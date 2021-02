Leder

Dette blir det ikke noe av, Frp

FREMMER FORSLAG OM Å LEGGE NED SAMETINGET: Frps Per-Willy Amundsen (Frp) er en av forslagsstillerne. Han har støtte av Frps sametingsrepresentant Arthur Tørfoss. Foto: Tore Kristiansen

Et Frp i trøbbel drar en klassiker og vil nok en gang legge ned Sametinget.

Publisert: Nå nettopp

Da Frp-leder Siv Jensen besøkte Sametinget i 2012, foreslo hun at bygningen kunne gjøres om til museum. Tidligere nestleder Per Sandberg, som nå er pubeier i Halden, så kanskje potensialet. Han mente hotell kunne være passende.

Tirsdag fremmer Frp på nytt et forslag om å legge ned Sametinget, ti år etter at de gjorde det sist. Bak står ifølge NTB Frp-representantene Per-Willy Amundsen, Helge André Njåstad og Bengt Rune Strifeldt.

– Pengene som i dag går til nok en byråkratisk papirflytter, kunne gått til å gjøre arealene og forholdene mer attraktive. Det kunne vært gitt insentiver til etableringer, bygging og verdiskaping, sier Amundsen til NTB.

Og det har vært en del å si om Sametingets pengebruk. I 2019 påpekte Riksrevisjonen at Sametinget hadde brutt det statlige økonomiregelverket. Og slikt går selvsagt ikke an.

Dyrt er det uansett også selv om alt er på stell. Sametingets budsjett er anselig, på vel en halv milliard kroner i år. Altså sammenlignbart med et par budsjettsprekker i Bjørvika i Oslo.

Frp sliter på målingene, og prøver å skape oppmerksomhet om politikken sin. Men også de vet at de ikke kommer noen vei med dette forslaget.

Det vil være uklokt å legge ned Sametinget når man først har etablert det. Nedleggelse vil – med rette eller urette – bli oppfattet som et tilbaketog til førkrigstidens fornorskningspolitikk.

Ideen bak Sametinget var å etablere et representativt organ for samiske interesser i Norge. Før den tid hadde vi Norsk Sameråd, som ikke fungerte særlig godt. Poenget var å gi samiske interesser en tydeligere stemme i den norske offentligheten.

Det er mye å si om hvordan det har fungert. Sametinget gjør utvilsomt en viktig jobb blant annet som høringsinstans. I motsetning til det Frp antyder når de snakker om byråkratisk sluk, jobber det en rekke svært kompetente og flinke folk i Sametinget.

Vi vil likevel ikke avfeie Frps generelle argument om at vi bruker for mange penger på alt mulig rart i Norge. Oljepengebruken her til lands er altfor høy. Vi kan ikke la dette skli ut enda mer.

Og det er bra vi har politikere som har som mål å passe på pengebruken. Økonomistyring er en vanskelig øvelse. Ikke minst, som vi har sett igjen og igjen, for Frp selv.