I THORVALDS ÅND? – Thorvald Stoltenbergs parti, de sosiale reformenes parti og velferdsstatens parti bør slå ring rundt rusreformen. Arbeiderpartiets landsmøte bør gå inn for en ny ruspolitikk, skriver kronikkforfatteren. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

En sosial reform for et sosialdemokratisk parti

Det er ikke mer fornuftig å straffe rusproblemer enn det er å straffe arbeidsledighet eller fattigdom. Arbeiderpartiets landsmøte bør sørge for at fellesskapet stiller opp for folk som sliter.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, Arbeiderparti-medlem

Foto: Klaudia Lech

Å bruke ungdomstiden sin i arbeiderbevegelsen har sine absolutte fordeler. Man får treffe fantastiske mennesker og besøke store og små steder i hele landet.

Et av de årlige høydepunktene har vært 1.mai. Og uansett om feiringen har vært i Jessheim, Høyanger, Kirknes eller en liten bygd i Sogn og Fjordane har kjernebudskapet vært det samme: samfunnet blir bedre av at vi tar vare på hverandre. De som står utenfor skal hjelpes inn.

Ingen av historiene på 1.mai handler om at syke skal piskes friske eller at arbeidsledige skal bøtelegges til de kommer seg tilbake til arbeidslivet.

I dag er det derimot samfunnets linje overfor rusmisbrukere. I tiår etter tiår har vi ikke bare akseptert å bruke samfunnets mest inngripende tvangsmidler mot folk som sliter. Vi har også hatt det for oss at det hjelper. Nå vet vi heldigvis bedre.

les også Frykter politisk spill vanner ut rusreformen: – Veldig stygt

Kriminaliseringen av mennesker som sliter med rus har ført til overdoser, skam, utenforskap og fortvilelse. Og ikke minst til at unge mennesker er redde for å be om hjelp.

Å misforstå straff og kalle det omsorg er ikke et nytt fenomen, men det har aldri vært arbeiderbevegelsens løsning.

Rusreformen er et viktig skritt i riktig retning. Fremfor å bruke samfunnets ressurser på å gjøre livene verre for folk som sliter, kan vi legge til rette for at folk får hjelpen og oppfølgingen de trenger. Det bør de få av folk som kan helse og som forstår rus.

Jeg vet at mange er enige i at vi skal hjelpe, men likevel vil straffe de som ikke har et problem. Problemet er at vi ikke kan vite hvem som sliter.

Folks problemer er ikke alltid klistret utenpå. Vi vet ikke hvem som opplevde overgrep i barndommen, som selvmedisinerer mot depresjon eller som flykter fra angst. Det er det derimot mulig for fagfolk å finne ut av.

les også «An offer you can’t refuse», Jonas!

Det som garantert ikke hjelper er straff, bøter, ransakelser og rulleblad. Et begynnende utenforskap blir ikke bedre av at politiet går gjennom leiligheten, mobiltelefonen og hulrommene dine i jakten på en brukerdose med hasj eller heroin.

At rusbruk kan ha store og negative konsekvenser for den enkelte, og spesielt for ressurssvake grupper, er de fleste enige om. Som rusreformutvalget viser forbilledlig i sin utredning er det derimot ingenting som tyder på at det har nevneverdig effekt på forbruket å straffe brukerne (se særlig side 155-161). Å fortsette å bruke store ressurser på en politikk som verken får ned forbruket eller bidrar til å hjelpe de som trenger det, vil være en bortkastet mulighet.

Selv om vi går fra straff til hjelp betyr ikke det at politiet mister redskapene de har mot narkotikarelatert kriminalitet. Narkotika vil fortsatt være forbudt. Det vil være ulovlig å selge, importere og produsere narkotika. Å kjøre i påvirket tilstand, bedrive vinningskriminalitet, voldskriminalitet eller annen kriminalitet som skader andre vil være forbudt. Det må etterforskes og oppklares og skal fortsatt straffes. Men tiden for å la sliterne betale prisen for en feilslått narkotikapolitikk bør være forbi.

les også Klart rusreformen er personlig – den handler om sånne som oss!

I møte med nye utfordringer og ny kunnskap har arbeiderbevegelsens alltid latt solidariteten strekke seg lengre. Ved nye korsveier har vi utvidet samholdet og bygget ut fellesskapet.

Det bør være løsningen også i møte med mennesker som trenger støtte og med en ruspolitikk som trenger fornyelse.

Det har sjelden virket å løse sosiale problemer med justispolitiske virkemidler. Arbeidsledige kan ikke straffes tilbake til jobb og rusmisbrukere blir ikke friske av bøter.

Thorvald Stoltenbergs parti, de sosiale reformenes parti og velferdsstatens parti bør slå ring rundt rusreformen. Arbeiderpartiets landsmøte bør gå inn for en ny ruspolitikk.