PÅ SAMEFOLKETS DAG: – Strukturell rasisme mot samer og andre nasjonale minoriteter fra 1850 og hundre år frem i tid, var en del av den norske nasjonsbyggingen. Likevel var det USA og Sør-Afrika som var i fokus da jeg lærte om rasisme på skolen, skriver Lisa Eshohel Knudsen.

Den strukturelle rasismen mot samene

Det kan være en øyeåpner for mange å kjenne til den grusomme rasismen som skjedde innenfor våre egne grenser, for ikke så alt for lenge siden. Samefolkets dag er en god mulighet til å reflektere over akkurat dette.

LISA ESOHEL OGBEIBOR KNUDSEN, prosjektrådgiver i Minotenk

Etter fjorårets debatter om rasisme i Norge ble det tydelig at vår egen rasistiske historie ikke har blitt godt nok fortalt. På samefolkets dag – i dag, 6.februar og alle andre dager i året – ønsker jeg at vi som ikke er samer står opp mot den rasistiske hetsen som mange fortsatt opplever.

På skolen lærte jeg så godt som ingenting om samenes historie i Norge. Ikke om koloniseringen og tvangsflyttingen. Ikke om internatskolene samiske barn ble sendt til. Ikke om raseforskningen. Strukturell rasisme gjennom fornorskingspolitikken rettet mot samer og andre nasjonale minoriteter fra 1850 og hundre år frem i tid, var en del av nasjonsbyggingen vår.

Likevel var det USA og Sør-Afrika som var i fokus da jeg lærte om rasisme på skolen.

En viktig del av kampen mot rasisme handler om solidaritet og anerkjennelse. Vi er mange som har opplevd ulike former for rasisme og vi kan alle bidra med våre perspektiver. Jeg vet hvordan det er å bli ropt skjellsord etter. Å bli vitset om og ekskludert på bakgrunn av fordommer mot gruppen jeg tilhører.

Men jeg vet ikke hvordan det er å ha blitt frarøvet kulturen min og språket mitt. Å vite at foreldre og besteforeldre ble tvunget til å skamme seg over å hvem de er.

Samene vet veldig godt hva strukturell rasisme er, det er en del av deres historie. Ettervirkningene av strukturell rasisme er ødeleggende. Blant annet fant en undersøkelse fra 2019 at angst og depresjon var mer utbredt blant samer enn hos den øvrige befolkningen.

Det har ikke alltid vært lett å føre en samtale om rasisme i Norge, for mange føler nok fortsatt at det er noe som utelukkende hører til slaveriet og kolonialiseringen andre steder i verden. Det er noe fjernt for dem, og utenfor deres selvforståelse.

Derfor kan det kanskje være en øyeåpner for mange å kjenne til den grusomme rasismen som skjedde innenfor våre egne grenser, for ikke så alt for lenge siden.

Samefolkets dag er en god mulighet til å reflektere over akkurat dette. Jeg er glad for at mer fokus rettes mot samers rettigheter og deres kulturarv. Jeg er glad for at stadig flere samer ikke skammer seg, men er stolt over å være samisk. Men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder hets mot samer. Og her har vi alle et ansvar.

Gratulerer med dagen! Lihkku beivviin! Læhkoen biejjine! Vuorbbe biejvjin!