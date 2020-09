REFSER JEVNALDRENDE: – Vi unge er på ingen måte syndebukker, men vi har syndet. Når vi bryter smittevernreglene, fortjener vi å høre det. Det må vi tåle, skriver Daniel Skjevik-Aasberg. Foto: Mathias Willassen Hanssen

Vi unge må ta smitteansvar!

Smittetallene øker. Det er vi unge som smittes. Vi smitter andre. Nå må vi følge smittereglene, ikke festimpulsen.

DANIEL SKJEVIK-AASBERG, jusstudent og nestleder i Unge Høyre

Ungdommen er i siget: Grotte-rave i Oslo, hjemmefester ute av kontroll, unge folk som bare «må» feste. Unnskyldningene for å bryte smittevernreglene er mange: Alt fra skjenkestopp og mangelen på offentlige tilbud, til kjedsomhet og mangel på impulskontroll. Unge mellom 20 og 29 år er nå den gruppen med flest antall bekreftede smittetilfeller. Vi begynner å bli lei. Det kan koste oss dyrt.

Det er opprørende å se hodeløsheten blant mange unge. Det er også farlig. Det kan føre til ukontrollert smitte. Unnskyldningene fraskriver oss ansvaret vi har. Jeg tror heller ikke det er representativt for hvordan de fleste unge forholder seg til smittereglene, eller ønsker å forholde seg til dem.

Høsten er på vei. Sola skinner. Mange vil dra på fest og ha det gøy. Selvfølgelig er det fristende. Jeg vil også henge på de kule festene, grille med vennene mine og leve bekymringsløse dager. Virkeligheten er imidlertid ikke sånn.

Vi har daglige, nye smitteutbrudd. Tusenvis må i karantene. Spredningen av viruset øker igjen. Ingen unge ønsker å bli smittet eller syke. Ingen unge ønsker å smitte andre. Aller minst ønsker vi en ny nedstenging av samfunnet. Det vil ramme oss unge hardt.

I dag kan vi møtes med smittevernregler. Vi risikerer at vi ikke kan møtes i det hele tatt. I dag kan skoler, universiteter og høyskoler gjenåpnes. De kan de bli stengt igjen. I dag har mange unge kommet tilbake fra permittering i deltidsjobben. Vi kan bli permittert på nytt.

Som ung er det rett og slett ikke noe alternativ å gå tilbake til smitteregimet fra i vår. Enkeltpersoners brudd på smittevernreglene under fest, kan ødelegge alles mulighet til og møtes i det hele tatt. Nå må vi legge vekk selvrettferdigheten og finne frem selvdisiplinen.

Selv om unge folk har et behov for å se hverandre, er det noen som rammes enda hardere: Mennesker i risikogruppen: Eldre og de med underliggende sykdommer som har levd isolert siden mars. Eller de som har blitt syke og mistet livet. Viruset rammer blindt og noen mennesker hardere enn andre. Det kan like gjerne være deg eller meg som reagerer ekstra dårlig på viruset.

Det er derfor vi gjennomfører dugnaden. Jeg vil ikke ha ansvaret for at mine venner havner på sykehus. Jeg vil ikke ha ansvaret for at noen dør. Vi kan ikke se viruset, men vi kan se til hverandre.

Ja vel. Kanskje foreldrene våre har vært uansvarlige og slappe med smittevernreglene. Kanskje ikke alle plaskende voksne i strandkanten overholdt énmetersregelen. Kanskje ikke alle på ferie eller «harrytur» fulgte karantenereglene. Hva hjelper det oss unge? Dersom vi sammen ikke får smitten ned, vil samfunnet bli stengt igjen. Selv om alle følger smittereglene kan noen være uheldige. Derfor må alle ta ansvar. En av oss kan spre smitten til mange. En av oss kan stoppe smitten fra å spre seg til mange. Vi kan velge å være den som sprer smitten eller vi kan velge å være den som stopper den.

Vi unge er på ingen måte syndebukker, men vi har syndet. Når vi bryter smittevernreglene, fortjener vi å høre det. Det må vi tåle. Vi unge har vært flinke lenge. Det må vi fortsette å være. Hvis vi ikke gjenopptar dugnaden spøker det ikke bare for uteliv og breddeidrett, men også for liv og helse. Den enes fest, kan bli den annens positive coronatest. Nå gjelder det å få selvdisiplinen under kontroll.

