Høyres Kristin Clemet midt på 1990-tallet en ny abortdebatt om senaborter. De tre kvinnene ga ut bok sammen, «Abort – en debatt for 90-årene».

Også andre sterke SV-kvinner engasjerte seg den gangen, som partiets daværende parlamentariske leder, Kjellbjørg Lunde. Tøffe feminister, som evnet å se kompleksiteten i vanskelige etiske spørsmål.

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen var med på å reise en ny abortdebatt midt på 1990-tallet. Foto: Mattis Sandblad

Det fremtidsrettede i dag kunne vært å ta en grundig gjennomgang av hvordan dagens nemnd-system fungerer. I debatten så langt har begge sider kommet med sine versjoner av hvordan det oppleves, mye basert på enkeltstående historier. Kanskje er systemet modent for reform? Kanskje er det andre måter å gjøre det på? En slik gjennomgang er noe helt annet enn å åpne opp for selvbestemt abort helt til uke 22, slik SV nå har gjort.

Amerikanske tilstander

Vi vet ikke hva som blir resultatene av en mulig endring av abortloven. Vi risikerer uansett en ny, opprivende abortdebatt i Norge. Ser vi til USA, ser vi hvor brutalt og splittende det kan bli. I enkelte delstater er det lovlig med abort nesten frem til slutten av svangerskapet. Samtidig bombes abortklinikker, abortleger trues på livet. Mange steder er tilgangen til lovlige og trygge aborter sterkt begrenset.

Det siste vi trenger er hos oss en ny og opprivende debatt om selve abortloven, i en tid da det er mulig å finne ut stadig mer om et foster stadig tidligere i svangerskapet. De vanskelige etiske dilemmaene vi står overfor i den debatten, hadde antagelig vært litt mindre vanskelige dersom det fortsatt var bred enighet om at dagens abortlov skulle ligge fast. Nå er alt i spill. Det kan bli stygt, dette.