FORSKJELL: – De danske sosialdemokratene har i de siste målingene en oppslutning på rundt 34 prosent. Det er langt over Høyre i Norge. Ja, mer enn hele den borgerlige regjeringen her samlet. Hvorfor så stor forskjell? Kan det være fordi folk nå under corona-krisen søker sterkere felleskap og sterkere velferdssamfunn, spør kronikkforfatteren. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP

Ernas sjanse til å bli gjenvalgt er bitteliten

Hvorfor dekkes ikke det av media?

Publisert:

TRYGVE SVENSSON, daglig leder i Tankesmien Agenda

Hvis vi skal trekke frem en fin ting med corona så er det kanskje at vi får litt mindre politiske meningsmålinger, og litt flere tall om seriøse ting som smittespredning og testkapasitet.

Det er ingenting galt med å måle stemning i folket, men i de foregående valgene har meningsmålingsjournalistikken skygget for de politiske forskjellene på en måte som nærmer seg et demokratisk problem.

Hva skjer om for mye journalistikk handler om «på vei opp og på vei ned»? Jo, det blir mindre plass til diskusjoner om skolen skal bære mer eller mindre preg av testing, om eldreomsorgen skal være styr privat eller av det offentlige, om vi skal investere mer i grønn og fornybar energi eller overlate mer til markedet.

Men noen trender er viktige å legge merke til, både for journalister og andre. Til disse kan meningsmålinger være nyttige. Men da må også meningsmålingsjournalistikken være nyttig.

Hvor stor sjanse tror du for eksempel de blå partiene til å få flertall på Stortinget ifølge et gjennomsnitt av målingene denne uken?

Svaret er én prosent sjanse.

Der er skikkelig liten sjanse det. Men har du fått det med deg? At det denne uken er 99 prosent sjanse for er Erna Solberg byttes ut?

Hvis vi tar for oss en litt lengre periode, så øker sjansen litt.

«De blå partiene har per i dag 6,1 prosent sannsynlighet for å få flertall på Stortinget ved neste valg.» skriver førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Universitetet i Oslo på den interessante statistikk-siden estimite.com.

Det er altså 93,9 prosent sjanse for ny statsminister etter valget ifølge en som vel kan kalles Norges svar på Nate Silver, amerikaneren bak den legendariske meningsmålingssiden Fivethirtyeight (Bølstad jobber med like metoder og innen det samme, såkalte «Bayesianske paradigmet» for statistikk som Silver).

Dette er et nyttig korrektiv til målinger som tjener til å forvirre fremfor å opplyse.

I kategorien «journalistisk morsomt, spesielt for folk som sogner til høyresiden» slik mange politiske journalister etter hvert gjør, er målinger av typen TV 2 nylig presenterte, hvor man stilte spørsmål med hvorvidt NATO-generalsekretæren skal vende tilbake til norsk politikk.

For de som følger med på hva Jens Stoltenberg gjør, så har han jobb til 2022 med å passe på den vestlige verdens sikkerhet. Det så vi for eksempel i videoen denne uken hvor han og Joe Biden diskuterer veien fremover for alliansen. Han stiller altså ikke til valg i Norge. Men det er vel ingen stor gåte hvilket parti han ville stemt, om han kunne uttalt seg om slik.

Ikke bare var undersøkelsen uinteressant, metodikken bak er svært kritikkverdig ifølge eksperter. Som mangeårig ansvarlig for politiske målinger Nils Vibe i Norsk Gallup skrev: «Hvis vi skal kunne se på Kantar og TV 2 som seriøse aktører innenfor markedsanalyse og politisk journalistikk, må de gå i seg selv og velge helt andre metoder, og ikke lage oppkonstruerte problemstillinger som dette.»

Det skrives og måles altså mye, spesielt om Arbeiderpartiet, som har flere svake målinger bak seg. At Senterpartiets vekst er interessant, er ikke rart. Det er et uttrykk for folkelig mobilisering mot mange år med sentralisering.

Men det er underlig underdekket hvor historisk dårlig regjeringen gjør det. Spesielt med tanke på at kritikk av makten er pressens kjerneoppgave. Et eksempel:

Erna Solberg ble reddet av valgordningen og sperregrensen i 2017. I 2019 ble landet farget rød-grønt. Ap styrer i dag kommuner med 3,2 millioner av befolkningen, Sp med 903 000, mens Høyre er utradert som styringsparti i byene. Erna Solberg sa foran 2019-valget at Høyre satte seg som mål å styre over 50 prosent av befolkningen. Fasit er 11 prosent.

Høyre og Frp gjorde også sitt dårligste valg samlet sett siden 1993 i 2019. Det vi altså ser er en velgerbevegelse som startet i 2017, kom til tydelig uttrykk i 2019, og nå kulminerer.

Vi har en svært sterk opposisjon, med svært høye målinger. Hvorfor i all verden er ikke det journalistisk interessant?

Denne uken måles for eksempel den Høyre-ledede regjeringen samlet sett til under 30 prosent av Norstat for Vårt Land.

Til sammenligning kan man se på hvordan den rød-grønne regjeringen ble målt i august 2013, rett før det som ble regnet som en stor borgerlig seier. De ble målt til 41,2 prosent (og oppnådde 39,9 prosent i valget). De rød-grønne gjorde det altså svært mye bedre i opptakten til valget enn regjeringen gjør nå.

Denne uken oppnår Ap, Sp, SV, MDG og Rødt til sammen 58,2 prosent i nevnte Norstat-måling. På denne er både Rødt og MDG under sperregrensen. Hva skjer hvis en, eller begge disse partiene kommer over, mens KrF og Venstre havner under, noe som ikke er usannsynlig?

Ja, da har vi det største, mest seismiske maktskiftet i moderne norsk politisk historie.

KrF faller i så fall under sperregrensen for første gang siden de ble stiftet i 1933. Venstre faller tilbake til ørkenvandring.

Høyre går bare ned litt fra valgresultatet i 2013 i ukens måling, som eneste borgerlige partiet med grunn til å være fornøyd.

Det forklares ofte med styringstillegg regjeringer får i land som håndterer korona noenlunde bra. Men også her er det vinklinger politiske journalister kunne tatt tak i. I Danmark styrer for eksempel Mette Frederiksen alene. Sosialdemokratene har i de siste målingene en oppslutning på rundt 34 prosent. Det er langt over Høyre i Norge. Ja, mer enn hele den borgerlige regjeringen her samlet. De rødgrønne måles samlet til 52,8 prosent i Danmark. Hvorfor så stor forskjell på vår regjering?

Kan det være fordi folk nå under corona-krisen søker sterkere felleskap og sterkere velferdssamfunn og derfor i økende grad ønsker seg partier fra sentrum-venstre? Eller fordi Mette Frederiksen har gått i gang med en storstilt offensiv mot sentralisering, formulert blant annet i hennes nyttårstale.

Det ville være uendelig mye mer nyttig journalistikk enn kontrafaktiske målinger om NATO-sjefen. Det synes som om flere medier rett og slett ikke har fått med seg, eller har ikke interesse av, å vise, at tidene er i ferd med å skifte, og vi er i ferd med å få et massivt progressivt flertall i Stortinget.

Det er dårlig folkeopplysning. Det plukker ikke opp stemningen i folket.

Det burde være til ettertanke for flere som tar avgjørelser i nyhetsredaksjonene.