22. juli og oppgjøret som aldri kom

Snart ti år er gått siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, og nå har de heldigste av oss blitt voksne. Føler jeg at politikken sviktet? Ja, egentlig.

IRIL MYRVANG GJØRV, Utøya-overlevende og samfunnsfaglærer

Jeg fikk et slag i magen da Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, skrev at det er noe vakkert i at nettopp en som var på Utøya kan fremme forslag om hva 22. juli skal bety og hvordan Trondheim skal forvalte minnet, ti år senere. «Men samtidig illustrerer det noe av det vi har ugjort, at hun selv er forslagsstilleren.»

Slaget i magen handler om hvor rett han har i alt det som er ugjort. De fleste samfunnsinstanser har forsøkt å forvalte sin del av ansvaret for arven etter 22. juli. Læreplanen, litteraturen, kunsten og forskningsinstituttene har tatt sin del av ansvaret. Politikk virker. Det ser vi når alle på T-banen bruker munnbind, holder avstand og jobber hjemmefra.

Likevel har oppgjøret i norsk politikk uteblitt – nå er viktig at politikken ta ansvar og dermed sørge for at vi alle tar ansvar for arven etter 22. juli.

Det var ingen som stod på barrikadene og krevde et oppgjør mot hatpratet, rasismen og fremmedfiendtligheten, foruten om ungdomspartiet som stod i det selv. Jeg er ikke aktiv i AUF og var på mange måter på sommerleir ved en tilfeldighet, men jeg skjønte fort at dette måtte vi overlevende bære selv.

Jeg skjønte at dette måtte vi bære alene da Sylvi Listhaug, daværende justisminister, postet et bilde på Facebook hvor det stod at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», og brukte utallige runder på å beklage.

Eller de gangene AUF har forsøkt å ta et oppgjør med tankegodset som førte til at deres meningsfeller og venner ble drept og heller møtes med anklager om at de bruker «Utøya-kortet» for å sanke sympati, og de samme innleggene får 140 latter-emojis på Facebook. Og jeg skjønner vi er alene hvert år når Human Rights Service mottar statsstøtte.

Ofte skulle jeg ønske statsminister Erna Solberg gjorde mer enn å svare «Jeg ville nok ikke brukt de ordene.» Det oppleves som å konstant gå i motvind, som når barn roper med all sin makt at man ønsker å bli tatt på alvor, men alltid bli møtt med et nedlatende klapp på skuldra. Norge trenger et oppgjør med ytre høyre, og da bør politikken og regjeringen starte først.

Gang på gang har overlevende eksponert seg selv for hets og hat i søken etter oppgjøret. For mange overlevende har dette resultert i trusler, og flere har lovet seg selv å aldri gjøre det igjen.

Jeg valgte å gjøre mitt, og det gjorde jeg med glede. Jeg valgte å bli lærer for de eldste barna, for å bidra til at dette aldri skulle skje igjen. Jeg gjorde det for Anders, Gunnar, Simon, Johannes og de andre som ikke fikk vokse opp, og jeg gjorde det for alle mine fremtidige elever som skal lære om 22. juli gjennom oss alle.

De nye læreplanene er krystallklare på hva elevene skal bli rustet til å lære og forstå, men det er uhyre vanskelig å forvalte arven på en god måte når politikerne ikke går foran og viser vei.

Rosetogene og lovnader om å verne om demokratiske verdier og fellesskapet var viktig. Men jeg trodde likevel at de harde og nødvendige debattene ville komme i ettertid. Har politikken sviktet? Ja, egentlig.

Jeg føler meg sviktet av politikere som ikke slår ned på retorikk som minner om noe tatt rett ut av terroristens manifest, også blant sine egne. Jeg føler meg sviktet av hver og en av dere som har så berøringsangst for å snakke om 22. juli at man ikke vil røre det. Jeg føler meg sviktet når hver og en av dere ikke står opp mot rasisme og hatytringer i hverdagen.

Ti år er gått, og vi overlevende har blitt voksne. Vi har blitt lærere, jurister, sykepleiere, politi, byråkrater, forskere, ingeniører, journalister, politikere og foreldre. Byrden etter 22. juli må vi alltid bære med oss, vi har ikke et valg. Men du har et valg om å stå opp mot alle de verdiene, konspirasjonene, fremmedhatet, islamofobien, kvinnehatet, politikerforaktet og rasismen som Breivik forfektet.

Politikk og retorikk setter grenser for hva et samfunn kan og skal tåle. Jeg tror at politikk virker, og for at oppgjørets time skal kunne skje må den vise oss vei. Mange av oss vet ikke hvordan vi skal bære denne arven, så hva kan du gjøre mens vi venter på politikken? Du kan snakke med barna dine om 22. juli og ikke minst hvorfor det skjedde. Du kan besøke 22. juli-senteret og du kan delta i kommentarfelt-debattene og ta til motmæle.

25. juli 2011 sa kronprins Haakon følgende på Rådhusplassen: «Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meningen og holdninger er uten betydning.»

Jeg skal gjøre mitt for deg og dine barn, og bringe rosetogene inn i norske klasserom.

Mens vi venter på politikken til å lede an, må du gjøre ditt.