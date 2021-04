TRAFF PLANKEN: – Når Sp-leder Vedum krever lønnsfrys blant statlige ledere og lover en lavinntektskommisjon, er det både faktabasert og slagkraftig politikk, skriver kronikkforfatteren. Foto: Tore Kristiansen

Endelig på lag med både bygde- og byfolk flest, Vedum!

Trygve Slagsvold Vedums forslag om å kutte i lederlønningene bør høyt inn på en ny regjerings 100-dagersplan.

HANNAH GITMARK, rådgiver i Tankesmien Agenda

Enkelte utspill kan tyde på at Senterpartiet viktige fokus på distriktene har gitt dem en blindsone for de økende forskjellene mellom helt vanlige folk, som bor både i både by og bygd, og de som har mest i samfunnet.

For eksempel valgte partiet å prioritere og støtte noen av landets rikeste framfor fellesskapet, da de rykket ut mot forslaget om økt grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen. At antallet laksemilliardærer i Norge yngler, spilte åpenbart mindre rolle, når de bor på bygda. Noen ganger er partiets utspill også villedende og et forsøk på å ri flere hester, som da partileder Vedum og nyslått senterpartist Jan Bøhler gikk til angrep på nullutslippssoner i hovedstaden, som partiet i bystyret hadde vært med å vedta.

Derfor var denne ukas utspill fra Trygve Slagsvold Vedum godt nytt. Når han krever lønnsfrys blant statlige ledere og lover en lavinntektskommisjon er det for det første i tråd med Senterpartiets verdigrunnlag som slår fast at de vil «bygge samfunnet nedenfra».

Men kanskje aller viktigst: det er både faktabasert og slagkraftig politikk.

Kreftene som gir mer til de som får mest fra før, er nemlig så sterke at selv en pandemi ikke klarer å bremse det som skjer. Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) økte lederlønningene i det private næringslivet med nesten tre prosent i kriseåret. Vanlige folk fikk bare 1,7. Lederne i det offentlige dro på enda litt, og landet på 3,8 prosent.

De eneste som tjener på skyhøye lederlønninger, er lederne selv. En rekke studier har vist at høye lederlønninger river ned de ansattes vilje til å gjøre sitt beste på jobb hver dag – man opplever ikke å være i samme båt. Det blir en «vi og dem»-følelse framfor en fellesskapssfølelse. Høye lønnsforskjeller undergraver samarbeid, minsker motivasjonen og fører til redusert produktivitet. For ikke å snakke om at det kan gå på både tilliten og skatteviljen løs.

Vedum vil fryse lønna for alle ledere i staten som tjener over 1,5 millioner. Det er i tråd med en god kjepphest om at ingen bør tjene mer enn statsministeren (nå 1,7 millioner). Det finnes få argumenter for at noen bærer større ansvar enn landets øverste leder, og når man attpåtil er ansatt for å jobbe for henne og fellesskapet, bør lønnsnivået tilpasses deretter.

Senterpartiet burde imidlertid ikke stoppe der. For også i næringslivet er lederlønnsutviklingen urovekkende. Den gjennomsnittlige toppdirektøren i Norge har nå om lag seks millioner kroner i årslønn, ifølge en oversikt i Fri Fagbevegelse. Det er over ti ganger gjennomsnittsinntekten i Norge. I mange av disse selskapene er staten helt eller delvis eier. En opptelling i 2019 viste at oppstykkingen av Jernbane-Norge har økt direktørmengden fra 11 til 49 – alle med millionlønn. De seks toppsjefene tjente i snitt 3,2 millioner kroner hver. Også blant selskapene på børsen, som har staten på eiersida, kan lederne smile bredt. I kriseåret 2020 fikk Telenor-sjef Sigve Brekke 14,8 millioner i lønn og godtgjørelser. Det er omtrent 30 ganger inntekten til en vanlig industriarbeider.

Få tror vel at ledere på eget initiativ kommer til å følge oppfordringen som ofte kommer om å vise moderasjon. At styrene tar grep, ser heller ikke ut til å skje. Tvert imot ser vi styreledere som foreslår å vrake statens retningslinjer for lederlønn. Også her bør Vedum sette makt bak kravene. Vage formuleringer til styrer der staten er eier, må erstattes med klare krav, og konsekvenser for styreledere som ikke innfrir.

Det er også bra at Vedum ser utviklingen i toppen i sammenheng med hva som skjer i andre enden av fordelingen. Om lønnsoppgjørene som regel gir reallønnsvekst generelt, er han bekymret for at deltidsansatte, innleide, konsulenter, håndverkere og frilansere ikke får ta del i lønnsøkningene. Rentene har vært lave over tid, men Vedum trekker helt riktig fram at det hjelper lite folk uten råd til å kjøpe bolig, og som ikke nyter godt av billigere lån.

Det er godt observert at den offisielle statistikken som er lettest tilgjengelig, ikke alene kan gi et fullgodt bilde av hvordan det står til med forskjellene i Norge og at vi trenger et mer utfyllende systematisk bilde. Ulikhetsmeldingen som kom i fjor viser at nesten 30 prosent av lønnsmottakerne de siste seks årene har opplevd at reallønnen deres har gått ned. Som regjeringen selv skriver ser vi en utvikling mot et «arbeidsliv der utsatte grupper har ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold». En SSB-artikkel fra i fjor viste at økningen i ulikhet de siste 20 årene faktisk har vært tre ganger så høy som vi tror.

Det er med andre ord bare å brette opp ermene. Vedums siste utspill plasserer Sp trygt blant dem som jobber for et bedre samfunn, nedenfra og opp. Bærebjelken for åtte år med samarbeid mellom de tre rødgrønne partiene var et felles ønske om en langt mer rettferdig og bærekraftig fordeling av ressursene våre.

Et nytt flertall ved neste valg bør ta tak i disse konkrete punktene raskt og gjøre dem til hovedprioritet.