Rødts feilaktige fortelling om helsekutt

Som så mange ganger før opererer Rødt med en helt egen virkelighetsforståelse. Denne uken farer de med tøys om norsk helsepolitikk.

SVEINUNG STENSLAND, stortingsrepresentant (H)

I et innlegg i VG mandag denne uken forsøker Rødts Mímir Kristjánsson å skape et inntrykk av at det norske helsebyråkratiet ikke evner å gjøre jobben sin, og at det er villet politikk fra Høyre. Det er tull, begge deler.

Kristjánsson liker seg i rollen som frittalende kommentator og moromann, men er stortingskandidat for Rødt i Rogaland og må derfor tas på alvor.

Det er selvsagt ikke slik at Høyre i regjering høvler over helsefeltet. I all sin iver etter å angripe Erna Solberg utelater Kristjánsson glatt å fortelle at Rødts egen statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, har gått inn for langt større kutt i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet enn regjeringen har gjort. I perioden 2014 og frem til i dag har Arbeiderpartiet i sine alternative statsbudsjetter foreslått å bevilge totalt 22,5 millioner kroner mindre til FHI, og de har foreslått kutt på ytterligere 110 millioner kroner i Helsedirektoratet. Dette passet vel ikke inn i bildet av Høyre som den store stygge ulven.

Hovedårsaken til at FHI har færre årsverk nå enn ved starten av Høyres tid i regjering er såre enkel. Hele den store avdelingen for rettsmedisinske fag ble på et tidspunkt overført fra instituttet til Oslo Universitetssykehus. Dette utgjør over to tredjedeler av reduksjonen i årsverk. Når man overfører årsverk, er det naturlig at også pengene følger med.

«Vi har jobbet grundig og systematisk med omstilling over flere år», sa direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg den gangen. Og senest samme dag som Kristjánssons innlegg ble publisert understreket samme Stoltenberg i Dagsnytt 18 at tidligere nedbemanninger i FHI ikke har hatt noe å si for analysekapasiteten av coronaprøver nå.

Det som betyr noe, og som vi hyller de som jobber der for, er at både Helsedirektoratet og FHI nå leverer mer enn noen kan forvente. At offentlig sektor, både helsebyråkrati og andre etater har måttet omstille seg, og fortsatt gjør det, er bra. Det er ingen dårlig nyhet. For det er helt nødvendig at også helsebyråkratiet blir mer effektivt og mer digitalt. Det verken har gått eller går på bekostning av norsk helseberedskap, selv om enkelte stemmer på venstresiden desperat forsøker å tegne et bilde av at Norge nærmest stod på bar bakke i møte med pandemien.

Vi er ikke ufeilbarlige. Selvsagt vil det alltid være enkelte ting som kunne vært bedre, men vi trenger ikke titte langt utover landegrensen for å se hvor vanvittig mye verre ting kunne ha gått i Norge. At det har gått så bra til nå er først og fremst takket være alle dere som bidrar i smitteverndugnaden og et fantastisk helsevesen. Men det hadde heller ikke gått om den norske beredskapen ikke var godt rustet.

Helse- og omsorgssektoren har over flere år utviklet regelverk, planer og systemer for krisehåndtering. Dette er basert på erfaring fra hendelser, øvelser og risiko- og sårbarhetsanalyser. Regjeringen har fulgt opp pandemimeldingen helt siden 2013, både gjennom egne overvåkingssystemer, varsling innenlands, rolleavklaring og koordinering.

Det ble i 2014 fastsatt en ny versjon av Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa. Målet med planen er å sikre felles nasjonal beredskapsplanlegging for å håndtere en influensapandemi og opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner. Vi tok initiativ til, og bidrar i CEPI, som støtter utvikling av vaksine-plattformer, der et nytt smittestoff kan settes inn i en allerede utprøvd vaksine som raskt kan produseres og testes for å nedkjempe utbruddet.

Senest i 2019 reviderte vi smittevernloven og fastsatte beredskapsplan for utbrudd av smittsomme sykdommer. Dette har blant annet bidratt til at isolasjon i helseinstitusjonene våre fungerer så godt som det gjør.

Hvis Mímir Kristjánsson ønsker å fullføre doktorgraden i etterpåklokskap og nedsnakking av norsk beredskap, kan han begynne med å svare for noen av partiet Rødts egne prioriteringer:

I sine kommunistiske partiprogram og alternative budsjetter i årene frem mot 2020 finner vi ingen verdens ting om verken vaksiner, legemidler eller helseberedskap. Det vi imidlertid kan lese der er en slags forbannelse over «et forvokst helsebyråkrati». Og alt i alt en politikk som vil rive beinene under livsviktige vaksiner og legemidler, gjennom kamp mot patentene. Det er i det hele tatt svært lite hjelp å hente fra Rødt i møte med coronakrisen – men vær så snill: Hold i det minste avstand og host i albuen.