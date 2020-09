FRYKTET FØLELSE: – Jeg vil slå et slag for bitterheten. Det er noe dypt ærlig og nakent over den, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Line Møller

En ode til bitterheten

Ikke bli bitter, sa de til meg. Ikke skriv en bitter bok, terpet de. Men hvem skulle kunne – og tørre – å skrive om bitterhet om ikke jeg?

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Det er veldig populært å fortelle at man ikke er bitter. «Bitter, jeg? Nei da! Det hjelper jo ingenting. Man må se framover.» Uansett hvilken dypt urettferdig, til og med vond og traumatiserende hendelse som har inntruffet, så er det eneste riktige å erklære sin avstand til bitterhet så fort som mulig. Følelsen av bitterhet er så lite stueren og skamfull at den må ties og lyves om.

Det blir en slags dobbelbyrde – man er både bitter og skamfull over å være det. Hvis man likevel ved et uhell uttrykker bitterhet, er det nedslående svaret godt kjent: «Du høres jo bitter ut.» Og dermed er samtalen om tabubelagte følelser avsluttet.

Jeg vil slå et slag for bitterhet. Det er noe dypt ærlig og nakent over det. «Se, dette hendte meg. Det var satans urettferdig. Jeg fortjente det ikke. Det gjorde meg bitter.» Å innrømme det kan være styrkende, til og med helbredende. Jeg har mer tro på ekte og sann bitterhet enn på rosenrød og naiv – og ofte for tidlig og påklistret – positivitet og tilgivelse. Det er umulig å se framover før man har tråkket ordentlig godt i fortidens gjørme.

I det hele tatt mener jeg at alle følelser er legitime, og de skal føles helt og fullt, også de negative og de minst stuerene – som nettopp bitterhet eller hevngjerrighet. Jeg tenker ofte at mange nordmenn dekker over de negative følelsene med en falsk positivitet og blidhet som sprøytes over det bitre og vonde som en rosa kakeglasur. Det er falskt og uærlig, men alternativet virker for skremmende for de fleste.

Bitterhet er en fryktet følelse, fordi den stempler den som bærer den. Det er ikke noe attraktivt ved det. De som har en fornemmelse av å holde på å bli bitre, bruker tid og krefter på å overbevise omverdenen om det motsatte. Ingen vil være den som henger fast i fortidens grums. Bare google på «Jeg er ikke bitter» og få opp navnene på alle politikere og kjendiser som krampaktig har måttet overbevise journalister og lesere om sin manglende bitterhet.

Følelsen av bitterhet er visstnok beslektet med sinne, for den kommer som følge av å kjenne seg urettferdig behandlet. Ofte må imidlertid den bitre kneble sitt sinne fordi motstanderen hens er uovervinnelig – den andre kvinnen, en arbeidsplass som ikke vil ha hen eller en uhelbredelig sykdom.

Jeg husker jeg spurte min kreftsyke mor om sykdommen hennes hadde gjort at hun så ting klarere og var mer takknemlig og ydmyk overfor livet. «Ikke faen», svarte hun kontant. Kreft hadde ikke gjort henne til et bedre menneske. Den gjorde henne til et døende – og bittert – menneske. Hun var bare i 40-årene, ikke stort eldre enn hva jeg er nå. Hun hadde fortsatt hatt halve livet foran seg.

Bitterhet vokser av at man ikke fikk det livet man planla, etablerte og så for seg. Bitterhet stammer fra et stort tap – og avmakt knyttet til det tapet. Ofte kan det handle om at en annen en fikk noe du mente tilhørte deg eller du burde ha fått – en jobb, en kjæreste, en familie, en baby. Man kan kjenne en dyp skuffelse over hvordan andre har spent bein på ens eget livsprosjekt. Ødeleggelsen kan virke total og uoverkommelig.

For skilsmisseboken min intervjuet jeg en mann som var byttet ut mot en annen. Den nye mannen hadde flyttet til det gamle huset hans, giftet seg med den gamle kona hans og levde nå dagliglivet med barna hans. Hver gang, annenhver uke, når han hentet barna sine til samvær, kjente han bitterhet. Den nye mannen levde livet som hadde vært hans – i hans hus, med hans kone og hans barn. «Manglet bare at han skulle fått jobben min også», sa mannen. «Walk of shame», kalte han veien sin til sitt gamle hjem. Han ville ikke legge skjul på at han var kjempebitter – forutsatt at han helt sikkert ble anonymisert.

Jeg også var bitter. Vi jobbet på samme sted, til og med på samme gang. Kontor ved kontor ved kontor. Jeg hadde jobbet der i over ti år, hun to eller tre. Hun fikk en fast jobb, jeg fikk ingenting. Da jeg var arbeidsledig, tenkte jeg ofte på de to som, kontor ved kontor, hevet høye statlige lønner i tryggheten av en fast jobb og en fast kjæreste. Er ikke bitterhet både en naturlig og legitim følelse da? Hun hadde jo fått det livet jeg skulle ha. Hun fikk til og med tid med mine barn. Jeg ga henne familiebildet som var tatt det året hun begynte på jobben vår. Vi så vakre og lykkelige ut på det bildet.

Jeg, i motsetning til mannen i boken min, er ikke anonymisert. Det har kostet å fronte bitterhet og fortelle om dette. Jeg angrer ikke på å ha vært åpen og gitt ansikt til skambelagte følelser, men det har selvsagt hatt sin pris.

Kanskje tenker alle at jeg er den bitre, gale dama. Jeg var arbeidsledig i lang, altfor lang, tid. Det gikk ni måneder uten et eneste jobbintervju, enda jeg søkte aktivt og fordomsfritt. Jeg så folk som i mine øyne var både dummere og latere enn meg som fikk jobber. Det matet min bitterhet. Jeg «navet» i ti måneder uten et eneste jobbintervju i byen jeg bor. Nå pendler jeg tre timer hver dag for å jobbe som lærer – en jobb som også finnes i hjembyen min, men stillingene her virker ikke å være tilgjengelige for meg. Kanskje tenker de at hun er så bitter, så henne kan vi ikke ha?

Feministisk forskning har faktisk påpekt det positive ved bitterhet hos undertrykte grupper, som svarte, afroamerikanske kvinner. Bitterheten har en konstruktiv kraft i seg. Det kan være styrkende å ikke glemme.

Men heller ikke jeg, som hadde all verdens grunn til å være bitter (syntes jeg selv), er lenger så bitter. Pendlerveien er tung noen ganger, men jeg elsker jobben min – og det går fint an å jobbe på toget også.

Den største grunnen til ikke å være bitter er imidlertid inni meg. Jeg bærer hen rett under hjertet mitt. Det er det siste barnet, det eksmannen min aldri ville ha, men som jeg bar i tankene mine i alle disse årene. Når hen er født, kan jeg endelig sette et punktum på bitterheten. Jeg fikk kanskje ikke livet jeg så for meg, men jeg fikk noe annet, noe som definitivt er minst like viktig og verdifullt.

Er det ikke et amerikansk visdomsord som nettopp sier: «Your new life is going to cost you your old one»? Jeg er endelig helt klar til å påta meg kostnaden.

Ingen som snuser på sin nyfødte baby kan nemlig være bitter.

Publisert: 26.09.20 kl. 07:45

