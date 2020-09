FÅR KRITIKK: Høyres Kristin Ørmen Johnsen (midt i bildet). Foto: Tore Kristiansen

Uryddig fra Høyre

Når jusprofessorer skyter fra hofta, må man kunne forvente at ansvarlige politikere tenker seg om før de refser.

INGRID RØYNESDAL, administrerende direktør, Oslo-Filharmonien

STEIN OLAV HENRICHSEN, administrerende direktør, Munchmuseet

«Professor mener direktøren ved Nasjonalmuseet har brutt regler om habilitet i sponse-saken som involverer Nicolai Tangen», kunne vi nylig lese i VG. Jusprofessorene Eivind Smith, Jan Frithjof Bernt og Christoffer Conrad Eriksen er raskt ute med kritikk, vel vitende om at deres autoritet medfører overskrifter.

Smith sier: «Man kunne kanskje tenke seg at dette bare handler om å prate med noen venner om gaver til et godt formål og at det derfor er uproblematisk.Men i slike situasjoner kommer det helt sikkert noen vilkår med fra giverens side, og det er uansett klart at saksbehandlingen er problematisk ved slik inhabilitet».

Når media lar jusprofessorer slippe til med slike sleivete kommentarer, kaster politikere seg altfor ofte på, denne gang både SV og Høyre. Men hva vet Smith om de samtalene han refererer til? Og hvorfor er ikke VGs journalist mer interessert i premissene for dette ordskiftet?

En offentlig kulturinstitusjon har mange og dels motstridende krav å innfri. Man skal drive bedriftsøkonomisk forsvarlig samtidig som man skal nå ut til et stadig bredere og mer mangfoldig publikum. Å øke kulturinstitusjoners egeninntekter er også en klar kulturpolitisk føring og et av Høyres tydeligst uttalte kulturpolitiske mål. For museene er det særlig kritisk å lykkes med private samarbeid, fordi innkjøpsbudsjettene er små. Selvfølgelig må man også i kulturfeltet håndtere habilitetsutfordringer på en ryddig måte.

Men det som i denne saken fremstår som virkelig uryddig er når leder i Stortingets kulturkomité Kristin Ørmen Johnsen fra nettopp Høyre «slår fast» i kritikken mot Nasjonalmuseets direktør, at «saken fremstår uheldig» og at hun skal be statsråden se på regelverket, åpenbart uten å ha satt seg inn i saken.

For ordens skyld: Vi kjenner Karin Hindsbo, slik de fleste ledere av store kulturinstitusjoner kjenner hverandre. Mange kulturledere omgås selvfølgelig også beslutningstakere fra andre sektorer, deriblant næringslivet. Det å lykkes godt med privat-offentlig samarbeid forutsetter gjerne at partene har felles strategiske mål.

Å finne denne felles plattformen fordrer ofte personlige relasjoner. Dette er overhodet ikke unikt for Norge og langt fra unikt for kulturfeltet. Mange vil til og med si at det er svært viktig for et demokratisk samfunn at det finnes slike hensiktsmessige broer mellom mennesker fra ulike samfunnsfelt. Det er kulturlederes jobb å være opptatt av legitimiteten og potensialet til den institusjonen man leder. Politikerne har så langt utelukket å gi skatteincentiver for privat støtte til kunst i Norge, slik det praktiseres i flere andre land. I Norge vet man mye om at det i hovedsak er øverste leder som må initiere slike samarbeid for at de skal kunne etableres.

Samtidig er private aktørers villighet til å gi penger til norsk kunstliv generelt liten. Samarbeid fordrer tillitsbaserte relasjoner, uten at dette betyr at man trenger å bryte habilitetsregler. I Nasjonalmuseet har øverste leder initiert et mulig samarbeid med en privat aktør som hun omtaler som en venn. Hun har ingen personlig vinning i dette, men initierer kontakt på vegne av museet. Det er andre i organisasjonen som gjør forhandlingene knyttet til avtalen og et fullt habilt styre vil ta beslutningen om eventuelt å inngå en avtale.

Er en slik prosess som dette virkelig å anse som uryddig? Hvis Høyre mener ja, må jo det å ha et tett og personlig nettverk i næringslivet faktisk være noe som bør holdes mot kandidater som søker lederjobber i kulturlivet. Eller? Enhver profesjonell aktør må tilstrebe ryddighet. Ikke minst må man kunne avkreve ryddighet når sentrale politikere og lovens autoriteter entrer en bane de åpenbart ikke kjenner.

Publisert: 12.09.20 kl. 11:40