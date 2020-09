FARLIG FERD: Hundretusener av flyktninger og migranter risikerer livet i overfylte båter på vei mot et nytt liv i Europa. EU iverksetter nå tiltak for å returnere flere som ikke har rettmessig grunnlag for å søke asyl, og samtidg ta bedre i mot reelle flyktninger. Foto: Harald Henden

EUs migrasjonspakt er en god begynnelse

«Ingen vil bli fornøyd», erkjente EU-kommissær Ylva Johansson da hun la frem unionens nye migrasjonspakt. Men EUs «innenriksminister» har mer tro på 27 misfornøyde medlemsland som er villige til å forhandle, enn om halvparten hadde jublet og resten protesterte. Vi får håpe hun får rett.

Ingen land skal presses til å ta imot asylsøkere eller oppfylle flyktningkvoter. Dette er ute av EUs strategi. Det samme er Dublin-avtalen, som nå er «uegnet til å håndtere global migrasjon». Men alle medlemsland må være med på å bidra til at EU opprettholder en rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk. Land som ikke ønsker å ta imot asylanter kan oppfylle sine medlemsvilkår på annet vis. Eksempelvis med diplomatisk innsats for å få til avtaler med mottaksland, slik at asylsøkere som har fått avslag kan returneres.

Det vil i så måte være svar på tiltale til dem som bruker fravær av slike avtaler som påskudd for å stille seg utenfor forsøkene på å løse disse utfordringene.

En ny start, ifølge EUs visepresident Margaritis Schinas. Basert på idealene om solidaritet og ansvar, forpliktelser overfor internasjonale konvensjoner, men også respekt for det enkelte medlemslands rett til å beskytte egne grenser. Det gjelder også EUs egen yttergrense.

Hovedbudskapet er at ankomstprosesser skal effektiviseres, flere skal returneres hurtigere og EU vil styrke samarbeidet med migrantenes opphavsland og eventuelle tredjeland. Både for å gjøre det enklere å identifisere og sende tilbake personer uten rettmessig krav på asyl, samt forbedre deres situasjon der de kommer fra.

EU vil ta initiativ til å gjøre mer for de land som folk flykter fra, slik at det blir mindre aktuelt å bryte opp, og bidra til at færre utsettes for menneskehandlere og livsfarlige fluktruter.

Det vil være naivt å tro at den nye migrasjonspakten kommer til å bli vedtatt med akklamasjon i EU-landenes nasjonalforsamlinger. Ungarn har allerede flagget innvendinger, men ikke nødvendigvis motstand. Det ga gjenklang i form av optimisme hos den konservative greske visepresident Schimas og Sveriges sosialdemokratiske EU-kommissær under fremleggelsen, der det ble fremholdt at avtalen er et krystallisert konsentrat av alle innspill fra samtlige 27 medlemmer.

«Ingen lands bekymringer er mer legitime enn andres. Alle er blitt hørt», sa EUs visepresident, som understreket at unionen hadde tatt lærdom av de mislykkede forsøkene på å løse migrasjonskrisen for fem år siden.

Migrasjonspakten bærer det som gjerne kalles EUs adelsmerke, kompromissets kunst. Samtidig er handlingsplanen konkret nok både på kort og lang sikt, noe som styrker muligheten for at den kan bli iverksatt. For land som Hellas og Italia innebærer pakten at EU sender beredskapsstyrker til de overfylte flyktningleirene for å gjøre dem mer levelige, og samtidig får fortgang i asylbehandlingene.

Slik er dette en god begynnelse, om ikke annet. Fortsettelsen vil vise om EU virkelig er en union, eller bare et forliksmaskineri.

